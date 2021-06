Plzeňská příprava začala vítězně. Proti Trnavě zářil Mosquera

Kouč Michal Bílek chtěl dát šanci co možná největšímu počtu hráčů, a tak kromě gólmana Hrušky sestavu před druhou půlí kompletně prostřídal.

Zatímco první partě se střelecky nedařilo, druhá vlétla do zápasu ve velkém stylu. Především kolumbijský křídelník Jhon Mosquera se předvedl skvěle. Nejprve přihrál na gól Pavlu Šulcovi, potom sám vybojoval dva pokutové kopy.

První byl jasný, druhý spíš vymodlený. Tomáš Chorý s Joelem Kayambou obě penalty s přehledem proměnili. „Chtěl jsem si vzít i tu druhou, ale Kayamba se mi tam skoro rozplakal,“ usmíval se vytáhlý navrátilec z hostování v Belgii.

Není tajemstvím, že trenér Bílek by rád naučil Viktorii fungovat v rozestavení bez klasických křídel, zato s vysunutými krajními obránci. Pro první zápas ale vsadil na osvědčenou klasiku a „guľovské“ rozestavení 4-3-3.

Přestože se hrálo dopoledne, bylo slunečno. Hráči se už tak dostávali těžko do tempa, navíc horko jim adaptaci příliš neulehčilo. „Na to, jaké bylo počasí, jsme to zvládli dobře,“ konstatoval Chorý.

Plzeňané nezdolali pouze Trnavu jako takovou, ale i svého bývalého parťáka Romana Procházku, který nastoupil proti nim.