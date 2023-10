Sigma je nahoře, tak proč netáhne? Řešíme to, říká Minář a sní o titulu

V minulém ročníku se poprvé fotbalová Olomouc dostala v lize do mistrovské skupiny. A také letos potvrzuje vzestup. Po jedenácti kolech je čtvrtá, postoupila do osmifinále domácího poháru a hraje většinou atraktivně. Přesto poslední domácí vítězství 4:0 nad rozjetou Mladou Boleslaví nesledovaly na Andrově stadionu ani tři tisícovky diváků. Je tohle vysvědčení práce sportovního manažera Sigmy Ladislava Mináře, anebo výsledky?

Z voleje podcast iDNES.cz

„Není dobré, že nám na poslední utkání přišlo jen tři tisíce diváků. Je to naše dennodenní téma. Mrzí nás to. Zvlášť když dvě poslední sezony jsou v rámci našich možností velmi slušné,“ řekl Minář v podcastu Z voleje. „Snažíme se tomu jít naproti, děláme fanzóny. Chceme, aby Sigma byla ještě víc vidět. Je to běh na delší trať.“

Podle klubové ankety divákům nejvíce vadí, že Sigma stále nenašla nového majitele, který by ji posunul a zabezpečil. „Diváci přece chodí na dobrý fotbal, ne na nového majitele,“ namítá Minář. „Nepřidaly tomu dva sestupy v minulosti ani covid. Nejlepší marketing je stejně to, co se děje na hřišti. Je potřeba, aby se Sigma tlačila do šestky třeba čtyři sezony.“

Sám vnímá, že i jeho osoba některým fanouškům vadí. „Že na ně působím jako červený hadr na býka? Když přijdete do nového prostředí a dvakrát sestoupíte, a je jedno, že jste u prvního sestupu byl v klubu čtyři měsíce, kdy se nestačíte ani rozkoukat, tak vám to krásné entrée neudělá,“ uvědomuje si. „Veřejnost vidí to, co je špatně. Pro mě je důležité, jak to cítí lidé v klubu. Já fanouškům nepomáhám k lepšímu mínění, protože jsem přímočarý a říkám, co si myslím, tohle může dráždit. S tím v této funkci musíte umět žít.“

S čím se však špatně žije, jsou osobní urážky. „Vadí mi anonymní SMS. Občas na mě někdo zakřičí, ale to jim nesmíte mít za zlé, chtějí vidět klub v popředí,“ povídá zkušený funkcionář, který cenu hráče dokáže vyšponovat na hranu a neuhne.

Kdy bude nový majitel?

Jak vidí budoucnost Sigmy? Nemá obavy, co s ní bude, pokud nesežene nového majitele, z města přestanou chodit splátky za stadion a nepodaří se každý rok prodávat hráče? „Klub není postavený na tom, jestli jsou splátky z města. Není to jen u Sigmy, že klub nemá zajištěný rozpočet na celou sezonu. S majitelem, který by dával garanci, by to bylo jednodušší,“ podotkne. „Sigma je zdravá, nedluží, výplaty chodí včas.“

Jak je tedy možné, že klub s vyhlášenou akademií stále nepřilákal movitého mecenáše? „Hlavou mi to vrtá, ale podívejte se třeba na Plzeň. Kolikrát hrála v Lize mistrů, a také nebylo jednoduché sehnat majitele. A to je Plzeň velmi dobrá značka,“ srovnává. „Jednali jsme s potenciálními subjekty, došlo to až na výbor spolku, ale ani u jednoho nebyla garance, že zabezpečí Sigmu na několik let.“

Předsezonní tisková konference SK Sigma Olomouc. V popředí vlevo figurína s novým dresem v mírně obměněném designu. U stolu zleva sportovní manažer Ladislav Minář, trenér Václav Jílek, kapitán Radim Breite a tiskový mluvčí Jiří Fišara.

A tak i nadále je největším akcionářem Sigmy spolek, který paradoxně negeneruje žádný zisk. „Jsem přesvědčený, že Sigma bude mít subjekt, který se o ni postará,“ věří Minář. A věří i v účast v evropských pohárech po pěti letech? „Nesmíme mít ale takové výpadky jako na Bohemce, kde dvakrát vedeme,“ zdůrazní.

Čtyřiapadesátiletý sportovní manažer, jenž bude příští rok v Olomouci desátou sezonu, také prozradil, o čem sní: „Já bych chtěl udělat se Sigmou titul. Není to nemožné, ale do tří let to nebude.“