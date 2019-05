Derby rozhodla až penalta. Byla jasná, tvrdil opavský Simerský

Žídek hodil dlouhý aut, hráči ho prodloužili ke vzdálenější tyči a po souboji stoperů, karvinského Rundiče s opavským Simerským, kteří se drželi navzájem, sudí Rejžek odpískal pokutový kop. „Drželi jsme se oba jako při každé standardce a rozhodčí to viděl jako penaltu,“ prohlásil karvinský obránce Milan Rundič.

„Byla jasná,“ tvrdil Dominik Simerský. „Snažil jsem se zavírat zadní tyč. Byl jsem tam později. Karvinský hráč mě zbytečně zatáhl, sám od sebe bych nespadl.“

Pokutový kop využil Zavadil. „Proměnit penaltu v nastaveném čase není jednoduché, ale zodpovědnost na sebe vzal náš nejzkušenější hráč. Ukázal, že je osobnost,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

Karvinský brankář Berkovec skočil k pravé tyči, na druhou stranu, než střílel Zavadil. „Už chytám ligu nějaký pátek a na videa koukám. Pavel kope penalty doleva i doprava. Bohužel jsem tipnul špatnou stranu,“ uvedl Martin Berkovec. „Je těžké řešit, jestli penalta byla, nebo ne. Musíme si to obzvláště v devadesáté minutě pohlídat a nefaulovat.“

Karvinští nevyužili příležitost přiblížit se Opavě na jediný bod. Zato domácí se čtrnácté příčce znamenající účast v baráži vzdálili na pět bodů.

„Pro nás to jsou důležité tři body. Za aktivitu a snahu jsme si je zasloužili,“ oddechl si trenér Kopecký. „V prvním poločase, který byl z naší strany herně velmi dobrý, jsme ale měli snad pět šancí. Proměnit aspoň dvě, nemuseli jsme mít takové nervy až do poslední vteřiny.“

Už v deváté minutě Řezníček z takových 25 metrů netrefil prázdnou karvinskou branku. „Nevím, proč to nedal, to jsem nechápal, ale byl jsem rád, že jsme poločas přežili bez branek,“ řekl brankář Berkovec. „Chtěl jsem střílet co nejrychleji, ale netrefil pořádně míč. Asi jsem si ho mohl zpracovat a dát to v klidu, řešil jsem to hekticky,“ přiznal opavský záložník Jan Řezníček.

Karvinský trenér František Straka připustil, že cítili obrovskou šanci ještě více se přiblížit mužstvům, která jsou před nimi. „Nevyšlo to, nedá se nic dělat. Dneska to nebylo optimální,“ uznal Straka. „Nedostali jsme se vůbec do zápasu, to byl ten problém. Dost jsme chybovali v přechodové fázi, nepodrželi balon a dostávali se pod tlak. Z toho pramenily i technické chyby.“

Druhá půle už byla z karvinské strany lepší. „Než jsme dostali ten gól, Ba Loua šel ze strany sám, jenže koncovka byla žalostná,“ povzdechl si Straka. „Prohrát 0:1 je brutální, ale musíme se oklepat a další zápas (v Příbrami) zvládnout.“