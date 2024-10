POHLED: Mlčeti zlato. Liberecký trapas jako poučení i trest za velkohubost

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho klub padl s Jabloncem 0:5. | foto: Profimedia.cz

Pět hodin trvalo, než se rozhoupal a těm, kteří snad náhodou nevěděli, prozradil potupný výsledek.

Ve fotbalovém podještědském derby se ambiciózní Liberec totálně ztrapnil. Nikdy ho ještě soused z Jablonce tak neznemožnil. Prohrát s rivalem doma 0:5?

Hrůza všech hrůz!

„Spadli jsme na dno. Sesypalo se to do mrtva, se vším všudy. Těžký direkt,“ nechápal trenér Radoslav Kováč. „Důvěra v celý projekt je teď v pr... „

Sprosté slůvko neznělo na tiskové konferenci po zápase ani trochu nepatřičně. Těžko se dalo výstižněji popsat, co zničující porážka pro Slovan znamená.

Vždyť je na startu nové éry, která má klub se třemi tituly vystřelit mezi českou špičku. V létě se rozloučil dlouholetý majitel Ludvík Karl a nový boss, bohatý vizionář Ondřej Kania, fanoušky navnadil: „Chtěl bych, aby v Liberci jednou zazněla hymna Ligy mistrů.“

Liberecký trenér Radoslav Kováč během utkání s Jabloncem.

Místo ní zatím na stadionu U Nisy rezonují nadávky a soupeři se posmívají. A ani není divu, protože obměněný Slovan nefunguje a ještě si sám nabíhá.

Po deseti kolech je devátý, má pasivní skóre, na domácím hřišti vyhrál jedinkrát. To, že v létě přivedl celkem jedenáct nových hráčů, lehce připomíná sparťanský hokus pokus s koučem Stramaccionim a armádou zahraničních posil.

Bez pardonu se Kania rozloučil s koučem Kozlem, který si návrat do Liberce na lavičce rivala náramně vychutnal. A fanoušci teď vedení dávají sežrat leccos: někteří třeba i to, že partnerem pro sobotní zápas byla pekárenská společnost Penam, spojená s bývalým premiérem Andrejem Babišem.

Leccos by se asi dalo pochopit a vysvětlit, kdyby se v Liberci pracovalo v tichosti a bez velkohubých prohlášení. Jenže mladý šéf se od začátku profiluje jako pravý opak předchůdce Karla, tajemného muže, který se téměř třicet let držel v ústraní.

Kania naopak rád mluví, provokuje, dráždí. Třeba zrovna před víkendem si v pořadu Kudy běží zajíc s úsměvem rýpl: „Já Jablonec jako konkurenci nevnímám.“

Už před sezonou vyhlásil: „Slovan se musí srovnávat se Spartou, Slavií a Plzní. Nikým jiným.“

A aby toho nebylo málo, opřel se třeba i do suveréna hokejové extraligy: „Třinec není žádná značka. Kde vůbec leží? Pětkrát vyhrál ligu, ale nikdo to neví.“

Ne že by Kania nedokázal zaujmout a ne že by se o Liberci díky němu nezačalo mluvit. Ale najdete efekt? Pokud si vysnil, že zvedne návštěvnost, pak zatím těžce naráží: vždyť na derby Slovan nezaplnil kapacitu ani z poloviny. A ty fanoušky, kteří doteď věřili, že klub pozvedne, musel sobotní výkon výrazně znejistět, nebo rovnou odradit.

Snad proto majitel náhle najel na opatrnější styl komunikace a ještě během utkání na sociální síť X naťukal: „V životě jsem zatím jen vítězil a tohle jsou pro mě nové pocity. Zdržím se tak jakýchkoliv komentářů, kterých bych mohl později litovat.“

Hráči Jablonce slaví gól proti trápícímu se Liberci.

Den po utkání si dokonce v černé košili sedl před kameru klubové televize a šestadvacet minut dopodrobna líčil, jak moc ho debakl zasáhl.

„Řekl jsem hráčům, že jsem se nikdy v životě takhle nestyděl,“ přesvědčoval zkroušeně. „Možná ze mě mluvily emoce, ale řekl jsem i to, že jsem mentalitou vítěz, že v životě jsem překonal velké překážky. A že v nikom z nich to nevidím. Budu rád, když mě vyvedou z omylu.“

Že by poučení? Možná, protože vzápětí vztáhl kritiku částečně i na sebe: „Komunikačně se nám před utkáním nepovedla řada věcí, za to se taky omlouvám. Nikdo z nás nepodal adekvátní výkon.“

O to zajímavější bude sledovat, jak se Liberec ze sobotního kopance otřepe. Jistě ho neodskáče kouč Kováč, protože v něj má Kania extrémní důvěru. Vsaďte si na to, že ho klidně podrží celou sezonu, pokud tedy Slovan nezahučí nebezpečně blízko sestupovým pozicím. Ještě silnější postavení mají ředitelé Nezmar a Gebre Selassie, dvě klubové legendy.

Právě na nich dokonce klub postavil oděvní kolekci, kterou pustil do prodeje ironií osudu zrovna před zpackaným derby. Třeba mikinu s portrétem trenéra Kováče si můžete pořídit za necelé dva tisíce, ale kdo to asi teď udělá? Kania musí vědět, že se v mnoha ohledech sekl, proto také v nedělním videu prozradil, že klub stopne připravené marketingové aktivity.

„To, na čem jsme v posledních šesti měsících dávali záležet, můžeme - snad dočasně - úplně odepsat,“ povzdechl si. „Tým ztratil veškerou důvěru. Říkali jsme, že budeme jiní, lepší. Nejsme. Zatím to vypadá, že kvalita značky předeběhla kvalitu produktu.“

Bingo! Trefněji libereckou situaci nepopíšete. A muž, který ambicióznímu projektu velí, jistě tuší, že zodpovědnost nese z velké části sám. Fanoušky možná chvíli bavilo mít šéfa, který živě diskutuje, nebojí se velkých slov a s chutí odprezentuje odvážné plány nebo šťouchne do soupeřů. Ale co s tím, když se teď rýpavé věty vrátily jako bumerang, který v letu roztřískal všechno, o co se nové vedení v Liberci snaží?

Kania je jistě zvyklý pracovat koncepčně, s dlouhodobou vizí, nenechat se zviklat – díky tomu už v jedenatřiceti patří mezi českou podnikatelskou špičku a vybudoval mimo jiné síť soukromých škol. Jenže ve fotbale se doteď profiloval hlavně jako furiant, kterého je všude plno. Teď si potřebuje fanoušky získat zpátky spíš rozvahou: přesvědčit, že i v emočním sportovním prostředí zvládne ustát krize, které v byznysu umí vyřešit s chladnou hlavou.

„Tady neplatí, že je potřeba výsledek hodit za hlavu a jet dál. Musí zapůsobit jako zdroj motivace a memento, na které si hráči vzpomenou, kdykoli dostanou stupidní první gól,“ burcoval. „Musí vědět, že se to už nikdy nesmí opakovat.“

Správně. Pro Slovan by ovšem bylo jedině dobře, kdyby sobotní facka vyškolila kromě hráčů a trenérů i majitele.

Jestli jeho klub teď něco potřebuje, tak klid na práci. A ten po sobotní ostudě mít jistě nebude.