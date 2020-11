Naše sebedůvěra je vysoká, hlásí plzeňský Beauguel před návratem do Zlína

Předzápasový rozhovor zahájil Beauguel nečekaně česky. „Trénink byl dobrý, na utkání ve Zlíně jsme připravení,“ soukal ze sebe snaživě. Pak ale přešel do angličtiny, která je mu přeci jen bližší.

Zlín vs. Plzeň Online reportáž v neděli od 16 hodin

Máte za sebou reprezentační přestávku. Jak se cítíte před nadcházejícím hracím víkendem nejvyšší soutěže?

Myslím si, že je fajn, že jsme mohli i během pauzy pořád trénovat. Po vítězství nad Spartou bylo všechno dobré. Určitě to pomohlo i klukům, kteří pak šli reprezentovat. Všichni zaznamenali dobré výsledky. Naše sebedůvěra a psychická pohoda je teď vyšší než předtím.

Váš spoluhráč a dobrý kamarád Joel Kayamba debutoval v dresu Demokratické republiky Kongo. Už jste mu gratuloval?

S Joelem se bavíme skoro každý den. Jsem za něj šťastný, protože vím, že zahrát si za národní tým bylo jedním z jeho snů. Je pro něj příjemné vrátit se, odkud pochází. Zase se mohl vidět s rodinou a podobně. Snad se ale vrátí i nám... (smích)

V neděli hrajete ve Zlíně, vašem bývalém působišti. Je to pro vás stále speciální událost?

Pro mě není důležité, jestli hrajeme zrovna proti Zlínu. Ale samozřejmě to vnímám, hrál jsem tam. Rád se znovu potkám s některýmu lidmi z klubu. V zápase je to však už pak úplně jedno. Prostě hraju na sto procent.

Jaké utkání očekáváte?

Zakončené naším vítězstvím, to zaprvé. A celkově by to mohl být dobrý zápas. Pokud se opět dokážeme zlepšit, tak si zase trochu zvedneme sebevědomí. A to je vždy podstatné.

Před reprezentační pauzou jste doma suverénně porazili Spartu. Je to pro vás stále velká vzpruha?

No jasně! Určitě! Předtím jsme kvůli covidu tři týdny nehráli, zato Sparta měla aspoň Evropskou ligu. Chtěli jsme se proti silnému týmu vrátit ve velkém stylu. Podařilo se nám vyhrát, v tom potřebujeme pokračovat i dál.