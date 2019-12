Zlomit prokletí, velí teplický kouč. Ale Plzeň potřebuje udržet náskok

„Teplice v Plzni ještě nevyhrály, tak to prokletí zkusíme zlomit,“ burcuje teplický trenér Stanislav Hejkal před nedělní bitvou. „Domácí mají vykartovaného Kalvacha a zraněného Limberského, to je určitá výhoda. Nemůžeme ale hrát žádný hurá systém, pořád je to druhý tým naší ligy, má vysokou kvalitu, nemůžeme se s nimi pouštět do nějakých běhů nahoru - dolů,“ upozorňuje.

Hlavně doma totiž Plzeň stále dominuje, podlehla tu jen Slavii a Slovácku, zbylých osm soupeřů včetně Sparty či Ostravy porazila. „Byť se Plzni herně tolik nedaří, dokážou to urvat,“ varuje Hejkal.

Podzimní sezona, která začala v půlce července, už je pro všechny trochu dlouhá. „Dřív se předehrával jeden jarní zápas, teď jich je o něco víc. Potkáváme se znovu s týmy, s nimiž už jsme na podzim jednou hráli, což je trochu zvláštní. Takhle je to ale nastavené. Musíme poslední utkání zvládnout tak, abychom si udrželi to, co jsme si na podzim nahráli,“ přál si na klubovém webu plzeňský stoper Jakub Brabec.

Na Stínadlech skončil zápas Teplice - Plzeň 1:1. I v odvetě Brabec očekává tuhý boj. „Teplice to budou chtít ukopat, ubojovat. Jejich situace také není růžová a my víme, o co tady teď hrajeme. A tak to také musí vypadat!“ velí.

V lize druhá Plzeň má kolo před koncem podzimu pětibodový náskok před třetí Spartou. „Chceme podzim zakončit vítězně a udržet si co největší náskok před pronásledovateli, kteří se snaží atakovat naši druhou příčku,“ říká plzeňský kouč Pavel Vrba, který má podle informací Sportu po zápase s Teplicemi na lavičce Viktorie skončit. „Soustředíme se pouze na poslední utkání roku s Teplicemi, ostatní spekulace nyní komentovat nebudeme,“ řekl ČTK tiskový mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Teplice jsou před podzimní derniérou až jedenácté, dva body od desáté pozice, která zaručuje účast v prostřední ligové skupině o evropské poháry. „Po duelu v Plzni budeme mít s výjimkou Sparty odehrány všechny zápasy s týmy první pětky, takže jaro pro nás může být zajímavé. Každopádně chceme v Plzni něco urvat, abychom se udrželi na dostřel prostřední části tabulky,“ přeje si Hejkal.