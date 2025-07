Tkáčův odchod vyvolal mezi zlínskými fanoušky vášně. Prodej klíčového hráče v půlce letní přípravy nechápou a spílají klubu, že ho pustil.

„Přemlouvali jsme ho. Byli jsme připravení mu nastavit podmínky, jaké by si přál. Ale bohužel už byl rozhodnutý. Tlak manažera a nabídka Olomouce byla asi tak lukrativní a zajímavá, že už to nešlo zvrátit,“ povídal Červenka po páteční výhře 2:1 v přípravném utkání s Trenčínem na hřišti ve Spytihněvi.

Na stejném místě o týden dříve Tkáč ještě pomohl k vítězství proti Žilině. V té době nebyly žádné indicie, že by měl přestoupit. Za pár dní už bylo všechno jinak a duel s Trenčínem sledoval v civilu. K Sigmě se připojí po jejím návratu ze soustředění, kam v neděli odjel Zlín už bez něj.

Olomouc oslovila Tkáče mezi zápasy se slovenskými soupeři. Na nabídku účastníka skupinové fáze Evropské konferenční ligy okamžitě kývl a vedení Zlína postavil víceméně před hotovou věc – chci pryč, ve Zlíně už být nechci!

„Ahoj, ševci. Nikdy jsem nečekal, že k tomu dojde, nicméně je to tady. Chtěl bych vám tímto vzkazem říct, že jsem se rozhodl přijmout nabídku Sigmy Olomouc a přestoupit tam. Cítím, že nastal čas se posunout,“ vzkázal Tkáč prostřednictvím videonahrávky.

Zlín si mohl postavit hlavu a nikam ho nepustit. Je to totiž sotva rok a čtvrt, co Tkáč na Letné podepsal dlouholetý kontrakt.

David Tkáč ze Zlína si kryje míč během přípravného utkání s SK Hanácká Slavia Kroměříž.

Když po loňském sestupu chtěla Sigma zlínskou brankářskou jedničku Stanislava Dostála, měl předběžný souhlas vedení, ale přestup mu nakonec nebyl umožněn. I díky němu pak Zlín slavil okamžitý návrat do nejvyšší soutěže.

Tkáčovi klub vyhověl. Důvodů bylo více. Jednak mnohem vyšší přestupová částka než za Dostála. Má se pohybovat kolem deseti milionů korun plus případné bonusy za další transfer. Zároveň nechtěl mít v kádru hráče, který se vidí jinde.

Při důkladném pohledu pod pokličku přitom přestup budí kontroverze a otazníky.

Zlín patří mezi skromnější kluby. V poslední době však prodával hráče v rámci české ligy do týmů top 3: po loňském sestupu přestoupili Tom Slončík do Plzně a Alexander Bužek do Slavie Praha. Při vší úctě k Olomouci, to není destinace, pro kterou by měl vychovávat hráče.

Je pochopitelné, že Tkáč chce za lepším. Jenže nelze se ubránit dojmu, že Zlínu ještě něco málo dlužil. Od svého senzačního vstupu na ligové trávníky v 18 letech podstatnou část doby promarodil. I tak s ním klub prodloužil smlouvu, ač nebyl po trombóze zdaleka fit.

David Tkáč ze Zlína se žene za volným míčem během utkání 9. kola Fortuna ligy se Spartou.

Každopádně načasování jeho přestupu je pro Zlín špatné. „Je to komplikace, se kterou si musí každý trenér poradit,“ nezbývá Červenkovi ani nic jiného. „Zásah je velký. Typově takové hráče nemáme. Řešení situací, které dokázal ve vápně udělat, má strašně málo hráčů v lize. Víme, o co jsme přišli.“

Teď má dva týdny na to, aby vymyslel jinou variantu. Nabízí se změna rozestavení na 4-4-2, které úspěšně vyzkoušel proti Trenčínu. Adekvátní náhradu za Tkáče v týmu momentálně opravdu nemá.