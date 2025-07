Střih, současnost.

Dnešní optikou se snad ani nezdá možné, že tohle jednou doopravdy byla Sigma Olomouc. Silná, sebevědomá, přitahující davy. Když si odmyslíte uplynulou sezonu, co vám utkví v paměti? Může to být historicky první vítězství Sigmy v Českém poháru, předkolo Evropské ligy s Evertonem, či o téměř deset let později další evropské předkolo se Sevillou.

Jenže to vše bylo proloženo dvěma sestupy z první ligy a hlavně několika kauzami. I proto si fanoušci Sigmy dlouho přáli, aby se klub vydal novým směrem.

Oprávněně.

Od roku 1995 byl klub formálně vlastněn spolkem SK Olomouc Sigma MŽ. Ten ho nyní předává do rukou společnosti Sigma Group. Olomoucký fotbal tak bude mít poprvé v historii soukromého majitele.

Už to nešlo jinak. Byl to vztah, který přestárl. Vztah, co nefungoval.

Stačí se podívat jen jeden rok dozadu. Trudné návštěvy, chabá podpora, rozbroje fanoušků s vedením. Olomoucký kotel bojkotoval domácí zápasy až do posledního zápasu uplynulého ročníku první ligy. Ultras nepřišli ani na první pohárové finále po třinácti letech.

Aktivní část fanoušků měla a má dlouhodobě problém s vedením klubu. Vadilo jim směřování celku, „podivná vlastnická struktura“ i „výprodej majetku“. Spory vygradovaly loni. Před Andrův Stadion někdo vyskládal useknuté prasečí hlavy, fanoušci se poprali s ochrankou, která chtěla sundat transparent namířený proti vedení...

I kvůli tomu jste v celé minulé sezoně mohli na Andrově stadionu slyšet pokřiky jako „vedení banda prasat“ nebo „Minář ven“.

V téhle atmosféře už se jednoduše pokračovat nedalo. Stále více lidí volalo po tom, aby Sigma změnila majitele. Klub se roky neposouval, stagnoval. Navíc jej rámovaly ošklivé kauzy.

Jako třeba když bývalý hráč Sigmy Radim Kučera obvinil tehdejšího šéfa klubu Jaromíra Gajdu, že mu musel – bez jakéhokoliv dokladu – zaplatit necelý milion korun, aby jej klub uvolnil pro německé angažmá. Gajda sice ze své role rezignoval, jenže ještě do prodeje klubu figuroval v dozorčí radě a hlavně ve výboru spolku, který klub vlastnil.

Vazby uvnitř něj byly tak provázané a neprůhledné, že jeden se nechtěl zbavit druhého a třetí se nemohl zbavit čtvrtého. Sigma se ocitla v zajetí sebe sama. Představitelé se více než rok hádali, komu (a jestli) klub prodat.

Klub čelil i korupční kauze, kdy měl brankář Drobisz dát soupeři 300 tisíc korun za to, že Bohemians prohrají v Olomouci. V kontextu toho zní až „úsměvně“ nedávná kauza, kdy sportovní manažer Sigmy Minář vletěl při utkání proti Slavii na hřiště, aby vynadal rozhodčímu.

Nezřídkakdy se holt fanoušci Sigmy museli za svůj klub stydět. A to v posledních měsících situace ještě eskalovala, když server Hanácké novinky loni přišel s obviněním, že Sigma rozprodala majetek pod cenou. „Jsou to lži a pomluvy. Klidně vyjdu ven před fanoušky,“ odmítl tehdy nařčení předseda klubu Petr Konečný.

Faktem zůstává, že Sigma pod vedením spolku SK Olomouc Sigma MŽ prodala všechny tribuny Androva stadionu, posilovnu v jeho útrobách i přilehlé pozemky.

„Rozhodně to není tak, že vyprodáváme klub. Vše vzniklo v situaci s odchodem pana Lébra (bývalý předseda představenstva a největší akcionář Sigmy Josef Lébr) z klubu, sestupem do druhé ligy, následným postupem zpět. Bylo třeba se s panem Lébrem vyrovnat, protože jako jeden ze spolumajitelů klubu peníze půjčoval. Potřebovali jsme tehdy také urgentně peníze na výplaty,“ argumentoval před časem pro iDNES.cz Konečný.

I jemu se tak jistě ulevilo, že nyní klub předává novému majiteli. Třebaže ve funkci zcela jistě skončí.

Co s miliony v kapsách?

Sigma začíná s čistým stolem. Tohle klub potřeboval. „Považujeme to za historický milník, poprvé se Sigma dostává jen do soukromých rukou. Snad to přinese stabilitu, novou energii, vizi. Ostatně prostředky musí být silnější, než jsme kdy mohli být my,“ prohlásil Konečný.

Podobně situaci vnímá i dosavadní předseda dozorčí rady Martin Major: „Nevím, jestli jsem nadšený, nebo smutný. Už asi v roce 2014 nám bylo jasné, že je vše finančně neudržitelné, i proto město pomohlo koupí stadionu. Už touto dobou jsme vyhlásili, že Sigma je popelkou či bohatou nevěstou a my pro ni hledáme ženicha. Získali jsme nového strategického partnera, nového vlastníka. Já Sigmu vnímal nejen jako stánek fotbalu, ale jako součást olomoucké historie a reklamy na naše město. Sigmo, ať se ti daří!“

Nakonec lze říct, že načasování asi nemohlo být lepší. Sigma se se starou érou loučí jako vítěz Českého poháru s vidinou evropských bitev. Je otázka, jak se nyní promění vedení klubu, ale pro příznivce bude nejdůležitější, aby se Sigma očistila od leváren, netransparentností a zase přivábila fanoušky na stadion.

Což je mimochodem i jeden z hlavních cílů nového majitele – společnosti Sigma Group, za níž stojí Olomoučané Milan Šimonovský a Pavel Hubáček.

Lidé v Olomouci uměli na fotbal chodit. Naváže klub na zlaté časy?

Ještě jednu otázku je ovšem třeba si položit. Dle předsedy spolku, který Sigmu vlastnil, Jakuba Beneše zaplatí noví majitelé za klub „nižší stovky milionů korun “. Kam tyto peníze půjdou? Dosavadní vlastníci přišli ke klubu bez nutnosti finančního vkladu, Sigma navíc pod jejich správou rozprodala majetek v hodnotách stovek milionů korun.

„Nabyté prostředky jsme připraveni rozpustit do mládeže, akademií a všech oddílů nejen fotbalu, neboť náš spolek vede oddílů osm. Spolek se v rámci Sigmy dostane do role, kterou plní v ostatních klubech. Bude mít pod sebou mládež od přípravky po U19, bude nájemcem stadionu v Řepčíně,“ ubezpečil Beneš.

Sigmě přejme, aby to byla pravda. A aby z toho nebyl jen „zlatý padák“ pro loučící se výbor spolku…