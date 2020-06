Je tu Podještědské derby. Jde v něm o třetí místo i o Evropu

Zápas se kvůli koronaviru uskuteční ve zvláštním režimu v podstatě bez diváků, náboj mu přesto chybět nebude. Stačí se podívat na aktuální tabulku: Jablonec je třetí, Liberec o pouhý bod zpět čtvrtý. V sázce jsou ligové stupně vítězů i evropské poháry.

Oba rivalové už na jaře jedno vzájemné utkání sehráli, bylo to však jen „jako“. V době přerušení ligy kvůli pandemii prodali celkem 3393 vstupenek na virtuální derby a výtěžek věnovali na podporu liberecké nemocnice. V úterý už však bude všechno naostro.

Domácí Jablonec se musí rychle oklepat ze sobotního pětigólového debaklu od Slavie, kde však nastoupil bez osmi důležitých hráčů. Na derby už se ale minimálně čtyři můžou do sestavy vrátit: ze Slavie hostující trio Sýkora, Matoušek, Jugas a také Plechatý, jenž si odpykal trest za vyloučení. Marodku už by navíc mohli opustit kapitán Hübschman a kanonýr Doležal.

„Je to hodně důležité utkání, blíží se konec základní části a všichni víme, že se to tam nahoře pěchuje. Navíc je to derby, a i když bude bez lidí, přidává to tomu příchuť,“ tvrdí jablonecký kouč Petr Rada.

„Liberečtí mají na jaře fazonu, prohráli jen dohrávku v Teplicích, kde ale byli většinu zápasu lepší, pak dvakrát vyhráli a navíc i před epidemií končili v laufu. Dostali se nahoru a mají ustálený a hodně kvalitní kádr,“ upozornil Rada.

Liberec jde do derby dobře naladěný po výhrách v Budějovicích a nad Slováckem, díky nimž se dostal na dostřel Jablonce. „Během šesti dnů nás čeká už třetí zápas, je to raketa, ale vždycky se to líp kouše, když vítězíte,“ konstatoval trenér Pavel Hoftych. „Jablonec je velmi kvalitní mužstvo, které je doma extrémně silné, ale my půjdeme válčit o body.“