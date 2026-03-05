Jak vzpomínáte na první titul, který jste zažil v dětských letech?
Vzpomínám na něj velice hezky. Nejen ve městě, ale vlastně v celém kraji se všechno točilo kolem fotbalu. Najednou se tady začal vnímat úplně jinak, vznikl takový fanatismus, který byl cítit na každém kroku. S rodinou na to vzpomínáme strašně rádi.
Tehdy jste už byl v přípravce Viktorky?
Ne, to jsem ještě byl v Klatovech. Do Plzně jsem přišel až o dva roky později. Ale už předtím jsme sem jezdili a nechyběli na žádném zápase. Chodil jsem někdy i zavádět hráče na hřiště a pak jsme na tribuně fandili s celou rodinou.
Vybavujete si konkrétní momenty z oslav?
Byli jsme na stadionu a titul pak slavili s hráči přímo na ploše. Pamatuju si, jak se tehdy rozebíral skoro celý stadion. Tehdy jsme si tak trochu ukradli síť i kousek trávníku, který jsme pak doma zasadili. Byly to nezapomenutelné chvíle.
Co by pro vás znamenalo zažít něco podobného v roli hráče?
Tak můžu říct, že určitě splněný sen. Asi největší, jaký mám. Bylo by krásné v klubu, kde jsem vyrůstal, zažívat ty největší úspěchy. Evropské poháry už jsem okusil, to mi dalo obrovskou zkušenost, ale zisk titulu by bylo něco výjimečného.
Měl jste v té době nějakého oblíbeného hráče?
Z té éry to byl Pavel Horváth. Taky střední záložník, výborná levá noha. Sice hlavně figurou jiný typ, než já, ale obdivoval jsem jeho hru a hlavně techniku.
Jak jste jako mladí kluci z akademie vnímali úspěchy té zlaté generace?
Byli pro nás takoví napůl bohové. Koukali jsme na ně s obrovským respektem. Dokázali tady něco velkého a my jsme chtěli být jednou stejně úspěšní jako oni.
Letos na čelo tabulky ztrácíte dost bodů, bude hlavním cílem získat MOL Cup?
Tak stále je ještě dost zápasů do konce a máme o co bojovat. Je pravda, že z poháru překvapivě vypadli favorité, ale v dnešní době jsou týmy tak vyrovnané, že je těžké kohokoliv porazit. Samozřejmě MOL Cup je pro nás velice důležitá soutěž a bylo by skvělé ji vyhrát.
Vy jste v posledních zápasech nastupoval na různých postech. Bylo to pro vás hodně nové?
V mládežnických kategoriích jsem většinou držel tu jednu pozici v záloze. Ale vím, že jsem schopný nastoupit na jakémkoliv postu, kde mě trenér potřebuje a odevzdat maximum. Můžu říct, že v téhle sezoně jsem vyzkoušel snad všechny posty, kromě gólmana. V Hradci Králové jsem dokonce hrál vepředu, pravé i levé křídlo. Nejlépe se ale cítím ve středu zálohy, i když jak jsem říkal, jsem připravený hrát kdekoliv.
Myslíte, že po příchodu nového majitele, budou očekávání v příští sezoně ještě vyšší?
Máme velice kvalitní tým, což jsme prokázali v Evropské lize. Dokázali jsme držet krok s kvalitními soupeři a neprohráli v základní době žádný zápas. Příští sezonu nemůžeme mít jiné cíle, než se rvát o čelo tabulky.