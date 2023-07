Koubkův ošidný křest. Viktoria míří do „štiplavých“ Teplic

A pikantně na stejném stadionu v sobotu jednasedmdesátiletý Koubek, nejstarší ligový kouč, po osmi letech začne svoji další plzeňskou éru. „Čeká nás velmi štiplavý, nepříjemný soupeř. Je to velmi dobře vedené a bojovné mužstvo, určitě to nebude jednoduché utkání. Ale my budeme chtít hrát svoji hru a soupeře přehrát,“ varoval před ostrým startem sezony trenér Viktorie.

Sobotní duel úvodního kola Fortuna ligy začíná na teplických Stínadlech v 15 hodin. A Plzeň potřebuje povedený start i proto, aby se dobře naladila na příští týden, kdy ji čeká také vstup do druhého předkola Evropské konferenční ligy.

„My se soustředíme na sebe. Víme o svých kvalitách. V lize chceme skončit do trojky, uděláme pro to maximum,“ hlásil plzeňský kapitán Lukáš Hejda.

Plzeňský stoper Lukáš Hejda se raduje ze svého gólu.

Motivací do nadcházející sezony je i fakt, že o evropské poháry bude hrát pět místo současných čtyř českých týmů. A do kvalifikace Ligy mistrů postoupí nejen příští šampion, ale i druhý celek tabulky. „Samozřejmě jsme se o tom bavili, vnímáme to. Chceme být v téhle sezoně určitě nahoře, protože vidina pohárů a Ligy mistrů tam je. Ale neřekl bych, že bychom se kvůli tomu nějak jinak motivovali, to zase ne,“ doplnil Hejda.

Ale zpět k Teplicím. Ty v průběhu uplynulé sezony nakopl nový kouč Zdenko Frťala, severočeský beránek se pod ním proměnil ve vlka, který zle kousal favority. Slovenský trenér ovšem před sobotní premiérou proti Plzni euforii chladí. „Fanoušci mají velká očekávání, ale my jsme pokorní,“ avizoval dvaapadesátiletý rodák z Nitry. „Plzeň má obrovskou kvalitu, my se vynasnažíme být jí důstojným soupeřem. Los si nevybereme, respektujeme sílu soupeře a víme, jakou obměnou prošel, ať už trenérskou nebo hráčskou. My se chceme na každého soupeře připravovat maximálně zodpovědně, tedy i na Viktorii. Věřím, že si diváci přijdou na své a že je nezklameme.“

Zápas také odhalí základní sestavu Viktorie. „Váháme ještě na dvou až třech postech,“ naznačil v týdnu zkušený stratég Koubek.