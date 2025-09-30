Chance Liga 2025/2026

POHLED: Rozchod z rozumu. Ke Koubkovu konci se s novým bossem schylovalo

David Čermák
  8:54
Dalo se to čekat. V posledních dnech rozhodně. Výsledky haprovaly. Body často utekly v závěru zápasu. Do toho nový, přebohatý majitel a chuť začít nanovo. Dost možná s Martinem Hyským, prozatím ještě koučem Karviné. A stejně: není zvláštní, že se fotbalová Plzeň zbavuje trenéra Miroslava Koubka?
Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu proti Rangers

Trenér Plzně Miroslav Koubek během zápasu proti Rangers | foto: Reuters

Plzeňský kouč Miroslav Koubek odchází ze hřiště po porážce se Zlínem.
Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání se Zlínem.
Trenér Plzně Miroslav Koubek nabádá své svěřence ke klidu.
Plzeňský trenér Miroslav Koubek gesty uklidňuje vlastní svěřence, zatímco...
63 fotografií

Vzdát se tak snadno mazáka, který při předchozím angažmá s Viktorií vyhrál titul a v posledních dvou sezonách ji dlouho držel těsně za pražskými S?

K tomu můžete přičíst fantastickou pohárovou bilanci: z devětatřiceti utkání jich Koubek v Evropě třiadvacet vyhrál, v osmi remizoval, jen osmkrát prohrál. V Konferenční lize hrál čtvrtfinále, v Evropské osmifinále. Zapsal taky patnáctizápasovou sérii bez porážky, což je pro český tým unikát.

Bravo! Všechna čest.

Jenže tohle je rozchod z rozumu.

Fanoušci pískali, Koubek hráče hájil: Dřeli jako koně. Moje pozice? Nic neřeším

Řešení, ke kterému se v Plzni dlouho schylovalo a možná se jen čekalo, až se najde záminka.

S ambicemi nového bosse, zbrojaře Michala Strnada, se pojí i mohutné očekávání. A desetibodové manko na čelo ligy, zbytečně promrhaný zápas Evropské ligy s Ferencváros Budapešť a nedělní domácí porážka 0:1 se Zlínem způsobily, že Koubkova mise končí.

Na co se nezapomene

Nejlepší Koubkovy zápasy

Slavia – Plzeň 1:2, listopad 2023. Pro Viktorii první vítězství v Edenu po téměř deseti letech, pro Koubka potvrzení pozitivní bilance proti slávistickému kouči Trpišovskému. „Proč na něj umím? No answer. I don’t know,“ usmíval se.

Plzeň – Sparta 4:0, březen 2024. Tehdy měl ještě Koubek v týmu golema Chorého, který vedoucí tým ligy setnul dvěma góly. Koubek na Spartu uměl, v poslední plzeňské éře ji porazil čtyřikrát.

Fiorentina – Plzeň 2:0, duben 2024. Sice porážka, ale... Ve čtvrtfinále Konferenční ligy. Až v prodloužení. Po statečném boji v deseti. Není divu, že Koubek chválil: „Odešli jsme se vztyčenou hlavou. Kluci zaslouží uznání.“

Frankfurt – Plzeň 3:3, září 2024. Možná nejpamátnější zápas pod Koubkem. Čtyři minuty do konce, stav 3:1 pro domácí. Pak smršť, dva plzeňské góly, vyrovnání. Senzace! A klíč k postupu do play off.

Plzeň – Manchester United 1:2, prosinec 2024. Drama. To by byla věc, kdyby Viktoria skolila United! Díky Vydrovi vedla, hosté zachraňovali dvě minuty před koncem.

Přitom ještě těsně po zápase se kouč pobaveně pousmál a mávl rukou, když se ho novináři ptali na budoucnost: „Nic neřeším, soustředím se na svou práci. Tlak se určitě bude stupňovat, ale já jsem v pozici, kdy mu nepodléhám.“

Zrovna Koubkovi to můžete věřit, protože ve fotbale zažil leccos. Před měsícem mu bylo čtyřiasedmdesát, během solidní brankářské kariéry si zachytal i ve Spartě, zato jako trenér si roky budoval renomé.

Vědělo se, že umí, ale trvalo to, než se z jeho jména stala prověřená značka, na kterou se nebojí vsadit kluby z ligového nadprůměru.

Třikrát se vracel do Kladna, kde je léta zabydlený. Chvíli byl v Číně, rok v druholigové Čáslavi, až těsně před šedesátkou dostal šanci v Ostravě, pak v Mladé Boleslavi, Slavii, Bohemians, Hradci Králové. Ale nejvíc srostl s Plzní, kde napoprvé na začátku tisíciletí s vybrakovaným kádrem marně bojoval o udržení.

Moc se toho od té doby změnilo.

Viktoria vylétla z podprůměru k šesti titulům, z nichž jeden nese Koubkův podpis. Před deseti lety se s hráči vsadil, že když dojedou sezonu jako mistři, nechá se tetovat. Než mu na ruce přibyl drobný nápis Viktoria s jedničkou a letopočtem, na tiskovce se vyptával novinářů: „Má někdo z vás kérku? Bolí to?“

I to je Koubek, muž mnoha tváří.

Někdy sympaťák se sarkastickými průpovídkami, originálními bonmoty a širokou slovní zásobou.

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Jindy podmračený chlapík, který u postranní čáry šermuje rukama a v pozápasových rozhovorech chrlí slova kadencí kulometu.

Rozhodně však trenér, který nezaspal dobu jako mnozí vrstevníci. Nikdy se nenechal ukolébat dojmem, že už o fotbale všechno ví, naopak se dál neustále pídí po novinkách.

Vyloženě ho baví prohánět o generaci mladší kolegy a poznáte, jaké mu dělá potěšení, když některého z nich přechytračí mazaným taktickým tahem. Vyžívá se v datových analýzách a promluvu na tiskové konferenci občas nečekaně zpestří anglickým slůvkem, možná aby dokázal, že je rád pořád in.

Plzeň pod ním in nepochybně byla, zároveň se dalo už v létě vytušit, že problémy jsou za rohem.

Kapitán Kalvach, kolem kterého se všechno točilo? Fuč. Ofenzivní tahoun Šulc, možná nejlepší hráč ligy? Prodán. Poctivý běžec Cadu, další z důležitých? Neprodloužil smlouvu.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek během ligového utkání se Slavií.

Nahradit vmžiku tři stěžejní borce Viktoria nedokázala a Koubkovi se začalo vyčítat, že nenechá víc vyniknout talenty. Coby pes na taktickou disciplínu nepromíjel chyby, takže třeba šikovného záložníka Slončíka poslal dvakrát hostovat a teenageru Panošovi zkrouhl minuty na minimum. Možná i proto teď končí, ale ne ve zlém.

„Rozcházíme se jako přátelé,“ vzkázal, když tým dočasně předal asistentovi Marku Bakošovi.

Kromě nástupce zbývá dořešit ještě jednu zásadní otázku: Co bude s Koubkem? Na důchod bez fotbalu má zatím pořád příliš energie.

5. kolo

11. kolo

Kompletní los

10. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 10 7 3 0 16:6 24
4. FC ZlínZlín 10 5 2 3 13:11 17
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 4 3 3 17:10 15
6. MFK KarvináKarviná 10 5 0 5 16:14 15
7. FC Slovan LiberecLiberec 10 4 3 3 15:13 15
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 4 3 3 7:6 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 4 2 3 9:10 14
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 3 3 4 14:16 12
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 2 2 5 15:24 8
12. FK Dukla PrahaDukla 10 1 4 5 7:14 7
13. FC Baník OstravaOstrava 9 1 3 5 6:12 6
14. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 3 6 6:13 6
15. FK TepliceTeplice 10 1 3 6 9:17 6
16. FK PardubicePardubice 9 0 4 5 9:19 4
