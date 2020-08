Slezské fotbalové derby rozhodly v Opavě tři letní karvinské posily

„Viděl jsem, že Papa (Papadopulos) vyhrával všechny hlavičkové souboje a posunoval balon za obranu, jenže nikdo tam nešel,“ řekl karvinský záložník Rajmund Mikuš. „Asi deset minut před tím gólem jsem mu říkal, že tam budu sprintovat a přesně tak to vyšlo. Vyšel mi první dotyk s balonem, zavřel jsem oči a střílel...“

Mikuš měl obrovskou šanci i předtím, kdy po špatné malé domů Mondeka šel sám na brankáře Fendricha, jenž vyběhl a jeho střelu vyrazil. Mikuš připustil, že mohl přihrát nabíhajícímu Ndefemu. „Viděl jsem ho, ale od začátku jsem měl myšlenku, že vystřelím,“ přiznal Rajmund Mikuš. Záhy po akci se spoluhráči omlouval. „To jsem musel. Řekl jsem mu: Promiň, příště ti přihraji.“

Opavští šli do utkání bez vyloučeného obránce Hrabiny a zraněného Hnaníčka.

Poprvé v lize tak dostal příležitost sedmnáctiletý bek Dalibor Večerka. „Už v týdnu asi věděl, že bude hrát,“ řekl opavský kapitán Jan Žídek. „Každý den jsem se s ním bavil a uklidňoval ho. Na tréninku si vede velice dobře. Přesto mě překvapil, jak je takticky a herně vyspělý. Ukazuje se, že práce s mládeží je tady dobrá, a do budoucna můžeme na mladé kluky sázet.“

Trenér Kováč prohlásil, že Večerka zvládl utkání fantasticky. „Dovolím si tvrdit, že kdyby nedostal křeče a zůstal na hřišti, góly bychom nedostali. Bohužel při těch brankách šlo o to, že se nedomluvíme, prohrajeme souboj, nezajistíme se. Stejné to bylo v Plzni. Zbytečně nás to stojí body.“ Opavští fotbalisté se po pádech Dordiće a Juřeny dožadovali pokutových kopů. „My se dostaneme před hráče a furt čekáme, místo abychom zkusili střílet. Kdyby šli dál, buď by dali gól, anebo by je soupeř fauloval. Ale faul nefaul. Asi to penalty nebyly, když je rozhodčí nepískl,“ uvedl Kováč.

„Opava hrála velice dobře. Změnila způsob hry, byla rychlá a aktivní. Navíc vedla. Pak jsme přeskupili řady, vyšla nám i střídání. Kluky chválím, že zápas otočili,“ těšilo karvinského kouče Juraje Jarábka.