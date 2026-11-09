Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Chance Liga 2026/2027

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Autor: , ,
Podcast   18:00
Sledovat iDNES.cz na Googlu
K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas, ale také své nové angažmá v Hanspaulské lize, kde nastupuje za tým influencerů.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejžhavější téma však obstaral čerstvý střet mezi Plzní a Spartou, který skončil nerozhodně 1:1, načež hostující kotel Pražany vypískal a žádal konec hlavního trenéra Briana Priskeho.

Měl by skutečně skončit?

„To si myslím, že je trochu předčasné,“ reagoval Petržela, rekordman v počtu ligových startů. Nejvíc jich z celkových 537 posbíral právě za Plzeň.

„Když se navíc podíváme, těch trenérů u nás moc na výběr není. A také platí, že Sparta má stále rozeznatelnou herní tvář. Není to špatné. To, že se nedělají výsledky, je věc druhá, Sparta je dělat musí a musí hrát nahoře. Ale trenéra bych ještě neměnil,“ vysvětlil.

Po utkání se řešil hlavně gól norského útočníka Jonatana Brunese, kterému předcházel podezřelý střet s obráncem Sampsonem Dwehem. Po souboji se udržel na nohou jen Brunes, který poté přesně zakončil za záda brankáře.

Podcast SportBar

Milan Petržela při natáčení pořadu SportBar i s Lucií Macháčovou (vpravo).

Milan Petržela a Lucie Macháčová ve SportBaru
O čem ještě mluvili?

- o situaci plzeňského útočníka Prince Adua a proč byl na čas přeřazen do rezervy
- o vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky o ženských hokejistkách
- o influencerském týmu Fotbalovey
- o fotbalové akademii Milana Petržely
- o české reprezentaci a nováčkovi Idrisu Hopim

Pravidelný podcast o aktuálním dění ve sportovním světě vychází každý týden. S hosty a s tématy, které vás zajímají. Očekávejte ho vždy se začátkem týdne na iDNES.cz.

Ale nefauloval?

„Pro mě je to jasný faul. Chtěl dát nohu před Dweha a čekal na kontakt s tím, že buď spadne a bude z toho červená, nebo půjde sám na bránu. V dnešní době, kdy jsou po celém stadionu kamery, aby na tohle nepřišli, se mi to zdá trochu divné. Tady rozhodčí Viktorce ublížili,“ zdůraznil Petržela.

Situaci sice zkoumali videoasistenti, ale změnu verdiktu nedoporučili.

„Vypadá to, že byli asi někde na párku zrovna,“ poznamenal bývalý krajní záložník. „K tomuhle se nevrátit a neposlat aspoň hlavního k monitoru, když si nejsou úplně jistí, je zvláštní. Podle mě to úplně přehlídli. Vzali to lehkovážně,“ dodal.

V pořadu mluvil i o tom, jak se ve Spartě pomalu mění jádro.

„Když jsem hrával, za mě fakt existovalo sparťanské DNA. Byli tam srdcaři, kteří bojovali. Ale teď to tam není, protože je to samý cizinec. Oni to neberou tak, že by se rvali za Spartu, ale jako přestupní můstek, což jí podle mě škodí. Ale vydali se touto cestou, chtějí to tak tvořit, takže uvidíme,“ pokrčil rameny Petržela.

Milan Petržela při natáčení pořadu SportBar.
Natáčení třetího dílu podcastu SportBar s Milanem Petrželou a Lucií Macháčovou.
Milan Petržela při natáčení pořadu SportBar.
Natáčení třetího dílu podcastu SportBar s Milanem Petrželou.
8 fotografií

Řeč poté společně se šéfredaktorkou sportovní sekce iDNES.cz a MF DNES Lucií Macháčovou přišla i na situaci ohledně plzeňského útočníka Prince Adua, vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) ohledně ženských hokejistek a probíral se rovněž influencerský tým Fotbalovey, za který v Hanspaulské lize Petržela nastupuje.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

15. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

14. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. AC Sparta PrahaSparta 14 7 3 4 26:14 24
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 5 5 4 29:22 20
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
10. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Slavia - Arsenal 1:2, domácí bojovali o remízu, favorit se v závěru bál o výsledek

Wiktor Nowak dává gól Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté potrápili anglického šampiona Arsenal, který se obával o výsledek. Ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů po výrazně zlepšeném výkonu po přestávce bojovali v závěru o remízu,...

Sparta - Bournemouth 1:3, parádní start, krásný gól, pak vyloučení Guddala a zmar

Evanilson (Bournemouth) slaví gól proti Spartě.

Tři chyby v rozehrávce a ztráty u vlastního pokutového území, tři góly a další porážka. Sparťanští fotbalisté přitom ve svém čtvrtém vystoupení v Evropské lize nad Bournemouthem vedli, ale zápas...

Bohemians - Sparta 0:0, hosté zahodili i nemožné, soupeř dohrával v deseti

Sestřih zápasu
Utočník Ladislav Almási s míčem před Sivertem Mannsverkem ze Sparty

Sparťanští fotbalisté zakončili nevydařený týden a po vyřazení z poháru jen remizovali 0:0 na půdě Bohemians. V zápase 13. kola byli lepší, nedokázali však proměnit šance. Nepomohla jim ani...

„Mrazí z toho, ale žádné svinstvo.“ Může brankář po smrti fotbalisty do vězení?

Jesús de Miguel z Tenerife faulovaný v zápase s Andorou, tvrdě ho zasáhl Jesús...

Několik dní vzhlíželi na Kanárech k nebesům, která se zlověstně zatáhla. Bylo nevlídno. Vypadával proud. Nejničivější bouře se nakonec ostrovům vyhnula. Neštěstí se ale zjevilo na místě, které by...

SportBar: Priskeho bych neodvolával, říká Petržela. Brunes? Sudí byli asi na párku

Milan Petržela (vpravo) při natáčení pořadu SportBar.

K nedělnímu šlágru fotbalové ligy měl blízko, vždyť v minulosti nastupoval jak za Spartu, tak za Plzeň. Bývalý reprezentant Milan Petržela v podcastu SportBar hodnotil nejen nedávný vyhrocený zápas,...

9. listopadu 2026

Kubáň ke kotli: Jste slepá vývojová větev. Rozpuštění Armové mluví o cirkusu

Ústí nad Labem, 6.11. 2026, FK Viagem Ústí - Viktoria Žižkov, 2. fotbalová...

Ústecký fotbal má nejen kněze fotbalu, ale teď už na svém stadionu i ticho jako v kostele. Kotel Armové přestal po sporech s klubovým vedením druholigový Viagem podporovat a návrat za současného...

9. listopadu 2026  17:21

Souček zpátky v reprezentaci. Mám obrovskou motivaci, chci být součástí, říká

Český záložník Tomáš Souček v utkání s Guatemalou.

Nedávno přiznal, že zvažoval konec v národním týmu. Pak ale přišel Santi Denia a teď už Tomáš Souček nechybí v nominaci české fotbalové reprezentace před nadcházejícími zápasy Ligy národů. „Jsem rád,...

9. listopadu 2026  16:40

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Yamal zápas s Českem vynechá. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Lamine Yamal se stal nejmladším kapitánem Barcelony v historii.

Až ve čtvrtek večer španělští fotbalisté vyběhnou v Lize národů na pražské Letné, nebude mezi nimi hvězdný Lamine Yamal. Ten se totiž k národnímu týmu kvůli problémům s kolenem připojí až před...

9. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  14:22

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Pacient z Old Trafford zatím dýchá, ale jak dlouho? United ví, že bojují o záchranu

Michael Carrick, trenér fotbalistů Manchesteru United, po duelu s Aston Villou.

Každý rok ten stejný kolovrátek. Pořád dokola, a přece ještě hůř. Osmnáctá příčka po deseti kolech je nejhorší ligové umístění fotbalového Manchesteru United za posledních čtyřicet let. Od začátku...

9. listopadu 2026  12:48

Dřív řídil Spartu, teď chce podnikatel Viktorin vzkřísit Inter Bratislava

Podnikatel Michal Viktorin, nový majitel Interu Bratislava.

Český podnikatel Michal Viktorin, který dříve působil v představenstvu fotbalové Sparty, koupil většinový podíl v Interu Bratislava. Druholigový tým by během dvou až tří let chtěl vrátit do nejvyšší...

9. listopadu 2026  12:24

Bizár v Nizozemsku. Fanoušci zablokovali týmový autobus, zápas kvůli nim odložili

Zápas Vitesse Arnhem-De Graafschap byl odložen kvůli protestu hostujcíí...

Když sami dostali zákaz na utkání přijít, rozhodli se, že k němu nepustí ani hráče. Fanoušci fotbalového týmu De Graafschap ve druhé nizozemské lize zablokovali týmový autobus před odjezdem na...

9. listopadu 2026  11:18

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Deset bodů na čelo. Co uděláš, Sparto? Po šlágru bez vítěze je nejspokojenější Slavia

Momentka z utkání Viktoria Plzeň vs. Sparta Praha.

Není tak dávno doba, kdy jejich zápasy rozhodovaly o titulu. Nedělní šlágr fotbalové ligy mezi Plzní a Spartou spíš napověděl, kdo na něj může už před polovinou sezony zapomenout.

9. listopadu 2026

Hradecké chmury zažehnány. Horejš: Pomohla i společná večeře, skvělý impuls

Trenér Hradce Králové David Horejš během utkání s Olomoucí.

Celý říjen v lize nevyhráli. Korunoval to první listopadový den v Mladé Boleslavi, kde ještě deset minut před koncem 1:0 vedli, ale pak dostali tři góly. I proto se k nim musely donést řeči okolí, že...

9. listopadu 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.