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Chance Liga 2025/2026

Plzeňský kouč Hyský: Byl bych rád, aby Panoš patřil k nejdůležitějším hráčům

Petr Pánek
  8:40
Trenér Martin Hyský jako plzeňský trenér

Trenér Martin Hyský jako plzeňský trenér | foto: Martin Polívka, MAFRA

Souboj v přípravném utkání Plzně s Trnavou.
Hlavičkový souboj v přípravném zápase Plzně s Trnavou.
Plzeňský Matěj Vydra v přípravném zápase s Trnavou.
Hráči Plzně nastupují k přípravnému zápasu s Trnavou.
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Ve druhém přípravném duelu remizovali plzeňští fotbalisté se Spartakem Trnava 1:1. Na hřišti v Dobřanech otevřel skóre v 63. minutě Mehmeti, jenže krátce poté za Viktorii srovnal Panoš. Další příležitosti Západočeši nevyužili a po předchozí výhře s Artisem Brno zapsali tentokrát nerozhodný výsledek. „Je škoda, že jsme se neprosadili z nějaké standardky, protože jsme měli hodně rohů i situací ze strany hřiště,“ litoval trenér Martin Hyský.

Jak hodnotíte přípravné utkání s Trnavou?
Jsem rád, že jsme ho odehráli. Myslím si, že to byl zápas s velmi dobrým soupeřem, který se pod španělským trenérem snaží hrát kombinační fotbal. Paradoxně oproti tomu prvnímu zápasu byly podmínky úplně rozdílné. O víkendu nás trápilo velké vedro i sluníčko a teď celý zápas propršel. Občas ten déšť byl hodně silný, takže to mohlo trošku kvalitu utkání ovlivnit. Jinak jsem ale spokojený, protože jsme znovu hráli se všemi hráči, kteří jsou momentálně v tréninkovém procesu. Sestavy jsme namíchali a musím říct, že oba poločasy měly velmi dobré fáze.

Měli jste dobré momenty, ale ze spousty šancí jste skórovali jen jednou. Souhlasím, to je jedna z těch důležitých věcí, být efektivní před brankou. Na finální fázi pracujeme, řekli jsme si před začátkem přípravného období, že přesně tohle je věc, kterou potřebujeme hodně zlepšit. Je to samozřejmě o kvalitě, klidu, zkušenostech a my děláme všechno pro to, aby finální fáze v dalších zápasech byla lepší.

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Máte za sebou dva přípravné zápasy. Co vám ukázaly?
Je to začátek fotbalové přípravy, která bude pokračovat na kempu v Rakousku. V plánu je intenzitu ještě zvyšovat. Zjistili jsme díky testům během prvních dvou týdnů, jak na tom hráči jsou. Takže víme, na čem pracovat, a těšíme se na další dny. Ve Westendorfu bude více společného času, tam chceme pilovat hlavně herní principy a součinnost. Už se připojí i reprezentanti, což je pro nás velmi důležitý krok.

Jak byste porovnal oba dosavadní soupeře?
Určitě šlo o podobná mužstva, i když bylo vidět, že Trnava je zkušenější. Hraje slovenskou první ligu, kde obsadila třetí místo. Takže nějaký rozdíl tam je, ale i Artis se prezentoval velmi dobrým výkonem. Já jsem speciálně chtěl na začátek přípravného období těžší soupeře, protože jenom tak se můžeme posouvat a zlepšovat. Kdybychom hráli s někým z nižší soutěže a dali mu 17 gólů, tak nám to moc nepřinese.

Z jakého důvodu chyběl v sestavě Baboucarr Faal?
Má vízové povinnosti a musel se vrátit do Dakaru. K týmu by se měl připojit v pátek a bude s námi normálně pokračovat dál. Je to škoda pro mě, pro tým, a hlavně pro něj. Každý trénink nebo takový zápas samozřejmě hráče posouvá. Je potřeba, abychom si na sebe zvykali, hlavně on na spoluhráče a způsob hry. Takže mě trošku mrzí, že musel odjet, ale samozřejmě to chápu. Není to jednoduché s africkými hráči, ale věřím tomu, že se vše vyřeší a od příštího týdne bude znovu s námi.

Velmi dobré momenty měl Jiří Panoš, který kromě branky nastřelil ještě tyč. Krátce poté střídal. Bylo to z preventivních důvodů?
Přesně tak, začal cítit trošku unavený zadní stehenní sval, takže jsme jej raději stáhli. Jsem samozřejmě rád, že byl cítit v koncovce, takhle ho chceme vidět. Vím, jaké má kvality, jen se potřebuje trošku víc naučit pracovat s konkurencí, která tady je, protože nedostane nic zadarmo. Musí si tu šanci zasloužit a věřím, že po tom, jakou tady cítí důvěru, tak je to jenom o něm. Já bych byl strašně rád, kdyby to chytil a patřil k těm nejdůležitějším hráčům Viktorky v příští sezoně.

Hlavičkový souboj v přípravném zápase Plzně s Trnavou.
Souboj v přípravném utkání Plzně s Trnavou.

Máte v kádru dost mladých kluků. Říká si někdo z nich o místo v sestavě?
Jejich přístup je špičkový, ale pořád je vidět rozdíl mezi třetí ligou první, ten krok do profesionálního fotbalu je ohromně velký. Takže co se týče mladých hráčů, tak s Trnavou předvedli velmi dobrý výkon Filip Růžička i Kuba Chalupa. Tihle dva jsou asi momentálně nejdál a určitě budeme přemýšlet o jejich pravidelné herní praxi, třeba ve druhé lize. Nyní pokračují s námi, bereme je na soustředění, ale zatím nevidím, že by se tlačili na něčí místo. Ta mezera je stále hodně veliká.

Opět přišlo hodně fanoušků. Dělá vám radost, že v takovém počtu chodí na přípravné zápasy?
Nejprve bych chtěl pochválit kvalitu hřiště, které bylo skvěle připravené. Jsem překvapený, jak nádherné prostředí v Dobřanech je, přestože se tady hraje jen nižší soutěž. To domácím závidím. Co se týče fanoušků, tak samozřejmě jsme rádi. Jedna z takových menších motivací byla ukázat divákům z blízkého okolí kvalitní výkon. Jsme rádi, že nás podporují.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o titul - 4. kolo

Play off o umístění - 2. finále

Skupina o záchranu - 5. kolo

Skupina o titul - 5. kolo

Kompletní los
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Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
3. 7. 1:00
Chorvatsko
Španělsko
2. 7. 21:00
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
Francie
Kanada
Maroko
Brazílie
Norsko
Mexiko
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
4. 7. 0:00
Kapverdy
Austrálie
3. 7. 20:00
Egypt
Švýcarsko
3. 7. 5:00
Alžírsko
Kolumbie
4. 7. 3:30
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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