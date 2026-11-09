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Nejžhavější téma však obstaral čerstvý střet mezi Plzní a Spartou, který skončil nerozhodně 1:1, načež hostující kotel Pražany vypískal a žádal konec hlavního trenéra Briana Priskeho.
Měl by skutečně skončit?
„To si myslím, že je trochu předčasné,“ reagoval Petržela, rekordman v počtu ligových startů. Nejvíc jich z celkových 537 posbíral právě za Plzeň.
„Když se navíc podíváme, těch trenérů u nás moc na výběr není. A také platí, že Sparta má stále rozeznatelnou herní tvář. Není to špatné. To, že se nedělají výsledky, je věc druhá, Sparta je dělat musí a musí hrát nahoře. Ale trenéra bych ještě neměnil,“ vysvětlil.
Po utkání se řešil hlavně gól norského útočníka Jonatana Brunese, kterému předcházel podezřelý střet s obráncem Sampsonem Dwehem. Po souboji se udržel na nohou jen Brunes, který poté přesně zakončil za záda brankáře.
Podcast SportBar
Milan Petržela a Lucie Macháčová ve SportBaru
- o situaci plzeňského útočníka Prince Adua a proč byl na čas přeřazen do rezervy
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Ale nefauloval?
„Pro mě je to jasný faul. Chtěl dát nohu před Dweha a čekal na kontakt s tím, že buď spadne a bude z toho červená, nebo půjde sám na bránu. V dnešní době, kdy jsou po celém stadionu kamery, aby na tohle nepřišli, se mi to zdá trochu divné. Tady rozhodčí Viktorce ublížili,“ zdůraznil Petržela.
Situaci sice zkoumali videoasistenti, ale změnu verdiktu nedoporučili.
„Vypadá to, že byli asi někde na párku zrovna,“ poznamenal bývalý krajní záložník. „K tomuhle se nevrátit a neposlat aspoň hlavního k monitoru, když si nejsou úplně jistí, je zvláštní. Podle mě to úplně přehlídli. Vzali to lehkovážně,“ dodal.
V pořadu mluvil i o tom, jak se ve Spartě pomalu mění jádro.
„Když jsem hrával, za mě fakt existovalo sparťanské DNA. Byli tam srdcaři, kteří bojovali. Ale teď to tam není, protože je to samý cizinec. Oni to neberou tak, že by se rvali za Spartu, ale jako přestupní můstek, což jí podle mě škodí. Ale vydali se touto cestou, chtějí to tak tvořit, takže uvidíme,“ pokrčil rameny Petržela.
Řeč poté společně se šéfredaktorkou sportovní sekce iDNES.cz a MF DNES Lucií Macháčovou přišla i na situaci ohledně plzeňského útočníka Prince Adua, vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) ohledně ženských hokejistek a probíral se rovněž influencerský tým Fotbalovey, za který v Hanspaulské lize Petržela nastupuje.