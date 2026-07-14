Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Plzeň v poslední přípravě vyhrála s nulou, v Bohemians panuje rozčarování

Autor: ,
  18:09

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys. | foto: FC Viktoria Plzeň

Plzeňští fotbalisté zakončili přípravu na nový ročník vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. To Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku, v Opalenici podlehli 0:2 Wisle Plock.

Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a její brankář poprvé udržel čisté konto. V minulém utkání podlehla po přestřelce 3:5 Bernu, zápas se hrál na dvakrát šedesát minut.

Proti Žytomyru poslal Plzeň do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo.

Bohemians se v přípravě vůbec nedaří a u trenérů panuje rozčarování.

„Zápas se mi nelíbil a nic nám nepřinesl. Říkám to zcela otevřeně, musíme to nazvat pravým jménem. Na soustředění jsme odjeli s nízkým počtem hráčů, máme i dost zraněných. Nezkoušíme si to, co si chceme zkoušet, dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme. Tohle k ničemu nevede, se šířkou kádru a s kvalitou hráčů od takového 12. do 20. místa nejsme spokojení,“ řekl asistent trenéra Stanislav Hejkal klubové televizi.

Bohemians nepomohla ani čerstvá posila Pilař, bývalý reprezentační záložník odehrál první poločas. Po debaklu 0:4 s Lechem Poznaň Pražané podruhé za sebou neskórovali.

Liberec na soustředění v Rakousku přišel o zápas proti týmu Puskás Akadémia. Maďarský celek utkání na poslední chvíli zrušil.

Přípravný zápas
14. 7. 2026 15:30
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : FK Polissja Žytomyr FK Polissja Žytomyr 2:0 (1:0)
Góly:
28. Souaré
79. Kabongo
Góly:
Sestavy:
Ťapaj – Krčík, Prebsl (66. Panoš), Dweh, Doski (46. Spáčil) – Souaré (66. Boháč), Višinský (46. Sojka), Hrošovský (66. Valenta) – Ladra (46. Červ), Pirgić (46. Kabongo), Vydra (46. Lawal)
Sestavy:
Buščan – Babenko, Čobotěnko, Emerllahu, Fedor, Krasnopir, Krušynskyj, Andrade, Mychajličenko, Sarapij, Veletěň
Náhradníci:
Tvrdoň, Hacaperka – Chalupa, Faal, Růžička, Touré
Náhradníci:
Kudryk – Ivanov, Vialle, Karaman, Pančyšyn, Rasko
Žluté karty:
Žluté karty:
48. Babenko, 64. Sarapij

Rozhodčí: Tschon – Kirchmair, Haas

Přípravný zápas
14. 7. 2026 11:00
Wisła Plock : Bohemians Bohemians 2:0 (1:0)
Góly:
38. Jiménez
57. Radwański
Góly:
Sestavy:
Leszczyński – Kun, Karamarko, Więckowski, Misiak, Kobacki, Pomorski, Pacheco, Jiménez, Hiszpański, Sekulski.
Sestavy:
Frühwald (46. Reichl) – Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) – Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald – Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík).
Žluté karty:
35. Karamarko
Žluté karty:
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Německo
1:1
Paraguay
Francie
3:0
Švédsko
Jihoafrická republika
0:1
Kanada
Nizozemsko
1:1
Maroko
Portugalsko
2:1
Chorvatsko
Španělsko
3:0
Rakousko
USA
2:0
Bosna
Belgie
3:2
Senegal
Paraguay
0:1
Francie
Kanada
0:3
Maroko
Portugalsko
0:1
Španělsko
USA
1:4
Belgie
Francie
2:0
Maroko
Španělsko
2:1
Belgie
Francie
14. 7. 21:00
Španělsko
Anglie
15. 7. 21:00
Argentina
Norsko
1:2
Anglie
Argentina
3:1
Švýcarsko
Brazílie
1:2
Norsko
Mexiko
2:3
Anglie
Argentina
3:2
Egypt
Švýcarsko
0:0
Kolumbie
Brazílie
2:1
Japonsko
Pobřeží slonoviny
1:2
Norsko
Mexiko
2:0
Ekvádor
Anglie
2:1
DR Kongo
Argentina
3:2
Kapverdy
Austrálie
1:1
Egypt
Švýcarsko
2:0
Alžírsko
Kolumbie
1:0
Ghana

O třetí místo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 3 3 0 0 6:0 9
2. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 3 1 1 1 2:3 4
3. Jižní KoreaJižní Korea 3 1 0 2 2:3 3
4. ČeskoČesko 3 0 1 2 2:6 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 3 2 1 0 7:3 7
2. KanadaKanada 3 1 1 1 8:3 4
3. Bosna a HercegovinaBosna 3 1 1 1 5:6 4
4. KatarKatar 3 0 1 2 2:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BrazílieBrazílie 3 2 1 0 7:1 7
2. MarokoMaroko 3 2 1 0 6:3 7
3. SkotskoSkotsko 3 1 0 2 1:4 3
4. HaitiHaiti 3 0 0 3 2:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 3 2 0 1 8:4 6
2. AustrálieAustrálie 3 1 1 1 2:2 4
3. ParaguayParaguay 3 1 1 1 2:4 4
4. TureckoTurecko 3 1 0 2 3:5 3

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 3 2 0 1 10:4 6
2. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 3 2 0 1 4:2 6
3. EkvádorEkvádor 3 1 1 1 2:2 4
4. CuraçaoCuraçao 3 0 1 2 1:9 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NizozemskoNizozemsko 3 2 1 0 10:4 7
2. JaponskoJaponsko 3 1 2 0 7:3 5
3. ŠvédskoŠvédsko 3 1 1 1 7:7 4
4. TuniskoTunisko 3 0 0 3 2:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. BelgieBelgie 3 1 2 0 6:2 5
2. EgyptEgypt 3 1 2 0 5:3 5
3. ÍránÍrán 3 0 3 0 3:3 3
4. Nový ZélandNový Zéland 3 0 1 2 4:10 1

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠpanělskoŠpanělsko 3 2 1 0 5:0 7
2. KapverdyKapverdy 3 0 3 0 2:2 3
3. UruguayUruguay 3 0 2 1 3:4 2
4. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 3 0 2 1 1:5 2

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 3 3 0 0 10:2 9
2. NorskoNorsko 3 2 0 1 8:7 6
3. SenegalSenegal 3 1 0 2 8:6 3
4. IrákIrák 3 0 0 3 1:12 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 3 3 0 0 8:1 9
2. RakouskoRakousko 3 1 1 1 6:6 4
3. AlžírskoAlžírsko 3 1 1 1 5:7 4
4. JordánskoJordánsko 3 0 0 3 3:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KolumbieKolumbie 3 2 1 0 4:1 7
2. PortugalskoPortugalsko 3 1 2 0 6:1 5
3. Demokratická republika KongoDR Kongo 3 1 1 1 4:3 4
4. UzbekistánUzbekistán 3 0 0 3 2:11 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AnglieAnglie 3 2 1 0 6:2 7
2. ChorvatskoChorvatsko 3 2 0 1 5:5 6
3. GhanaGhana 3 1 1 1 2:2 4
4. PanamaPanama 3 0 0 3 0:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Nejčtenější

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Trenér Bilič se vrací k reprezentaci Chorvatska

Sledujeme online
Julián Álvarez slaví gól ve čtvrtfinále MS.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

Pavouk MS ve fotbale 2026: program play off, kdo s kým bude hrát

Španělský záložník Rodri vede míč během utkání s Kapverdami.

Na fotbalovém mistrovství světa probíhá play off, do kterého postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech dvanácti skupin a také osm mužstev z třetích míst. Podívejte se, jak vypadá pavouk pro...

Argentina - Egypt 3:2, obhájci otáčeli v závěru. Zářil Messi, rozhodl Fernández

Argentinský záložník Enzo Fernández slaví se spoluhráči gól do sítě Egypta.

Argentinští fotbalisté mohou nadále snít o obhajobě titulu mistrů světa. V osmifinále proti Egyptu zvládli v poslední čtvrthodině otočit skóre z 0:2 na 3:2 díky gólům Romera, Messiho a Fernándeze. Za...

Plzeň v poslední přípravě vyhrála s nulou, v Bohemians panuje rozčarování

Momentka z utkání plzeňských fotbalistů proti bernským Young Boys.

Plzeňští fotbalisté zakončili přípravu na nový ročník vítězstvím 2:0 nad Žytomyrem. To Bohemians 1905 prohráli i druhé přípravné utkání na soustředění v Polsku, v Opalenici podlehli 0:2 Wisle Plock.

14. července 2026  18:09

Sparta maká a chyby neodpouští. Zůstane i Karabec? Plán s ním máme, řekl Priske

Sparťanský trenér Brian Priske hovoří s hráči na tréninku v Grassau.

Od našeho zpravodaje z Německa I v horském údolí vyšplhaly teploty začátkem týdne ke třicítkám. Místní se hojně sjížděli na kolech k centrálnímu parku, kde pro ně v Grassau vyrobili mělký bazének se zábradlím. Jenže jakmile kousek...

14. července 2026  18:01

Mourinho už úřaduje v Realu. Neřeším sebe, hlavně chci pomoct klubu, říká

José Mourinho na prvním tréninku po návratu do Realu Madrid.

Oblékl si bílo-růžový úbor, pozdravil se s každým hráčem v tréninkovém centru Valdebebas a po krátkém proslovu přímo na trávníku vzal do úst píšťalku na znamení, že první cvičení začíná. Portugalský...

14. července 2026  15:33

Fotbalové přestupy ONLINE: Brighton získal nejdražší posilu v historii klubu

Sledujeme online
Chorvatský obránce Luka Vuškovič.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

14. července 2026  13:37

Komplikace pro Spartu. Mannsverk si poranil koleno, čeká na výsledky vyšetření

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Před necelým měsícem ho fotbalová Sparta po hostování získala na trvalý přestup. Teď ale není jisté, zda Sivert Mannsverk stihne začátek nové sezony. Norský záložník si totiž v přípravném utkání s...

14. července 2026  12:43

Oženil se a chce zůstat v Africe. Sigma reaguje na spekulace ohledně útočníka

John Paul Dembe přestoupil do Sigmy v zimě 2026.

Za Sigmu ještě neodehrál ani minutu, přesto se objevily zprávy, že je fotbalový útočník John Paul Dembe na odchodu z klubu. Ugandský portál Sports light píše, že se 21letý Dembe nechce do Česka...

14. července 2026  12:18

Fotbal má spojovat, reaguje Yamal na rasistické výroky. Svou produktivitu neřeší

Španělský křídelník Lamine Yamal před zápasem proti Francii.

Ne snad že jim motivace předtím chyběla, ale po rasistickém výroku bývalého španělského premiéra budou chtít francouzští fotbalisté v semifinále mistrovství světa zvítězit o to víc. „Doufám, že to...

14. července 2026  11:40

Ďábel, Obelix i jihoamerické indiánky. Prohlédněte si nejnápaditější fanoušky MS

Svátek fotbalu se dostává nabírá obrátek. Na mistrovství světa se těšili nejen...

Svátek fotbalu je i přehlídkou vynalézavosti fanoušků. Ti se na mistrovství světa v Mexiku, USA a Kanadě prezentují v plné parádě. Nechybí pomalované obličeje ani nejrůznější kostýmy. Podívejte se v...

14. července 2026  10:49

Kdo rozčísne semifinále? Zazářit můžou top střelci MS, žolík i výjimečný Angličan

Francouz Kylian Mbappé slaví gól v utkání s Irákem.

Čtyři semifinalisté, čtyři hlavní hrdinové. Který z nich v závěru turnaje zazáří nejvíc? Na fotbalovém šampionátu ve Spojených státech zbývá odehrát poslední čtyři zápasy. V úterý Francie vyzve...

14. července 2026  9:49

32.den MS ve fotbale: V prvním semifinále se Francie postaví proti Španělsku

Dembélé (číslo 7) navýšil vedení Francie proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa zbývají už jen čtyři týmy. První semifinále obstará atraktivní souboj Francie se Španělskem, který mnozí považují za předčasné finále. V článku najdete základní...

14. července 2026  8:58

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tréninky na hraně, testování. Kondičák Baníku: Cesta po USA mi dala hodně

Kondiční trenér Baníku Jan Musil.

Na pozici runningbacka potřeboval Jan Musil ten správný mix výbušnosti, rychlosti, mrštnosti a síly. Americký fotbal i pracovní pozici ajťáka sice opustil, ale přípravě sportovců na výkon se věnuje...

14. července 2026  7:58

Diagnóza: sériový vítěz. Deschamps má blízko další finále. V čem je jeho kouzlo?

Francouzský kouč Didier Deschamps slaví výhru ve čtvrtfinále MS 2026.

Pořád se o něm nemluví tak moc, jak by si zasloužil. Proč? Snad proto, že není upovídaný, zábavný, extravagantní ani dravý. Nedá se ani říct, že by z něj vyzařovalo výjimečné charizma. Až bude Didier...

14. července 2026  7:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.