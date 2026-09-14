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Chance Liga 2026/2027

Nůžkami pokořil Buffona, úsměvy šetří. Kdo je kouč Fodrek, který pozvedl Slovan?

Jiří Čihák
  10:00
Schválně si během jeho pozápasových rozhovorů zkuste vzít do ruky tužku a papír, abyste si udělali čárku pokaždé, když na jeho tváři spatříte alespoň náznak úsměvu. Je dost možné, že i po několika pokusech dospějete pouze k cimrmanovskému: Ani jednou, přátelé! Branislav Fodrek, kouč fotbalového Liberce, už je zkrátka takový.

Chance Liga 2026/27

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Když coby čtyřnásobný slovenský reprezentant před třicítkou potichu zmizel z Petržalky do maďarského Szombathely, jeden z ojedinělých rozhovorů, který tehdy u sousedů poskytl, začínal slovy: „O přehnaný zájem médií nikdy nestál. V soukromém ani profesním životě to nepokládal za důležité.“

Nepoví víc, než musí. Nejspíš nikdy nebude na tiskovkách do detailu rozebírat herní strategii a výkony jednotlivých hráčů či dokonce bavit fórky jako jeho předchůdce Radoslav Kováč. Pro Slovan, který loni pustil fanoušky prostřednictvím televizních kamer přímo do kabiny a od příchodu výrazného majitele Ondřeje Kanii si hodně zakládal na tom, že bude vidět a slyšet, to v létě musela být obrovská změna. Při pohledu na dosavadní výsledky a ligovou tabulku však velmi povedená.

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Potom, co Liberec v sobotním duelu druhého se třetím doma smetl Mladou Boleslav 3:0 a potvrdil skvělý vstup do sezony, se skoro celý víkend hřál na prvním místě.

Ani v tu chvíli přitom kouč Fodrek neodhodil takřka dokonalý poker face a před novináři se snad i lehce mračil, když říkal: „Máme velkou radost z toho, kolik jsme posbírali bodů. Zároveň jsme ale pořád ve fázi sezony, kdy je úplně jedno, jestli jste první, druhý, nebo třetí. Musíme zůstat nohama na zemi a dál s pokorou tvrdě pracovat.“

Liberec až v neděli večer sesadila Slavia, kterou v Teplicích nerozhodil ani výpadek světel během druhé půle a po vítězství 2:0 je v tabulce o bod výš.

Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského.

Ve srovnání se Spartou, jež doma o víkendu pro změnu svalila Jablonec, má však rozjetý Liberec o sedm bodů navrch a už před polovinou září stačil posbírat šest ligových vítězství, na která v minulých letech čekal vždy minimálně do listopadu. V létě se navíc snad až nečekaně snadno vypořádal s drahými odchody cizinců N’Guessana, Diakitého a Mahmiče. Výsledkově najednou zvládá i zápasy, ve kterých je herně horší, což dokázal třeba před týdnem v podještědském derby v Jablonci. A v novém ročníku už si také potvrdil, že se nesesype v roli favorita, s čímž ještě nedávno pravidelně bojoval.

Také proto je pětačtyřicetiletý „přísňák“ Fodrek, mimochodem trenér měsíce srpna, rázem v kurzu.

Pamětníci si ho možná vybaví ze sestavy Artmedie, jež na podzim 2005 jako druhý slovenský tým senzačně proklouzla až do základní skupiny Ligy mistrů. Opravdoví fajnšmekři pak před očima mají jeho nádhernou trefu proti Juventusu, za který v předkole prestižní soutěže v roce 2008 na Tehelném poli chytal legendární Gianluigi Buffon. Dokonalým nůžkám, které nenápadný Fodrek vystřihl, tehdy tleskal i kouč soupeře Claudio Ranieri a sám střelec po letech popisoval: „Nezapomenutelný gól. Zároveň však i má poslední velká hráčská chvíle. O dva měsíce později jsem se zranil a z fotbalového dění nadlouho vypadl.“

Podívejte se na Fodrekův gól Buffonovi:

Možná právě tehdy začal přemýšlet o trenérské kariéře, ale ještě před ní se chvíli úspěšně věnoval foot-golfu, mladému sportu propojujícímu prvky fotbalu a golfu. Vždyť Fodrek před deseti lety dokonce zúčastnil i oficiálního mistrovství světa v Argentině, kde skončil desátý.

A dál?

Jako trenér dlouho pracoval ve strukturách Slovenského fotbalového svazu, s reprezentační sedmnáctkou postoupil na Euro, působil také na pozici šéftrenéra mládeže v maďarském Györu, odkud se před necelými dvěma lety vrátil zpátky na Slovensko do Dunajské Stredy. Když tam ale letos v létě nečekaně skončil, rychle po něm sáhl Liberec, jehož generální ředitel Jan Nezmar ho měl dlouho na seznamu: „Jako klub máme jasnou vizi a filozofii, do které vybíráme jak hráče, tak trenéry. Věříme, že Braňo se svým realizačním týmem naváže na položený základ a svými kvalitami naši filozofii nejen naplní, ale i dále rozvine.“

Začátek je víc než slibný.

A brzy možná přijdou i první úsměvy.

Liberecký obránce Aziz Kayondo
Fotbalisté Liberce slaví gól Vojtěcha Stránského.
Liberečtí fotbalisté se radují z gólu Lukáše Maška v utkání proti Mladé Boleslavi.
Mladoboleslavský křídelník Solomon John (vlevo) centruje před Azizem Kayondem z Liberce.
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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 23:5 20
2. FC Slovan LiberecLiberec 8 6 1 1 13:4 19
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 5 1 2 16:10 16
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 8 5 1 2 12:10 16
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 4 2 1 15:9 14
6. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 4 2 2 8:7 14
7. FK JablonecJablonec 8 4 1 3 10:8 13
8. FK TepliceTeplice 8 4 1 3 15:15 13
9. AC Sparta PrahaSparta 8 4 0 4 15:12 12
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 2 4 2 16:15 10
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 2 3 2 8:9 9
12. FC Baník OstravaOstrava 8 3 0 5 5:15 9
13. FK PardubicePardubice 8 1 2 5 7:13 5
14. SK Artis BrnoArtis Brno 8 1 1 6 7:18 4
15. 1. FC SlováckoSlovácko 8 0 3 5 5:14 3
16. FC ZlínZlín 8 0 0 8 7:18 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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