POHLED: Grygerův zkrat. Pánové a dámy rozhodčí, buďte tak pozorní i k jiným

Leccos nasvědčuje tomu, že to mohl být právě bývalý reprezentační obránce, držák defenzivní řady Ajaxu Amsterdam nebo Juventusu Turín. Distingovaný fotbalista, který nehřešil, poctivě makal a nestavěl se rebelsky autoritám.

A kdyby to nebyl on, kdo se dobýval na studio s názvem VAR, stejně Grygera v neděli přestřelil. Už předtím si vehementně stěžoval v kabině rozhodčích, a tam se nesmí. Řády to vylučují. V našich podezíravých končinách kromě jiného i z preventivních důvodů.

Nejprve si v srpnu 2021 jaksi spletl dveře jablonecký boss Pelta. Před pár týdny taky sparťanský majitel Křetínský. Nazlobený opustil VIP zónu a sešel dolů k sudím. Na svůj zkrat doplatil opovržením, pokutou (která ho nezabolí) a jedovatými narážkami, že Sparta ukázala svou sílu v zákulisí.

Taky Grygera bude muset před fotbalovou disciplinárku. Bude vysvětlovat a za svůj výstup zaplatí. Protože neudržel nervy. Protože použil způsob zapovězený, neodpustitelný a hříšný.

Na druhou stranu: těžko se Grygerovi divit, že s ním lomcovala zlost. Zlín, který se na posledním místě tabulky třese, že sestoupí, mohl kopat penaltu a nekopal. V závěru se marně dožadoval vyrovnání na 2:2. Rozhodčí totiž usoudili, že střílející útočník Kozák skóroval rukou. Na základě opakovaných záběrů se sice zdálo, že rozhodčí situaci posoudili správně, ovšem to už měl Grygera rudo před očima.

A teď s dovolením výzva pro všechny rozhodčí a delegáty. Pánové a dámy, buďte pokaždé tak pozorní. Pokud jste v písemné formě oznámili, jak kňourá a vyhrožuje manažer posledního Zlína, napište příště do svého výkazu, jak se chovají také ostatní.

Proč se tak často necháváte urážet? Hráči a trenéři jsou na vás nezřídka sprostí, z metru prskají vulgarity a vy je neslyšíte? Nebo děláte, že je neslyšíte? Pokud zaplatí Grygera, nemělo by to procházet jiným, když se chovají neslušně.