Guľa plánuje rošády v sestavě. Dostane se na opomíjeného Hubníka?

9:59 , aktualizováno 9:59

Opět se hraje o hodně. A do první porážky, jež by zřejmě definitivně odsoudila plzeňské fotbalisty ke konečnému druhému místu, to bude platit pro každé nadcházející utkání. Na Slavii se Viktoria o víkendu vidině titulu nepřiblížila, ani si však zatím nezavřela dveře. Šance stále žije. Malá, ale je.