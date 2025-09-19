Obránce Lukáš Hejda si vybral dobrovolného hasiče Pavola Špiláka, další hráči budou mít na dresu například jméno skalního fanouška Viktorie Zdeňka Pavla, obchodního sládka Gambrinusu Martina Hložka, ředitele zoologické zahrady Jiřího Trávníčka či divadelního osvětlovače Pavla Koloucha.
Nominované osobnosti
Jisté místo v sestavě: Zdeněk Pavel, Martin Hložek, Jiří Trávníček.
Koho vybírají fanoušci do základní sestavy: Jiří Valenčat, Jiří Schuster, Miroslav Valina, Jindřich Duras, Pavol Špilák, Martin Suchý, Pavel Kolouch, Petr Kokoška, Pavel Drábek, Magdalena Toušová, Mária Svobodová, Jitka Chaloupková, Jiří Ferda, Michal Klouda, Jiří Trnka, Jiřina Majerová, Nina Müllerová, Tomáš Marek, Marián Lenárt.
Profily najdete na: www.plzenskelegendy.cz.
Viktoria společně s pivovarem Gambrinus nachystala speciální akci „Plzeň září pro legendy“, zároveň navazuje na podobnou zkušenost před deseti lety. „Tehdy jsem měl na dresu jméno nevidomého fanouška Václava Šindeláře. Pak jsme se osobně setkali, několikrát napsali, jeho osobní příběh a vnímání fotbalu jsou pro mě fascinující,“ vzpomínal Hejda.
O tom, kdo z 22 legend „nastoupí“ v základní sestavě, rozhodují fanoušci na webu www.plzenskelegendy.cz, kde najdete i profily všech nominovaných. Jen tři jména jsou jistá, vybraly je společně klub, Gambrinus a město Plzeň. „Chceme nechat zazářit ty, kteří sice stojí mimo záři reflektorů, ale život v našem městě a regionu by bez nich nebyl takový,“ uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.
„Takovou akci zažívám poprvé a moc se těším. Vybral jsem si zástupkyni zdravotního operačního střediska. Vede mě k tomu osobní zkušenost se synem, kterému manželka kvůli febrilním křečím volala záchrannou službu. Já byl zrovna v Plzni, o to víc si práce těchto lidí vážím,“ svěřil se kapitán Viktorie Matěj Vydra. „Ale jsem zvědavý, jaké to bude, až rozhodčí na hřišti zařve: Svobodová, pojď sem! Zda pochopím, že mluví na mě,“ zavtipkoval zároveň plzeňský útočník.
Utkání bude mít také charitativní podtext, výtěžek půjde na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně. „My věnujeme polovinu výtěžku z prodeje vypitých piv při utkání,“ nastínil Martin Šimůnek, brand manažer značky Gambrinus. Hlasování potrvá do 12. října.