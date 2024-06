Plzeň zahájila přípravu s dvěma posilami i s mladíky z akademie

Do přípravy týmu se zapojí i mladý obránce Václav Míka, jenž působil v minulé sezoně v druholigové Chrudimi a Alexandr Sojka, který nastupoval za Táborsko.

Šanci zabojovat o místo dostávají i mladíci z klubové akademie, Ondřej Deml, Jiří Panoš a brankář Matyáš Šilhavý. „Naší strategií je dávat prostor talentovaným mladíkům, aby dělali další postupné kroky v jejich kariérách. Příprava s A týmem je na jejich cestě zase posune,“ uvedl Daniel Kolář.

Čtveřice Tomáš Chorý, Lukáš Červ, Pavel Šulc a Robin Hranáč si plní reprezentační povinnosti na EURO v Německu. Kvůli startům za národní tým se o několik dní později připojí i Sampson Dweh.

Individuální tréninkový plán zatím plní Matěj Valenta, který by se do přípravy týmu měl zapojit již na herním kempu v Rakousku. To samé platí i pro gólmana Viktora Baiera. Útočník Rafiu Durosinmi, jenž podstoupil během jara operaci kolene, absolvuje nyní rehabilitační program na špičkové klinice v Belgii a do přípravy týmu by se měl zapojit v průběhu podzimu,“ upřesnil Daniel Kolář.

Do přípravy zatím nezasáhnou obránce Jan Paluska ani záložník Jan Sýkora, kteří rehabilitují po zranění.