Demoliční derby nebo nečekaní střelci. To nejlepší z ligového podzimu

Demoliční derby

Událost číslo jedna? Jak pro koho. Rekordní ostuda pro Spartu a historický zápis pro Slavii? Zcela jistě. Dokonce ani v dobách Josefa Bicana, největšího z kanonýrů, se v derby pražských „S“ nestalo, aby slávisté vyhráli poločas 4:0. Víc gólů sice už nepřidali, ale i tak platí, že od října 1948 nenadělili Spartě tak brutální nálož. „V prvním poločase jsme byli trapní. Fanouškům se musíme omluvit,“ hlesl sparťanský kouč Brian Priske, zatímco jeho slávistický kolega Trpišovský se usmíval: „Fotbal občas dokáže být krásný.“ I demolice rivala přispěla k tomu, že Slavia zapsala v polovině základní části rekordní počet gólů od rozpadu federace.

Dokonalý debut. Skoro

Zkuste si představit, že jste v jeho kůži. Je vám třicet a před rokem jste hráli pražský přebor. Teď debutujete v nejvyšší soutěži, v prvním zápase dáte dva góly a jdete kopat penaltu, kterou můžete poslat do kolen úřadujícího mistra. Jaké myšlenky vám asi tak létají hlavou? Příběhu z říše fantasy chybí klasický happy end, neboť teplický záložník Jakub Urbanec v prvním kole penaltu zahodil a zůstalo u remízy. Ale i tak stojí za zapamatování. Teplice sice zatím patří do skupiny o záchranu, ale ztrácejí jen čtyři body na čtvrté místo a kouč Jarošík musí trnout, jestli se mu v zimě tým nerozpadne, protože kromě Urbance zaujali také produktivní útočníci Žák a Gning.

Trknutí bez trestu

Do té doby nečekaně klidný šlágr rozčísl těsně před pauzou bláznivý zákrok. Plzeňský dlouhán Chorý se v souboji o míč dobře podíval, kde má sparťanského stopera Sörensena, a vlastní hlavou ho surově udeřil do čela. Hlavní sudí? Nic. Videorozhodčí? Taky nic! A tak Chorý utekl i dodatečnému trestu, protože disciplinární komise se řídí prapodivnými řády, které v takovém případě zpětně udělit flastr nepovolují. Plzeňský střelec se hájil, že se mu míč ztratil v záři reflektorů, a dokonce si v následujícím kole neodpustil oslavu gólu s výmluvným ťuknutím prstem do čela. Hrozivý zákrok předvedl na podzim třeba i sparťan Kuchta, když šlápl na hlavu libereckého brankáře, červené neunikl.

Vrba out

Před začátkem sezony odvážně naznačoval, že může myslet na poháry a třeba i výš. „Los je pro nás zajímavý. Pokud by se nám úvod vydařil, můžou se dít věci, o kterých radši ani nemluvím,“ přemítal kouč Pavel Vrba po návratu do Ostravy. Zajímavý los? Tak tedy: prvních sedm zápasů, tři porážky, tři remízy, jediná výhra nad utrápeným Zlínem. Ani dál to nebylo lepší: 11 utkání, 11 bodů a vyhazov. Trenérovi, který rozjel zlatou éru Plzně, se po rozpačitém působení ve Spartě zhroutilo druhé angažmá v řadě.

Sedm červených a průšvih

Trenér Jablonce David Horejš.

Mohlo se zdát, že se na severu zase po čase rodí něco velkého. Tým, který dostal nově na povel progresivní kouč Horejš, posílila zajímavá jména ze Sparty, Slavie i Plzně, vrátil se oblíbenec fanoušků Jovovič nebo zkušený střelec Chramosta. Jenže zatím se zrodil leda tak velký průšvih. Jablonec, mnohými tipovaný na ligovou kometu, prožil další děsuplnou půlsezonu. Čtrnácté místo, šest porážek z posledních sedmi zápasů včetně pohárové ostudy s Vyškovem a navrch sedm červených karet! Pozitivum? O moc hůř už na jaře být nemůže.

Nečekaní střelci

Jakub Řezníček z Brna se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Schválně, koho jste před startem sezony tipovali na nejlepšího kanonýra ligy? Slávisty Jurečku nebo Lingra? Někoho ze sparťanské dvojice Kuchta–Čvančara? Nebo už zmíněného čahouna Chorého z Plzně? Jen ten se s devíti trefami udržel v popředí, ostatní favorité zaostávají a řádí překvapivá jména. Třeba záložník Květ z Bohemians drží stejnou bilanci jako Chorý a touží po něm Slavia, přitom v lize začínal jako bořič a za pět předchozích sezon posbíral jen jedenáct tref. Nečekaně se vyloupli dva často kritizovaní slávisté: devět gólů má jak současný kapitán Tecl, tak van Buren, odložený na hostování v Liberci. Všechny trumfuje napravený raubíř Řezníček, ale ani jedenáct branek nestačilo, aby mu přilétla reprezentační pozvánka.