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Chance Liga 2026/2027

To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

Petr Pánek
  11:56

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Plzeňský záložník Stefan Pirgič se raduje z gólu. | foto: Petr EretMAFRA

Byla to nacvičená akce. Po rozehraném rohovém kopu si naběhl do volného prostoru a nekompromisně uklidil míč do sítě. Třiadvacetiletý srbský záložník Stefan Pirgič v sobotním utkání proti Mladé Boleslavi zařídil fotbalové Plzni druhý gól a přispěl k výhře 3:0. Zároveň si rodák z Bělehradu připsal premiérovou soutěžní trefu v dresu Viktorie.

„Je to skvělý pocit, cítím se opravdu výborně. Byl to těžký zápas, jsem šťastný a hrdý nejen na sebe, ale také na výkon celého týmu,“ pochvaloval si Pirgič.

V rodném městě prošel mládežnickou akademií Crvené zvezdy, následně se přes angažmá v nižších soutěžích prosadil do prvního týmu Železničaru Pančevo. Letos v létě si jej vyhlédla Plzeň, s níž podepsal čtyřletý kontrakt, a po příchodu netajil velké ambice. „Budu chtít ukázat, co ve mně je a být týmu co největším přínosem,“ říkal tehdy.

V aktuální ligové sezoně nastoupil teprve potřetí v základní sestavě a předvedl rozhodně nejpovedenější výkon. Navíc jeho premiérová trefa nebyla dílem náhody. Akci, po níž skóroval, Viktoria pilovala na tréninku pod vedením asistenta a bývalého útočníka Marka Bakoše. „Je to tak, den před zápasem jsme přesně tuhle situaci zkoušeli. V utkání jsme ji pak provedli ještě lépe a já dal gól. Byla to nacvičená a akce a jsem rád, že vyšla,“ prozradil autor druhé plzeňské branky.

Jeho trefa pro něj měla o to větší význam, že si po příchodu stále zvyká na nové prostředí i odlišný způsob hry. Po gólu si radost vychutnal přímo pod plzeňským kotlem.

Chance Liga 2026/27

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„Když jsem skóroval, díval jsem se na fanoušky a prožíval s nimi tu velikou euforii. Každý den tvrdě pracuji a tohle jsem potřeboval i pro svoje sebevědomí. Věřím, že gól mi dodá další sílu a pomůže do další práce,“ uvedl Pirgič.

Viktorii podle něj prospěla reprezentační přestávka. Mužstvo dostalo pod novým trenérským vedením více času na společnou práci a právě proti Mladé Boleslavi už záložník viděl posun. „Během pauzy se makalo opravdu tvrdě. Měli jsme jen pár dní volna, jinak jsme absolvovali náročné tréninky, některé i dvoufázové. Hodně jsme pracovali na fyzické stránce, ale také na psychice. Společně jsme mluvili, sledovali videa a rozebírali naši hru. Myslím, že bylo patrné, že jsme se cítili mnohem lépe. Zlepšili jsme se ve výstavbě hry i v pohybu a byli na tom lépe fyzicky než předtím.“

Právě fyzická náročnost byla pro něj po příchodu do Plzně jednou z největších změn. „Ze začátku to pro mě bylo docela těžké. V české lize se mnohem víc běhá, hraje se hodně dlouhých míčů a svádí spousta soubojů o druhé balony. Je výrazně fyzicky náročnější a rychlejší než srbská liga,“ srovnával Pirgič. Po čtyřech měsících už se ale cítí podstatně komfortněji. „Odehrál jsem několik zápasů, postupně se zlepšuji a na český fotbal si zvykám. Věřím, že to bude ještě lepší.“

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Spokojený je také s životem v západočeské metropoli. Před příchodem do Viktorie žil v Bělehradě, proti němuž je Plzeň výrazně klidnějším městem. Právě to mu ale v současné fázi kariéry vyhovuje.

„Bělehrad je největší město v Srbsku, je tam mnohem víc lidí a hodně ruchu. Pro mě a můj fotbalový život je ale teď lepší být tady, protože se můžu maximálně soustředit na fotbal. Zároveň tu mám všechno, co potřebuji,“ vysvětlil Pirgič.

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Stefana Pirgiče.

První ligová branka mu může pomoci v boji o pevnější místo v sestavě Viktorie. Sám věří, že sobotní večer znamenal další krok v jeho adaptaci na český fotbal. „Budu dál tvrdě pracovat každý den a doufám, že se budu stále zlepšovat. Teď se musíme co nejlépe připravit na Evropskou ligu,“ uzavřel Pirgič před čtvrtečním duelem na půdě Ferencvárose.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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