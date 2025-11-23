Chance Liga 2025/2026

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Autor:
  19:42
Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po hodině hry ale naopak o gól prohrával a nakonec odjel s remízou 3:3, i když měl v závěru mohutný tlak, velké šance a sudí navíc v nastaveném čase odvolal penaltu proti domácím. Na soka ze severu Čech tak dál ztrácí šest bodů.
Plzeňský trenér Martin Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský | foto: ČTK

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.
Merchas Doski se raduje s plzeňskými spoluhráči z gólu proti Jablonci.
Jablonecký brankář Jan Hanuš inkasuje gól.
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu v utkání proti Jablonci.
9 fotografií

„Z výsledku jsem zklamaný, protože si myslím, že naše mužstvo podalo velmi dobrý výkon jak herně, tak i z toho pohledu, kolik jsme si vytvořili střeleckých příležitostí. Proto se dá říct, že jsme v Jablonci ztratili dva body. Měli jsme tady vyhrát,“ tvrdil kouč Martin Hyský.

Hosté byli hodně nazlobení i kvůli tomu, jak vypadal trávník na stadionu Střelnice. Plocha byla namrzlá a podle nich jablonecký klub přípravu na důležitý prvoligový duel podcenil a nezvládl.

„Hrálo se na terénu, který byl na kraji regulérnosti, klobouk dolů před hráči obou týmů, že to na tomhle zvládli odehrát, a doufám, že nebude nikdo zraněný,“ řekl Hyský.

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

„Dovolím si zkritizovat domácí za to, jakým způsobem připravili hřiště, protože mám informace, že až někdy včera se tady zapnulo vyhřívání, což je pro mě absolutně nepochopitelné a nemyslitelné. Jsme v Jablonci, je listopad a až dva dny před zápasem, nebo kdy, se zjistí, že nejde vyhřívání..., takže terén byl hrozně těžký,“ zlobil se Hyský.

„Já to nechápu,“ přidal se střelec druhého plzeňského gólu Matěj Valenta. „Všichni vědí, jaké jsou v Jablonci podmínky, začala zima, a bylo nám řečeno, že se prý začalo topit až v pátek. To ať si každý sáhne do svědomí sám.“

Duel začínal při dvou stupních pod nulou, hřiště bylo přemrzlé a hlavně před brankou u tribuny Jih téměř nehratelné. Nicméně rozhodčí Všetečka uznal terén za způsobilý.

Merchas Doski se raduje s plzeňskými spoluhráči z gólu proti Jablonci.

„Na stadion jsme dorazili poměrně brzy a řešili jsme následující kriteria – prvotně jestli nepoškodíme image fotbalu jako takového, následně jestli nebude ohroženo zdraví hráčů a jestli je hrací plocha způsobilá. Na osmdesáti procentech nebyl vůbec žádný problém, hřiště splňovalo naprosto všechno. Samozřejmě, jak jste všichni viděli, se řešila hlavně část před jednou brankou, kde jsme následně nechávali prostor až po čas rozcvičky a i po nějaké konzultaci s hráči jsme usoudili, že je hrací plocha způsobilá a že se dnešní utkání odehraje. I proto, že termínová listina je natolik naplněná, že už nikdo z nás nemá moc prostor na to kamkoliv se zápasy pohnout,“ vysvětlil pro Oneplay Sport sudí, proč se zápas na tvrdém a kluzkém trávníku uskutečnil.

„Já si myslím, že jsme viděli dramatické a nadstandardní ligové utkání. Podle mě terén nebyl na překážku a nezasvěcení fanoušci se dneska bavili,“ řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.

„Není pravda, že bychom vyhřívání zapnuli teprve včera. V pátek jsme na tom normálně trénovali a hřiště bylo úplně měkké. Samozřejmě přírodu asi neporazíte a ani podle předpovědí počasí se nečekalo, že by tady mělo být minus čtrnáct dneska v noci. A to byl asi hlavní důvod, že hrozilo, že se nebude hrát, ale jak už jsem řekl, terén byl hratelný a jak se ukázalo, kvalitě hry nevadil,“ byl přesvědčený Kozel.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

16. kolo

17. kolo

Kompletní los

15. kolo

16. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 16 10 6 0 32:12 36
2. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
3. FK JablonecJablonec 16 9 5 2 23:14 32
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 16 7 5 4 31:22 26
7. MFK KarvináKarviná 16 8 1 7 28:29 25
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 16 6 5 5 27:24 23
9. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 16 5 4 7 14:19 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

ONLINE: Slovácko - Zlín 2:0, domácí v derby s novým koučem, Krmenčíkův gól neplatí

Sledujeme online
Fotbalisté Slovácka se radují z gólu.

Regionální derby a souboj posledního týmu tabulky proti troufalému nováčkovi. Fotbalisté Slovácka při premiéře nového kouče Romana Skuhravého hostí Zlín. Utkání můžete od 18.30 sledovat v online...

23. listopadu 2025  17:59,  aktualizováno  19:51

Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

Plzeňský trenér Martin Hyský

Po domácí porážce 3:5 se Slavií zažil trenér fotbalistů Plzně Martin Hyský po reprezentační přestávce další divokou gólovou show. Jeho tým v Jablonci skvěle začal, bleskově vedl o dvě branky, po...

23. listopadu 2025  19:42

Arsenal ovládl derby, Tottenhamu nastřílel čtyři góly. Aston Villa otočila na Leedsu

Eberechi Eze z Arsenalu se spoluhráči slaví vstřelený gól.

Jednoznačnou záležitost přinesl šlágr nedělního programu 12. kola anglické fotbalové ligy. Arsenal v londýnském derby porazil Tottenhamem suverénně 4:1. Hattrickem se blýskl záložník Eze. Aston Villa...

23. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  19:27

Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré

Jablonecký útočník Alexis Alégué se snaží obejít Václava Jemelku z Plzně.

Šestigólovou přestřelku nabídl souboj 16. kola fotbalové ligy mezi Jabloncem a Plzní, který skončil remízou 3:3. Západočeši sice po trefách Doskiho a Valenty vedli o dvě branky, náskok ale promarnili...

23. listopadu 2025  14:59,  aktualizováno  18:01

Nedokázal jsem si představit, že budu hrát, řekl Darida. Po otřesu mozku dal dva góly

Karvinský útočník Abdallah Gning sleduje přihrávku královehradeckého Vladimíra...

Ještě začátkem týdne to s Vladimírem Daridou po zranění v poháru nevypadalo vůbec dobře. Po otřesu mozku se necítil nejlépe. Nakonec ale v Karviné vyběhl v základní sestavě Hradce Králové a v utkání...

23. listopadu 2025  17:18

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

23. listopadu 2025  12:34,  aktualizováno  15:53

Karviná - Hradec Kr. 4:3, přestřelku zvládli lépe domácí, hattrickem se blýskl Ayaosi

Fotbalisté Karviné se radují z vyrovnávacího gólu.

Přestřelku v 16. kole Chance Ligy zvládli lépe karvinští fotbalisté, kteří doma porazili Hradec Králové 4:3 a přeskočili ho v tabulce. Hattrickem se blýskl záložník Emmanuel Ayaosi, za hosty dvakrát...

23. listopadu 2025  12:45,  aktualizováno  15:25

Bílek versus útočníci 6:4. Nový kapitán zachraňuje ofenzivu fotbalových Teplic

Tepličtí fotbalisté se radují z vítězství.

Nasázel už víc gólů než všichni útočníci dohromady. Ofenzivu fotbalových Teplic na podzim v lize zachraňuje z druhé vlny Michal Bílek, exekutor standardek, specialista na penalty a oficiálně už také...

23. listopadu 2025  12:55

Jubilejní derby Zlína se Slováckem má být mrazivé, novinkou je pohár kraje

Michal Cupák ze Zlína (vlevo) si kryje míč před Michalem Trávníkem ze Slovácka.

Nedělní derby Slovácka se Zlínem bude jubilejním třicátým vzájemným zápasem v nejvyšší ligové soutěži. Poprvé ale budou oba týmy hrát o pohár pro fotbalového vládce kraje, který vítězi věnuje...

23. listopadu 2025  10:18

Ještě lepší Chorý, chvála pro Chaloupka. Ale k zápasu měl kouč Trpišovský výhrady

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský sleduje domácí utkání s Bohemians.

Ze všeho nejdřív tentokrát poděkoval fanouškům: „Super, že jich v takovém mrazu přišlo tolik. Dovedu si představit, že na těch plastových sedačkách to není zrovna easy.“ Až pak se Jindřich...

23. listopadu 2025  7:37

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Los fotbalové Ligy mistrů přihrál Slavii a jejím fanouškům báječný mix soupeřů. Český mistr má za sebou čtyři zápasy. Doma má před sebou ještě Bilbao a Barcelonu. Venku se ukáže na Tottenhamu a na...

22. října 2025  23:22,  aktualizováno  22. 11. 23:17

Barcelona se vrátila na Camp Nou. Pod jeřáby si hravě poradila s Bilbaem

Fotbalisté Barcelony se vrátili na stadion Camp Nou výhrou 4:0 nad Bilbaem.

V prvním utkání na zrekonstruovaném stadionu Camp Nou fotbalisté Barcelony zvítězili ve španělské lize nad Bilbaem 4:0. Po třetí výhře v řadě se dostali do čela tabulky o skóre před Real Madrid,...

22. listopadu 2025  19:09,  aktualizováno  23:07

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.