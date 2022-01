Po náročných trénincích jsou utkání oddech, líčí produktivní Káčer

Na podzim se Káčer pral o svou pozici na hřišti marně, nastoupil jen do osmi ligových duelů. Většinou vysedával na lavičce nebo hrál za rezervu.

V přípravě zatím bodujete...

Co se statistik týče, tak se mi daří, ale důležité je především to, že se nikdo nezranil. Jsme rádi, že po trénincích můžeme vstoupit i do zápasu.

Je zimní příprava po fyzické stránce hodně náročná?

Ze začátku to tak vždy bývá, utkání je podle toho pak skoro až takové oddechové. Po tak náročných trénincích to není jednoduché, o to jsem radši, že se mi povedlo zapsat do statistik.

Ve středu zálohy jste nastoupil po boku Aleše Čermáka a Modoua N’Diayeho. Jak se vám s nimi hraje?

Každý z nich má svou kvalitu a myslím, že si všichni rozumíme. Jsem rád za každou minutu.

Ve středu zálohy je velká konkurence. Jak se s ní vyrovnáváte?

Jsem v Plzni, takže to nemůže být jednoduché. Budu dělat všechno pro to, abych se do sestavy dostal. Uvidíme, pak už to necháme na trenérech.