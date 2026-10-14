To jsem potřeboval pro svoje sebevědomí, raduje se Pirgič po prvním plzeňském gólu

„Je to skvělý pocit, cítím se opravdu výborně. Byl to těžký zápas, jsem šťastný a hrdý nejen na sebe, ale také na výkon celého týmu,“ pochvaloval si Pirgič.
V rodném městě prošel mládežnickou akademií Crvené zvezdy, následně se přes angažmá v nižších soutěžích prosadil do prvního týmu Železničaru Pančevo. Letos v létě si jej vyhlédla Plzeň, s níž podepsal čtyřletý kontrakt, a po příchodu netajil velké ambice. „Budu chtít ukázat, co ve mně je a být týmu co největším přínosem,“ říkal tehdy.
V aktuální ligové sezoně nastoupil teprve potřetí v základní sestavě a předvedl rozhodně nejpovedenější výkon. Navíc jeho premiérová trefa nebyla dílem náhody. Akci, po níž skóroval, Viktoria pilovala na tréninku pod vedením asistenta a bývalého útočníka Marka Bakoše. „Je to tak, den před zápasem jsme přesně tuhle situaci zkoušeli. V utkání jsme ji pak provedli ještě lépe a já dal gól. Byla to nacvičená a akce a jsem rád, že vyšla,“ prozradil autor druhé plzeňské branky.
Jeho trefa pro něj měla o to větší význam, že si po příchodu stále zvyká na nové prostředí i odlišný způsob hry. Po gólu si radost vychutnal přímo pod plzeňským kotlem.
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„Když jsem skóroval, díval jsem se na fanoušky a prožíval s nimi tu velikou euforii. Každý den tvrdě pracuji a tohle jsem potřeboval i pro svoje sebevědomí. Věřím, že gól mi dodá další sílu a pomůže do další práce,“ uvedl Pirgič.
Viktorii podle něj prospěla reprezentační přestávka. Mužstvo dostalo pod novým trenérským vedením více času na společnou práci a právě proti Mladé Boleslavi už záložník viděl posun. „Během pauzy se makalo opravdu tvrdě. Měli jsme jen pár dní volna, jinak jsme absolvovali náročné tréninky, některé i dvoufázové. Hodně jsme pracovali na fyzické stránce, ale také na psychice. Společně jsme mluvili, sledovali videa a rozebírali naši hru. Myslím, že bylo patrné, že jsme se cítili mnohem lépe. Zlepšili jsme se ve výstavbě hry i v pohybu a byli na tom lépe fyzicky než předtím.“
Právě fyzická náročnost byla pro něj po příchodu do Plzně jednou z největších změn. „Ze začátku to pro mě bylo docela těžké. V české lize se mnohem víc běhá, hraje se hodně dlouhých míčů a svádí spousta soubojů o druhé balony. Je výrazně fyzicky náročnější a rychlejší než srbská liga,“ srovnával Pirgič. Po čtyřech měsících už se ale cítí podstatně komfortněji. „Odehrál jsem několik zápasů, postupně se zlepšuji a na český fotbal si zvykám. Věřím, že to bude ještě lepší.“
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Spokojený je také s životem v západočeské metropoli. Před příchodem do Viktorie žil v Bělehradě, proti němuž je Plzeň výrazně klidnějším městem. Právě to mu ale v současné fázi kariéry vyhovuje.
„Bělehrad je největší město v Srbsku, je tam mnohem víc lidí a hodně ruchu. Pro mě a můj fotbalový život je ale teď lepší být tady, protože se můžu maximálně soustředit na fotbal. Zároveň tu mám všechno, co potřebuji,“ vysvětlil Pirgič.
První ligová branka mu může pomoci v boji o pevnější místo v sestavě Viktorie. Sám věří, že sobotní večer znamenal další krok v jeho adaptaci na český fotbal. „Budu dál tvrdě pracovat každý den a doufám, že se budu stále zlepšovat. Teď se musíme co nejlépe připravit na Evropskou ligu,“ uzavřel Pirgič před čtvrtečním duelem na půdě Ferencvárose.