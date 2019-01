Poslední plzeňská prověrka doma. Proti Ústí se bojuje o Málagu

Hráči tak mají poslední šanci přesvědčit trenéry, že do kádru patří. „K prvnímu zúžení kádru dojde před odjezdem na soustředění do Španělska,“ avizoval už na startu přípravy plzeňský kouč Pavel Vrba. A netajil se tím, že za ideální považuje mít v kádru 20 až 21 hráčů plus tři gólmany.

Plzeň už v úvodu týdne opustili dva zkušení borci levonohý záložník Martin Zeman (Raanana, Izr.) a útočník Jakub Řezníček (Lokeren, Belg.), ale v kádru pořád zůstává víc hráčů než je potřeba.

Jisté je, že odejde jeden z mladých gólmanů Dominik Sváček nebo Jakub Šiman.

A dál?

To je stále velký otazník, o svoji šanci bojují nadějní mladíci Pavel Šulc a Tomáš Kepl, kteří se proti Sokolovu podíleli na třech brankách ze sedmi. Řekli si tím o trvalejší místo v kádru?

„Uvidíme, šanci mají všichni,“ odpověděl v sobotu mnohoznačně jeden z Vrbových asistentů Zdeněk Bečka. Dalším na hraně je zřejmě 23letý stoper Jiří Piroch, který už v mateřské Viktorii zažil příprav několik, ale potom většinou zamířil na hostování.

I přes odchod Zemana se zdá být přetlak i na křídlech, ale zkušení borci Milan Petržela a Jan Kovařík v přípravě alternují na krajích obrany. Ve zvláštní pozici je potom slovenská posila Erik Pačinda, který přijde kvůli vyloučení v juniorské lize o první tři ligové zápasy. V obou přípravných zápasech se ale zapsal mezi střelce a potvrdil tak, že by mohl být přínosem.

Zato nigerijský fotbalista Mosses Ubong Ekpai, který je v Plzni už od léta, se stále nemůže výrazněji prosadit.

„Všichni se snaží, konkurence je veliká. Každý se chce prosadit do sestavy. V tréninku není žádný problém,“ pochvaloval si asistent trenéra Zdeněk Bečka po sobotním zápase se Sokolovem (7:2), i když ve hře našel nedostatky.

„Jsme ve fázi hrubé kondiční přípravy, kdy se únava kumuluje. Z tohoto pohledu je potřeba hrát co nejjednodušeji, to se nám minule proti Sokolovu zpočátku moc nevedlo,“ říkal Bečka novinářům.

To bude tedy potřeba ve čtvrtek zlepšit. A zabojovat o místo.

Do Málagy odcestují viktoriáni už v neděli a stále není jisté, jestli budou ve výpravě všichni čtyři rekonvalescenti - Radim Řezník, Daniel Kolář, Jan Kopic a Michael Krmenčík. Kdo další kádr opustí bude zřejmě jasné také až o víkendu.