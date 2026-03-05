Chance Liga 2025/2026

Doma jsme si zasadili kousek trávníku ze hřiště, vzpomíná Sojka na první titul Plzně

  14:48
Fotbalová Viktoria si letos připomíná patnáctileté výročí od zisku historicky prvního mistrovského titulu. V roce 2011, kdy si klub připomínal sto let od založení, si nadělil ten nejhezčí možný dárek. První titul oslavoval přímo v hledišti i tehdy osmiletý Alexandr Sojka se svojí rodinou. „Měli jsme permanentky a byli na každém zápase. Strašně jsem to prožíval. A snil o tom, že jednou viktoriánský dres také obléknu,“ vzpomíná mladý fotbalista, který se přes akademii dostal až do A týmu.

Plzeňský Alexandr Sojka | foto: Petr Pánek, MAFRA

Jak vzpomínáte na první titul, který jste zažil v dětských letech?
Vzpomínám na něj velice hezky. Nejen ve městě, ale vlastně v celém kraji se všechno točilo kolem fotbalu. Najednou se tady začal vnímat úplně jinak, vznikl takový fanatismus, který byl cítit na každém kroku. S rodinou na to vzpomínáme strašně rádi.

Výroční zápas Plzně

První titul se zapsal zlatým písmem do klubové kroniky i do srdcí fanoušků. Nyní klub oslaví tento milník výročním zápasem.

Utkání se odehraje v polovině dubna. Plzeň na svém hřišti hostit Pardubice v unikátních dresech, které skrývají celou řadu propracovaných detailů: např. embedované letopočty 1911 a 2011, mistrovský pohár nebo dnes již legendární chorál „V to památné odpoledne.“

Tehdy jste už byl v přípravce Viktorky?
Ne, to jsem ještě byl v Klatovech. Do Plzně jsem přišel až o dva roky později. Ale už předtím jsme sem jezdili a nechyběli na žádném zápase. Chodil jsem někdy i zavádět hráče na hřiště a pak jsme na tribuně fandili s celou rodinou.

Vybavujete si konkrétní momenty z oslav?
Byli jsme na stadionu a titul pak slavili s hráči přímo na ploše. Pamatuju si, jak se tehdy rozebíral skoro celý stadion. Tehdy jsme si tak trochu ukradli síť i kousek trávníku, který jsme pak doma zasadili. Byly to nezapomenutelné chvíle.

Co by pro vás znamenalo zažít něco podobného v roli hráče?
Tak můžu říct, že určitě splněný sen. Asi největší, jaký mám. Bylo by krásné v klubu, kde jsem vyrůstal, zažívat ty největší úspěchy. Evropské poháry už jsem okusil, to mi dalo obrovskou zkušenost, ale zisk titulu by bylo něco výjimečného.

Měl jste v té době nějakého oblíbeného hráče?
Z té éry to byl Pavel Horváth. Taky střední záložník, výborná levá noha. Sice hlavně figurou jiný typ, než já, ale obdivoval jsem jeho hru a hlavně techniku.

Jak jste jako mladí kluci z akademie vnímali úspěchy té zlaté generace?
Byli pro nás takoví napůl bohové. Koukali jsme na ně s obrovským respektem. Dokázali tady něco velkého a my jsme chtěli být jednou stejně úspěšní jako oni.

HISTORICKÝ MOMENT. Pavel Horváth je prvním fotbalistou Plzně, který kdy zvedl nad hlavu pohár pro mistra ligy.

Letos na čelo tabulky ztrácíte dost bodů, bude hlavním cílem získat MOL Cup?
Tak stále je ještě dost zápasů do konce a máme o co bojovat. Je pravda, že z poháru překvapivě vypadli favorité, ale v dnešní době jsou týmy tak vyrovnané, že je těžké kohokoliv porazit. Samozřejmě MOL Cup je pro nás velice důležitá soutěž a bylo by skvělé ji vyhrát.

Vy jste v posledních zápasech nastupoval na různých postech. Bylo to pro vás hodně nové?
V mládežnických kategoriích jsem většinou držel tu jednu pozici v záloze. Ale vím, že jsem schopný nastoupit na jakémkoliv postu, kde mě trenér potřebuje a odevzdat maximum. Můžu říct, že v téhle sezoně jsem vyzkoušel snad všechny posty, kromě gólmana. V Hradci Králové jsem dokonce hrál vepředu, pravé i levé křídlo. Nejlépe se ale cítím ve středu zálohy, i když jak jsem říkal, jsem připravený hrát kdekoliv.

Myslíte, že po příchodu nového majitele, budou očekávání v příští sezoně ještě vyšší?
Máme velice kvalitní tým, což jsme prokázali v Evropské lize. Dokázali jsme držet krok s kvalitními soupeři a neprohráli v základní době žádný zápas. Příští sezonu nemůžeme mít jiné cíle, než se rvát o čelo tabulky.

25. kolo

Kompletní los

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 24 15 6 3 48:25 51
3. FK JablonecJablonec 24 13 6 5 31:23 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 24 12 6 6 42:31 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 24 10 7 7 37:24 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 24 10 6 8 24:22 36
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 24 9 7 8 34:29 34
8. MFK KarvináKarviná 24 10 2 12 35:40 32
9. FC ZlínZlín 24 8 7 9 29:29 31
10. FK TepliceTeplice 24 6 8 10 24:30 26
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 24 7 5 12 20:30 26
12. FK PardubicePardubice 24 6 8 10 29:41 26
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 24 5 8 11 32:47 23
14. 1. FC SlováckoSlovácko 24 5 7 12 18:29 22
15. FC Baník OstravaOstrava 24 4 7 13 18:33 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Hradec - Baník 0:1 po pen., další pohárové drama, v osmé sérii rozhodl Chaluš

Kapitán Hradce Vladimír Darida (vlevo) a Jakub Pira z Ostravy.

V úterý Jablonec překvapivě vyřadil Slavii a Mladá Boleslav si poradila se Spartou. Oba favorité po prodloužení nezvládli rozstřel. I středeční čtvrtfinále domácího poháru rozhodovaly penalty. Po...

4. března 2026  19:47

Floder, skromný hrdina. Vyřadit Spartu? Zatím mi to nedochází, hlavně že chytám!

Mladoboleslavský gólman Jiří Floder kryje míč před dotírajícím sparťanem Janem...

Když se v závěru prodloužení natáhl na nepříjemně zakroucenou střelu sparťanského kapitána Lukáše Haraslína, už brankář Jiří Floder věděl, že Mladá Boleslav čtvrtfinále domácího poháru se Spartou...

4. března 2026  15:11

