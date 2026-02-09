Plzeňský kouč Hyský o výhře i výběru sestavy: V Lawalovi vidím velký potenciál

Ve vyztuženém kádru má z čeho vybírat. A je to složitý proces. Vždyť mimo sestavu tentokrát zůstali stoper Dweh, mladík Panoš, který rozhodl předchozí duel Evropské ligy v Basileji, nebo kapitán Vydra, jenž ještě není zdravotně stoprocentní.
Je těžké v té velké konkurenci vybírat základní jedenáctku?
Jednoduché to není. Na druhou stranu, a říkáme to i hráčům, čeká nás těžký program. Evropská liga, domácí pohár, liga. Všude chceme být úspěšní. Chceme hráče udržet v dobrém fyzickém a hlavně psychickém stavu. Mám k tomu skvělý realizák, který to se mnou dokáže ukočírovat. A v kabině jsou hráči, kteří by rychle zasáhli, kdy něco nebylo v pořádku. Jdeme společným směrem. Když v Plzni jdete na hřiště na poločas nebo jen na minutu, je třeba pro tým udělat maximum.
Plzeň - Liberec 3:1, atraktivní zápas, hostům vzal naději na srovnání Višinský
Proti Liberci se nedostalo na kapitána Vydru. Proč?
Byl připravený, ale i vzhledem ke zranění a zdravotním problémům, které ho pronásledují poslední dva tři měsíce, jsme byli domluvení, že když nebude třeba, do zápasu nezasáhne. Uděláme vše pro to, aby už do toho příštího byl schopen jít naplno.
Minulý čtvrtek v Basileji zazářil mladík Panoš, ani jeho jste ale na trávník neposlal.
Je jedním z hráčů, který má vysokou kvalitu. Ale tu mají všichni. Určitě se na hřiště zase dostane. Ale není to o tom, že bychom někomu slibovali jisté místo za týden nebo za dva. To nikdy dělat nebudu. Kluci musí být připravení, a když na ně ukážu, tak musí podat co nejlepší výkon. Panoš to předvedl v Basileji, víme, co v něm máme, pracuje velice dobře. Všichni chtějí na hřiště, tomu rozumím. A i ta parta, která v daném utkání nehraje, ukazuje hlad a kvalitu. Všichni dostanou příležitost.
Na hrotu hrál od začátku nigerijský útočník Lawal, nejdražší zimní posila. Jak se vám zatím jeví?
Bude ještě potřebovat čas. Na herní prvky, které po něm chceme, ale také na českou ligu, která je úplně jiná než ta, kterou hrál doposud. Vidím v něm velký potenciál, měl velmi dobré momenty. Je silný v pohybu i technicky a jsem rád, že ho tady máme. Věřím, že postupem času se prosadí. Je dobře nastavený, má skvělou mentalitu, dobře se s ním komunikuje. Určitě nám pomůže naplnit cíle, které máme.
Zvládli jste další souboj s tabulkovým konkurentem. Kudy vedla cesta k výhře nad Libercem?
Každé body jsou v lize strašně důležité. Hrál se skvělý zápas, který měl vysokou úroveň, k čemuž přispěly oba týmy. Liberec měl za sebou sérii sedmi zápasů bez porážky, naším cílem bylo ji ukončit. Vyhráli jsme zaslouženě, ve finálních situacích jsme byli lepší než soupeř, i brankových příležitostí jsme měli více. Dobře zahrála obranná čtveřice s gólmanem Wiegelem. Komplikace byla při inkasovaném gólu po dohrávané standardní situaci, s tím, jak jsme to řešili, spokojený nejsem. Stalo se to i na konci první půle, z toho naštěstí branka nebyla. Ale mužstvo neznervóznělo, pokračovali jsme v kvalitním výkonu a dovedli utkání do vítězného konce.
Při druhé brance Souarého VAR řešil, zda Lawal neovlivnil případný zákrok brankáře Koubka. Jak jste tu situaci viděl?
Takhle z lavičky jsem jasno neměl, ale přál jsem si, aby byl gól uznaný. Kdyby ne, šlo by o třetí branku v krátké době, která by nebyla Cheickovi uznána, to by byla velká smůla. Těžko říct, nějaký úhel z pohledu gólmana tam byl, je to na posouzení rozhodčích.
Třetímu Jablonci jste se přiblížili na rozdíl jediného bodu. I to je pro další vývoj soutěže důležité?
Stoprocentně. To jsou věci, které každý vnímá. Víme, jaká je tabulka, jak si vedou soupeři. Ale musíme být soustředění sami na sebe, abychom vyhrávali další zápasy. Chci, abychom zůstali hladoví. Začátek jara je velmi dobrý, v Evropě jsme získali čtyři body, v lize s těžkými soupeři plný počet. Skvělé. Je ovšem třeba zůstat pokorný, abychom cestou, kterou máme nastavenou, šli dál.