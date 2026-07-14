Viktoria v přípravě vyhrála po třech duelech a její brankář poprvé udržel čisté konto. V minulém utkání podlehla po přestřelce 3:5 Bernu, zápas se hrál na dvakrát šedesát minut.
Proti Žytomyru poslal Plzeň do vedení v 28. minutě hlavou Souaré, pojistku přidal v závěru Kabongo.
Bohemians se v přípravě vůbec nedaří a u trenérů panuje rozčarování.
„Zápas se mi nelíbil a nic nám nepřinesl. Říkám to zcela otevřeně, musíme to nazvat pravým jménem. Na soustředění jsme odjeli s nízkým počtem hráčů, máme i dost zraněných. Nezkoušíme si to, co si chceme zkoušet, dohráváme zápasy v sestavě, ve které se nikdy neobjevíme. Tohle k ničemu nevede, se šířkou kádru a s kvalitou hráčů od takového 12. do 20. místa nejsme spokojení,“ řekl asistent trenéra Stanislav Hejkal klubové televizi.
Bohemians nepomohla ani čerstvá posila Pilař, bývalý reprezentační záložník odehrál první poločas. Po debaklu 0:4 s Lechem Poznaň Pražané podruhé za sebou neskórovali.
Liberec na soustředění v Rakousku přišel o zápas proti týmu Puskás Akadémia. Maďarský celek utkání na poslední chvíli zrušil.
28. Souaré
79. Kabongo
Ťapaj – Krčík, Prebsl (66. Panoš), Dweh, Doski (46. Spáčil) – Souaré (66. Boháč), Višinský (46. Sojka), Hrošovský (66. Valenta) – Ladra (46. Červ), Pirgić (46. Kabongo), Vydra (46. Lawal)
Buščan – Babenko, Čobotěnko, Emerllahu, Fedor, Krasnopir, Krušynskyj, Andrade, Mychajličenko, Sarapij, Veletěň
Tvrdoň, Hacaperka – Chalupa, Faal, Růžička, Touré
Kudryk – Ivanov, Vialle, Karaman, Pančyšyn, Rasko
48. Babenko, 64. Sarapij
Rozhodčí: Tschon – Kirchmair, Haas
38. Jiménez
57. Radwański
Leszczyński – Kun, Karamarko, Więckowski, Misiak, Kobacki, Pomorski, Pacheco, Jiménez, Hiszpański, Sekulski.
Frühwald (46. Reichl) – Kareem (27. Smrž), Lischka (46. Heidenreich, 73. Tichý), Havel (46. Kadlec) – Banda, Černý, Sakala (61. Šurýn), Mirvald – Matoušek (46. Vala), Almási (46. Mikuda), Pilař (46. Kovařík).
35. Karamarko