Hrozny visí strašně vysoko, tuší plzeňský Koubek. Jak nahradí Chorého?

S cílem vylepšit třetí příčku v ročníku, kdy se bojuje o přímý postup do Ligy mistrů, vstoupí dvaasedmdesátiletý kouč do nadcházející ligové sezony. „Z hlediska konkurence ty hrozny visí strašně vysoko. Ale my máme dobré mužstvo, tak proč se o to nepokusit,“ prohlásil zkušený Koubek.

Jak jste byl spokojen s letní přípravou?

Příprava proběhla podle plánu, vyzkoušeli jsme v ní řadu věcí a utkali se s velmi silnými protivníky. Dva týdny jsme nabírali kondici v domácích podmínkách a pak absolvovali herní soustředění ve Westendorfu. A tento týden dolaďujeme poslední detaily před vstupem do ligy.

Máte celkem dvanáct nových hráčů. Jak jste s nimi spokojen a má někdo blízko k základní sestavě?

Vedení mě překvapilo. Já jsem říkal, že dva až tři noví hráči budou stačit a nakonec jich je dvanáct. Musíme se s tím popasovat. Kmen je vytvořen, mladí hráči doskakují a sbírají zkušenosti. Dříve přicházeli starší borci a ty doplňovali mladí, teď je to opačně. To není špatná politika. Jsou šikovní, talentovaní a můžeme s nimi pracovat. Kdo má nejblíže k základní sestavě, to bych nechtěl prozrazovat. Všechny upoutal v přípravě Jirka Panoš, ale to samozřejmě negarantuje stabilní místo.

Asi právě mladý Panoš má skvěle nastartovanou kariéru?

Já nechci, aby kolem něj vznikala nějaká kampaň, která by mu mohla ublížit. Panošovy vlastnosti jsou nadstandardní z hlediska požadavků současného moderního fotbalu. Je šikovný s balonem, dynamický, má klamání tělem a umí přejít přes protihráče. Z hlediska fotbalovosti a herního myšlení je to určitě zajímavý hráč. Ale na druhou stranu nepřehánějme, je mu teprve šestnáct let a třeba silová složka výkonu tam ještě chybí.

Plzeňský trenér Miroslav Koubek gestikuluje během nadstavbového utkání se Slováckem.

Naopak jste přišel o útočné eso Tomáše Chorého, bude těžké ho nahradit?

Odchod Tomáše jsem neprožíval nijak dramaticky a popřál mu vše nejlepší. Částečně tomu i rozumím. Vím, jak funguje síla fotbalového trhu. Navíc on sám vyjádřil přání odejít. Vlastně nabídka ze Slavie se rovnala zahraniční, kterou měl Tomáš de facto slíbenou, tak se přestup zrealizoval. Respektuji to a teď je téma, kdo za něj. Jsou tady ale dobří hráči, takže není důvod k panice.

V minulé sezoně přišly ztráty třeba s Teplicemi nebo Karvinou. Tomu se asi budete chtít vyvarovat...

Hráli jsme tři soutěže a kádr neměli až tak široký. Výpadkům se budeme chtít vyhnout, ale abychom řekli, že nesmíme ztratit body třeba v Karviné? Takhle to ve sportu nefunguje. Samozřejmě se tomu budeme chtít vyhnout, ale nejsme žádní supermani. Mužstvo má kvalitu, ale výpadky se nikomu nevyhnou. Všechno má svůj důvod, je to o síle týmu. Uvidíme, jaké budeme hrát soutěže. Víme, že naše ztráty přicházely vždy po pohárovém čtvrtku. Máme už nějakou zkušenost a budeme se snažit výpadků vyvarovat, pokud tedy evropskou soutěž budeme hrát.

Na úvod váš čeká nováček, pražská Dukla, může to být zrádné?

Dukla má dobré mužstvo a nás čeká těžké utkání. Není vůbec snadné začínat na půdě nováčka, který je plný motivace, nadšení a entuziasmu. V dalším kole pak hostíme Hradec, který má konsolidované mužstvo a v minulém ročníku nás obral o body. Los je takový, jaký je, my musíme být maximálně koncentrovaní a poradit si s tím.

Máte už jasno o základní jedenáctce?

Úplně jasno ještě nemáme, v sestavě jsou asi dva otazníky. Ale blížíme se k nějakému finále. Odešlo pár hráčů, včetně Chorého, kterého musíme nahradit. Ale ta základní kostra z hráčů, kteří odehráli Konferenční ligu, zůstala stejná. Dobrou zprávou je, že Lukáš Červ, který po tvrdém nárazu nedohrál generálku, je na tom dobře. A k dispozici by měl být i Cheick Souaré.