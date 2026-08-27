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Chance Liga 2026/2027

Kováč má v Plzni pár dnů na zázrak. Potřebuje výsledky ihned, tuší Navrátil

Pavel Kortus
  14:00
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč
61 fotografií
V Táboře se učil, ale za pár let se posunul až na lavičku Plzně. Radoslav Kováč má před sebou podle Jakuba Navrátila velkou výzvu. Zároveň může využít nejlepší hráčský materiál, jaký kdy měl. Bývalý svěřenec popisuje Kováčovy trenérské metody i očekávání před náročným startem.

Odehrál pod ním poslední podzim kariéry. Jen o čtyři roky staršímu kouči sice tykal, ale přirozené mu úplně to nebylo. „Byl jsem zvyklý trenérům většinou vykat. Ale několika starším hráčům to navrhl, tak jsem to přijal,“ vrací se Jakub Navrátil zhruba o čtyři roky zpátky.

Tehdy Radoslav Kováč vedl druholigové Táborsko. Byla to teprve jeho druhá větší štace. Na jih Čech zamířil z Opavy. „Nemyslím to špatně, ale byl vlastně trenér – začátečník. Učil se to, stejně jako fotbal učí hráči,“ přibližuje dnes 42letý vedoucí táborského celku.

Na jihu Čech kouč v roce 2022 nedokončil ani podzim. Ambiciózní tým zůstával ve druhé polovině tabulky, připsal si i vysoké prohry. Vedení klubu spokojené nebylo a ve spojení se zájmem prvoligových Pardubic byl Kováčův konec řešením, které uspokojilo všechny strany.

Také Navrátil je zvědavý, jak se Kováč nyní popasuje se svou doposud největší výzvou a jak se mu bude dařit v Plzni, kde o víkendu podepsal smlouvu. „V Opavě i u nás hrál hezký fotbal, ale neměl výsledky. V Liberci mu to taky úplně nevyšlo. Teď se nikdo nebude ptát, jak tým hraje. Výsledky jsou třeba okamžitě,“ myslí si.

Liberecký trenér Radoslav Kováč.
Radoslav Kováč, nový trenér Viktorie Plzeň.
Táborský obránce Jakub Navrátil se ve 39 letech definitivně rozloučil s profesionálním fotbalem.
Táborský obránce Jakub Navrátil se ve 39 letech definitivně rozloučil s profesionálním fotbalem. Jeho poslední zápas sledovala z tribun i jeho rodina.
61 fotografií

Herním stylem by však podle Navrátila mohla Viktorie novému kouči sedět. „Má rád fotbal, který teď Plzeň chce hrát. Vyznává rozestavení na tři obránce. Mají na to postavený tým i systém, takže to hráče nemusí učit, což je výhoda. Potká nejlepší hráčský materiál, jaký kdy měl, a bude z něj muset vymáčknout, co v nich je.“

Neuhne ze svého stylu

Bývalý obránce se zkušenostmi z českých soutěží, ale také z Itálie nebo Turecka, očekává, že Kováč neuhne ze svého stylu ani na prestižnější adrese.

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„Má svoji vizi. Věděl, jaký fotbal chce hrát a toho se držel. Je energický, má vysoké nároky, ze kterých nechce slevovat. I v Táboře se držel svého stylu, ale možná na to neměl hráč. Asi ani já jsem mu do toho neseděl,“ směje se.

Lidský a férový přístup ke svým svěřencům se Navrátilovi líbil. „Měl takový kamarádský přístup. Hodně mluvil, všechno vysvětloval. Ptal se na názory i nás starších, ale nakonec to udělal po svém.“

Bývalý stoper to dobře zná i v Plzni, se kterou slavil historicky první titul v klubové historii v sezoně 2010/11. Mnoho aktivních kontaktů už ve Viktorii nemá, ale sleduje ji. „Plánuji, že se tam někdy vyrazím podívat. Pořád bych měl komu napsat o lístky. Ale často se nám zápasy kryjí.“

Liberecký trenér Radoslav Kováč

Odveta v poháru může nastartovat jeho i tým

S příchodem Kováče pozornost Navrátila ještě o něco stoupne. „Jsem zvědavý, jak se mu bude dařit. Přeju to jemu i celému klubu. Plzeň má top tým, se kterým nechce hrát jen o třetí místo. Nároky jsou obrovské, a i přes nepovedený začátek jí Slavia a Sparta teď daly šanci to trochu dohnat,“ bilancuje.

O trenérské změně se na západě Čech mluvilo delší dobu. Nakonec Martin Hyský neustál až poslední prohru 0:3 minulý týden v Bělehradě. „Už ho odvolávali od prvního kola. Informace z kabiny jsem neměl, ale prosakovaly různé zprávy. Osobně mě překvapovalo, že moc nehráli Sojka nebo Červ. Asi byly problémy i v realizačním týmu. Říkalo se, že pan Hyský přestával být lidský. Tlak se navíc stupňoval.“

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Se stejným soupeřem, s nímž se nyní už bývalý kouč loučil, ten nový svoje angažmá ve Viktorii začne. Kováč se pokusí o zázrak a ve čtvrteční odvetě závěrečného předkola Evropské ligy bude se svým mužstvem dohánět třígólové manko, které nabral na hřišti Crvene zvezdy Bělehrad.

„Kovy má pár dnů na to, aby s týmem něco udělal. Je to těžký začátek, ale může to jeho i celý tým nastartovat. Třeba vyhrajou, a i když to nebude stačit na postup, tak se ukáže. Velká část sezony je ještě před nimi,“ dodává.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 14:5 11
2. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
3. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 10:7 10
4. FC Slovan LiberecLiberec 5 3 1 1 6:3 10
5. AC Sparta PrahaSparta 5 3 0 2 12:7 9
6. FK JablonecJablonec 3 3 0 0 5:1 9
7. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 4 2 1 1 6:3 7
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 3 2 1 0 4:2 7
9. FK TepliceTeplice 5 2 1 2 10:12 7
10. FC Baník OstravaOstrava 4 2 0 2 3:6 6
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
12. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 10:11 5
13. FK PardubicePardubice 5 0 1 4 4:10 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 5 0 1 4 4:11 1
15. SK Artis BrnoArtis Brno 5 0 1 4 4:12 1
16. FC ZlínZlín 5 0 0 5 3:10 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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