Plzeň kritizuje Jablonec za nepřipravené hřiště. Nepochopitelné, zlobil se Hyský

„Z výsledku jsem zklamaný, protože si myslím, že naše mužstvo podalo velmi dobrý výkon jak herně, tak i z toho pohledu, kolik jsme si vytvořili střeleckých příležitostí. Proto se dá říct, že jsme v Jablonci ztratili dva body. Měli jsme tady vyhrát,“ tvrdil kouč Martin Hyský.
Hosté byli hodně nazlobení i kvůli tomu, jak vypadal trávník na stadionu Střelnice. Plocha byla namrzlá a podle nich jablonecký klub přípravu na důležitý prvoligový duel podcenil a nezvládl.
„Hrálo se na terénu, který byl na kraji regulérnosti, klobouk dolů před hráči obou týmů, že to na tomhle zvládli odehrát, a doufám, že nebude nikdo zraněný,“ řekl Hyský.
Jablonec - Plzeň 3:3, hosté vedli o dva góly, domácí otáčeli. Remízu zařídil Souaré
„Dovolím si zkritizovat domácí za to, jakým způsobem připravili hřiště, protože mám informace, že až někdy včera se tady zapnulo vyhřívání, což je pro mě absolutně nepochopitelné a nemyslitelné. Jsme v Jablonci, je listopad a až dva dny před zápasem, nebo kdy, se zjistí, že nejde vyhřívání..., takže terén byl hrozně těžký,“ zlobil se Hyský.
„Já to nechápu,“ přidal se střelec druhého plzeňského gólu Matěj Valenta. „Všichni vědí, jaké jsou v Jablonci podmínky, začala zima, a bylo nám řečeno, že se prý začalo topit až v pátek. To ať si každý sáhne do svědomí sám.“
Duel začínal při dvou stupních pod nulou, hřiště bylo přemrzlé a hlavně před brankou u tribuny Jih téměř nehratelné. Nicméně rozhodčí Všetečka uznal terén za způsobilý.
„Na stadion jsme dorazili poměrně brzy a řešili jsme následující kriteria – prvotně jestli nepoškodíme image fotbalu jako takového, následně jestli nebude ohroženo zdraví hráčů a jestli je hrací plocha způsobilá. Na osmdesáti procentech nebyl vůbec žádný problém, hřiště splňovalo naprosto všechno. Samozřejmě, jak jste všichni viděli, se řešila hlavně část před jednou brankou, kde jsme následně nechávali prostor až po čas rozcvičky a i po nějaké konzultaci s hráči jsme usoudili, že je hrací plocha způsobilá a že se dnešní utkání odehraje. I proto, že termínová listina je natolik naplněná, že už nikdo z nás nemá moc prostor na to kamkoliv se zápasy pohnout,“ vysvětlil pro Oneplay Sport sudí, proč se zápas na tvrdém a kluzkém trávníku uskutečnil.
„Já si myslím, že jsme viděli dramatické a nadstandardní ligové utkání. Podle mě terén nebyl na překážku a nezasvěcení fanoušci se dneska bavili,“ řekl jablonecký trenér Luboš Kozel.
„Není pravda, že bychom vyhřívání zapnuli teprve včera. V pátek jsme na tom normálně trénovali a hřiště bylo úplně měkké. Samozřejmě přírodu asi neporazíte a ani podle předpovědí počasí se nečekalo, že by tady mělo být minus čtrnáct dneska v noci. A to byl asi hlavní důvod, že hrozilo, že se nebude hrát, ale jak už jsem řekl, terén byl hratelný a jak se ukázalo, kvalitě hry nevadil,“ byl přesvědčený Kozel.