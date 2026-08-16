Hyský: Vítězství nám dá trochu klidu. Potřebovali jsme hrát víc špinavý fotbal

„Je to pro nás obrovské povzbuzení, ale musím říct, že jsem v závěru na týmu viděl obavy z toho, aby vyhrál. Přestože určitě nejsme spokojení s tím, jak to v některých situacích vypadalo, to nejdůležitější je vítězství,“ prohlásil po utkání kouč Plzně.
Jak důležitá výhra to pro vás byla?
Obrovsky důležitá. Zápas nebyl vůbec jednoduchý. Řekl bych ale, že jsme v celém utkání byli lepším týmem a vytvořili si víc příležitostí než Zlín. Mohli jsme zápas dohrát víc v klidu, kdybychom dokázali některou z příležitostí lépe vyřešit.
Například?
Hlavně ve druhém poločase tam byly dobré situace, Hrošovský nebo Souaré byli v pozicích, kdy mohli zápas dostat do třígólového rozdílu, ale to se bohužel nepovedlo. Pak jsme si to takovým silvestrovským způsobem strašně zkomplikovali. Ale tři body jsou hrozně důležité a hned po zápase jsem říkal klukům v kabině, že chci, aby si vítězství užili správným způsobem, protože jsme na něj dlouho čekali. Věřím, že nám dá trochu víc klidu a sebevědomí do dalších dní a dalších zápasů.
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Bylo složité připravit tým po předchozím divokém utkání v Teplicích?
Myslím, že nejde jen o poslední týden, ale třeba o poslední tři týdny. Hrabeme se ve věcech, které nejsou příjemné a které určitě nikomu nepřidají na náladě. A ani na tom, abychom na hřišti vypadali dobře.
Jak jste to řešili?
Po zápase v Teplicích jsme si společně ukázali hlavně dobré věci, protože jsme měli velmi dobrou ofenzivní část, dali jsme pět gólů a vytvořili si řadu šancí. Individuálně jsme si pak rozebrali naše bránění, naši defenzivu, protože právě to byl největší apel směrem k zápasu se Zlínem. Potřebovali jsme hrát takový víc špinavý fotbal, být důslednější, důraznější a odpovědnější.
Na kolik se to podařilo splnit?
Není to jen o systému hry, ale o tom, jak k tomu hráči přistoupí. Je to od prvního hráče nahoře, až po posledního vzadu. Všichni musí zabrat a ukázat odolnost, která nám v Teplicích v některých situacích úplně chyběla. Se Zlínem jsem viděl změnu. Samozřejmě góly, které jsme dostali, byly laciné a hloupé, ale jak říkám, vítězství je pro nás strašně důležité. Doufám, že se od něj odrazíme, budeme hrát ještě lepší fotbal a hlavně budeme mít výsledky.
Velmi dobrý výkon předvedl Prince Adu, byl pro vás hráčem zápasu?
Souhlasím. Byl určitě nejdůležitějším a nejlepším hráčem na hřišti. O základní sestavu si řekl tím, jak vstoupil do zápasu v Teplicích. Za půlhodinu, kterou byl na hřišti, se dostal do několika velmi dobrých zakončení a přinesl hodně nebezpečí. Vidím, jak pracuje v tréninku. Možná mu pomohlo, že po návratu z dovolené po mistrovství světa dostal čtrnáct dní individuálního tréninku a nebyl hned zapojený do týmu. V posledních dvou týdnech ale vypadal velmi dobře. Chtěl bych, aby byl schopný takové výkony opakovat. Přesně takového Adua potřebujeme každý zápas.
Přivítal jste, že Hradec Králové zažádal o odložení následujícího duelu? Nepřemýšleli jste také nad tím?
My jsme chtěli hrát, ale respektujeme rozhodnutí Hradce, který má před sebou těžký program. Bereme to tak, jak to je. Máme teď týden na to, abychom se soustředili na těžké zápasy o Evropskou ligu. Až bude určený termín, tak utkání s Hradcem dohrajeme. Myslím, že si poradíme s tím, jak to vyšlo, program je pro nás dobrý.
Co říkáte na čtvrtečního soupeře Crvenou zvezdu, kterou možná překvapivě zdolal Hapoel Beer Ševa?
Oba zápasy jsem viděl. Musím říct, že v tom dvojzápase postoupil lepší tým do další fáze evropských pohárů. Ale to neznamená, že Crvena zvezda nemá svou kvalitu. Je to mistr Srbska a historicky velmi úspěšné mužstvo, které je zvyklé na úspěchy. Došlo tam ke změně trenéra, takže nás čekají velmi těžké duely s nepříjemným soupeřem.
I přes vítězství nebyl výkon optimální. Je to hlavně přechodová fáze, na čem bude třeba ještě zapracovat?
Ano, nehráli jsme s úplně rychlou přechodovou fází. Je potřeba, aby hráči byli ještě sebevědomější v tom hrát dopředu nebo dávat míče za obranu. Samozřejmě se to lehce říká a těžko přenáší na hřiště. V poločase jsme si ukazovali, že máme špatné postavení a málo pohybu. Sami pak vidíte, když si prohlédnete nebezpečné situace, které v zápase byly, že je to všechno o správném náběhu a dobrém míči za obranu. Ať už je to průniková přihrávka, nebo nějaký lehčí míč za obranu. Jednoznačně chceme hrát rychle, z toho jsme nebezpeční. Myslím si, že zápas v Teplicích byl v tomhle z naší strany ještě mnohem lepší než tento. Proti Zlínu byly pasáže, kdy jsme měli moc doteků a zbytečně hráli dozadu. Chceme být mnohem přímočařejší.
Sráží vás také laciné góly, jak se s tím vypořádat?
Já bych spíš apeloval na lepší mentalitu týmu. Na to, aby hráči měli osobní zodpovědnost rychle reagovat v momentě, kdy ztratíme balon nebo jsme v defenzivě. Aby hráli tak, jako proti nám hrají všichni soupeři.
Jak přesně?
Když se na to podíváte, je tam spousta takových taktických faulů, dohrávání a navazování. Soupeři, ať už to dnes byl Zlín nebo před týdnem Teplice, hrají takový nechutný fotbal. A přesně to potřebujeme dostat do sebe, abychom v tom byli lepší a důslednější. Myslím si, že třeba Merchas Doski je přesně typ hráče, který tohle umí. V zápase ten úkol, až na druhý gól, který jde samozřejmě za ním kvůli zbytečné přihrávce dozadu, splnil. Hrál ostře, nenechal Appiaha, který je velmi nebezpečný a šikovný, aby se otočil a měl řadu výborných situací dozadu. Tak si to představuji. Není to jen o obráncích, je to samozřejmě o celém týmu. Každý musí být poctivý, chytat se svého hráče a být zodpovědný, protože každý na hřišti musí bránit. A to samé vyžaduji dopředu. Když máme balon, chci, aby všichni hráči věděli, co mají dělat, a podporovali útočnou fázi.
V obraně vám kromě Jemelky a Palusky chybí i Dávid Krčík, který dostal čtyřzápasový distanc. Jak moc vám to komplikuje situaci?
Jemelka s Paluskou jsou dlouhodobě mimo, takže v plánech na začátek sezony jsme věděli, že budeme bez nich. Komplikací je samozřejmě trest pro Dávida Krčíka. Před týdnem nezvládl situaci, neudržel nervy a udělal hloupost, kterou si nesmí dovolit. Potrestal tím samozřejmě nejvíc sám sebe, dostal trest a vypadl z toho. Zároveň potrestal i mužstvo, protože teď v lize nemáme tak důležitého hráče. Naštěstí je před námi Evropa, kde ten trest neplatí. Pro něj to tedy bude možnost dostat se na hřiště a přinést tam svoji kvalitu. Věřím tomu, že už nic takového neudělá a bude disciplinovaný, stejně jako to potřebujeme od každého jiného hráče. Každý zápas, ať už v lize, nebo v evropské soutěži, je hodně o emocích a my chceme mít na hřišti hlavně ty pozitivní.