Vzdát se tak snadno mazáka, který při předchozím angažmá s Viktorií vyhrál titul a v posledních dvou sezonách ji dlouho držel těsně za pražskými S?
K tomu můžete přičíst fantastickou pohárovou bilanci: z devětatřiceti utkání jich Koubek v Evropě třiadvacet vyhrál, v osmi remizoval, jen osmkrát prohrál. V Konferenční lize hrál čtvrtfinále, v Evropské osmifinále. Zapsal taky patnáctizápasovou sérii bez porážky, což je pro český tým unikát.
Bravo! Všechna čest.
Jenže tohle je rozchod z rozumu.
Řešení, ke kterému se v Plzni dlouho schylovalo a možná se jen čekalo, až se najde záminka.
S ambicemi nového bosse, zbrojaře Michala Strnada, se pojí i mohutné očekávání. A desetibodové manko na čelo ligy, zbytečně promrhaný zápas Evropské ligy s Ferencváros Budapešť a nedělní domácí porážka 0:1 se Zlínem způsobily, že Koubkova mise končí.
Na co se nezapomene
Nejlepší Koubkovy zápasy
Slavia – Plzeň 1:2, listopad 2023. Pro Viktorii první vítězství v Edenu po téměř deseti letech, pro Koubka potvrzení pozitivní bilance proti slávistickému kouči Trpišovskému. „Proč na něj umím? No answer. I don’t know,“ usmíval se.
Plzeň – Sparta 4:0, březen 2024. Tehdy měl ještě Koubek v týmu golema Chorého, který vedoucí tým ligy setnul dvěma góly. Koubek na Spartu uměl, v poslední plzeňské éře ji porazil čtyřikrát.
Fiorentina – Plzeň 2:0, duben 2024. Sice porážka, ale... Ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Až v prodloužení. Po statečném boji v deseti. Není divu, že Koubek chválil: „Odešli jsme se vztyčenou hlavou. Kluci zaslouží uznání.“
Frankfurt – Plzeň 3:3, září 2024. Možná nejpamátnější zápas pod Koubkem. Čtyři minuty do konce, stav 3:1 pro domácí. Pak smršť, dva plzeňské góly, vyrovnání. Senzace! A klíč k postupu do play off.
Plzeň – Manchester United 1:2, prosinec 2024. Drama. To by byla věc, kdyby Viktoria skolila United! Díky Vydrovi vedla, hosté zachraňovali dvě minuty před koncem.
Přitom ještě těsně po zápase se kouč pobaveně pousmál a mávl rukou, když se ho novináři ptali na budoucnost: „Nic neřeším, soustředím se na svou práci. Tlak se určitě bude stupňovat, ale já jsem v pozici, kdy mu nepodléhám.“
Zrovna Koubkovi to můžete věřit, protože ve fotbale zažil leccos. Před měsícem mu bylo čtyřiasedmdesát, během solidní brankářské kariéry si zachytal i ve Spartě, zato jako trenér si roky budoval renomé.
Vědělo se, že umí, ale trvalo to, než se z jeho jména stala prověřená značka, na kterou se nebojí vsadit kluby z ligového nadprůměru.
Třikrát se vracel do Kladna, kde je léta zabydlený. Chvíli byl v Číně, rok v druholigové Čáslavi, až těsně před šedesátkou dostal šanci v Ostravě, pak v Mladé Boleslavi, Slavii, Bohemians, Hradci Králové. Ale nejvíc srostl s Plzní, kde napoprvé na začátku tisíciletí s vybrakovaným kádrem marně bojoval o udržení.
Moc se toho od té doby změnilo.
Viktoria vylétla z podprůměru k šesti titulům, z nichž jeden nese Koubkův podpis. Před deseti lety se s hráči vsadil, že když dojedou sezonu jako mistři, nechá se tetovat. Než mu na ruce přibyl drobný nápis Viktoria s jedničkou a letopočtem, na tiskovce se vyptával novinářů: „Má někdo z vás kérku? Bolí to?“
I to je Koubek, muž mnoha tváří.
Někdy sympaťák se sarkastickými průpovídkami, originálními bonmoty a širokou slovní zásobou.
Jindy podmračený chlapík, který u postranní čáry šermuje rukama a v pozápasových rozhovorech chrlí slova kadencí kulometu.
Rozhodně však trenér, který nezaspal dobu jako mnozí vrstevníci. Nikdy se nenechal ukolébat dojmem, že už o fotbale všechno ví, naopak se dál neustále pídí po novinkách.
Vyloženě ho baví prohánět o generaci mladší kolegy a poznáte, jaké mu dělá potěšení, když některého z nich přechytračí mazaným taktickým tahem. Vyžívá se v datových analýzách a promluvu na tiskové konferenci občas nečekaně zpestří anglickým slůvkem, možná aby dokázal, že je rád pořád in.
Plzeň pod ním in nepochybně byla, zároveň se dalo už v létě vytušit, že problémy jsou za rohem.
Kapitán Kalvach, kolem kterého se všechno točilo? Fuč. Ofenzivní tahoun Šulc, možná nejlepší hráč ligy? Prodán. Poctivý běžec Cadu, další z důležitých? Neprodloužil smlouvu.
Nahradit vmžiku tři stěžejní borce Viktoria nedokázala a Koubkovi se začalo vyčítat, že nenechá víc vyniknout talenty. Coby pes na taktickou disciplínu nepromíjel chyby, takže třeba šikovného záložníka Slončíka poslal dvakrát hostovat a teenageru Panošovi zkrouhl minuty na minimum. Možná i proto teď končí, ale ne ve zlém.
„Rozcházíme se jako přátelé,“ vzkázal, když tým dočasně předal asistentovi Marku Bakošovi.
Kromě nástupce zbývá dořešit ještě jednu zásadní otázku: Co bude s Koubkem? Na důchod bez fotbalu má zatím pořád příliš energie.