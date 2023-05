Liga v Česku jako unikát. Nadstavby v cizině vypadají jinak, existují i hybridy

Jak vypadají formy nadstavby dalších evropských zemích?

Mnohé možná překvapí, že po odehrání základní části se nekončí třeba ve Skotsku. A to už přes dvacet let. Obecně platí, že menší a střední ligy zkoušejí divácky zatraktivnit konec soutěže hlavně týmům, které by už jinak neměly o co hrát.

Což je i případ Česka.

„Už od trenérů neslyšíte, že chtějí být v klidném středu tabulky. Pořád je o co hrát a pevně věřím, že nový model atraktivnost ligy potvrdí,“ říkal při zavedení nadstavby v Česku šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Od roku 2018 (s výjimkou „covidové“ sezony 2020/21), se česká liga po třiceti kolech rozděluje na tři části, což je v současné fotbalové Evropě raritní. Prvních šest týmů putuje do bojů o titul, další čtyři mají před sebou play off (současná odměna pro vítěze zahrnuje finanční prémii a lepší výchozí pozici v domácím poháru) a zbytek hraje o záchranu.

Mezi srovnatelnými ligami neexistuje forma, která by se podobala české.

Líbí se vám model nadstavby v české fotbalové lize? celkem hlasů: 157 Ano, zachoval/a bych současný model 22 %(34 hlasů) Jsem pro nadstavbu, ale v jiném formátu 13 %(20 hlasů) Nadstavbu bych zcela zrušil/a 66 %(103 hlasů)

Půl na půl

Vůbec nejčastěji se soutěže po klasické fázi sezony rozdělují na dvě poloviny, přičemž jedna bojuje o titul a poháry, zatímco druhá se snaží zachránit. Až na drobné výjimky uplatňuje takový model devět z jedenácti zkoumaných soutěží s nadstavbou.

Kde v Evropě mají také nadstavbu Belgie, Dánsko, Izrael, Kypr, Nizozemsko, Rakousko Rumunsko, Řecko, Skotsko, Slovensko, Srbsko

Odlišnosti se nacházejí zejména v množství přidaných zápasů a v počtu týmů v základní části.

Například v Dánsku hraje první ligu dvanáct mužstev systémem každý s každým. Po dvaadvaceti kolech se soutěž rozdělí napůl a v obou skupinách se spolu jednotlivé týmy potkají znovu dvakrát.

Zajímavé je, že třetí tým ze skupiny o titul musí v boji o místo v kvalifikaci Konferenční ligy vyřadit ještě vítěze skupiny o udržení. Ten tak paradoxně ze sedmého místa může hrát v pohárech na úkor třetího, čtvrtého, pátého a šestého celku.

Podobné je to i na Slovensku a v Rakousku, kde v nejvyšší soutěži působí stejný počet dvanácti mužstev.

Rakousko do následného play off o Konferenční ligu posílá čtvrtý a pátý celek, které v pavouku doplní sedmý a osmý tým. Poslední ve skupině o titul má smůlu. Navíc se bodové zisky přenesené ze základní části do nadstavby půlí.

Schéma bojů o poslední místo v pohárech se běžně mění každou sezonu a odvíjí se od počtu klubů, které do nich daná země následně vysílá, což stanovuje pořadí v pětiletém koeficientu.

Na Slovensku je pak nadstavbový model čistě o dvou skupinách a jakmile tým nehraje o titul, do pohárů se skrze ligu nedostane.

Jde to i jinak

Půlené schéma je zavedené také v Rumunsku, kde v lize působí stejně jako v Česku šestnáct mužstev. Prvních šest hraje o titul ve formátu každý s každým, zbytek jednokolově o záchranu. Podobně jako ve výše zmíněných zemích jdou pak dva nejlepší zespodu do play off a vítěz se utká se třetím z horní části. O Evropu tam tak v ligové soutěži letos mohou přijít čtyři ze šesti nejlepších týmů konečného pořadí...

A co kdyby se v základní části všichni setkali třikrát?

Tak to mají Skotové, v jejichž lize hraje dvanáct týmů. Jenže v takové chvíli jeden z dvojice soupeřů musí nastoupit dvakrát venku. Rozlosování termínů včetně této anomálie určuje ligová asociace předem. V takzvaném „nasazování“ předpovídá výsledky na základě výkonů z poslední sezony a tipuje, ve které ze dvou skupin se týmy umístí. Snaží se tak zajistit vyrovnaný počet domácích a venkovních utkání.

Nadstavba v Česku Skupina o titul:

Sparta

Slavia

Plzeň

Bohemians

Slovácko

Sigma Olomouc Play off o umístění

Slovan Liberec - České Budějovice (7. - 10.)

Hradec Králové - Mladá Boleslav (8. - 9.) Skupina o udržení:

Jablonec

Baník Ostrava

Teplice

Zbrojovka Brno

Pardubice

Zlín

Po základní části se totiž liga půlí a následně se skupiny hrají jednokolově. Může se však stát, že některý z klubů musí znovu třikrát ven, což se přihodilo třeba týmu Ross County, který v sezoně 2016/17 hrál rekordní počet 20 venkovních utkání.

Existují i hybridy

Kombinaci klasického ligového formátu a pohárového play off praktikují v Nizozemsku, kde takový model funguje už řadu let. O poslední postupové místo do Evropy tam po skončení základní části pokaždé hrají čtyři týmy. Letos to vychází na pátý až osmý celek.

Kromě barážových utkání, do kterých padá jeden tým, má pak po odehrání 34 kol zbytek soutěže volno.

To samé může tvrdit i sedm klubů v Belgii, které skončí mimo první osmičku a tři sestupová místa. Místní formát pak rozděluje nejlepších osm týmů do dvou skupin po čtyřech. Přenesené body se půlí a hraje se dvoukolově. V první části se rozhoduje o titulu a rozdělení do pohárů, přičemž čtvrtý celek ještě následně bojuje o kvalifikaci Konferenční ligy s vítězem druhé části.

Belgický model se ustálil po vlně změn, které v roce 2016 přinesly divokou kvalifikaci do pohárů v podobě play off o Evropskou ligu. Ve dvou šestičlenných skupinách hrály třeba i některé druholigové celky.

Podoby se zkrátka stále mění a vylepšují. Ani v Evropě zatím neexistuje jednotné ideální řešení. V Polsku třeba po sedmi sezonách od nadstavby upustili a vrátili se ke klasickému ligovému formátu.

„Věřím, že to bude pro polský fotbal přínosem ve všech ohledech. Současný podnikatelský projekt podle mě nevyšel a po sportovní stránce to bylo od začátku pochybné,“ poznamenal tehdejší viceprezident polského fotbalového svazu Marek Koźmiński.

„Vídáme znepokojivé věci – odliv fotbalistů z ligy, zejména těch talentovaných, katastrofální výsledky v evropských pohárech, horší a horší návštěvnost na tribunách. Kluby by za každou cenu nebojovaly o osmé místo a mohly dát šanci mladým hráčům,“ dodal.

Změny možná neminou ani Česko, kde o podobě soutěže pravidelně rozhodují samy kluby skrze hlasování na půdě LFA. Možností mají hned několik.

Minimálně v příští sezoně ale formát zůstane stejný.