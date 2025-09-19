Chance Liga 2025/2026

Fotbalová Plzeň září pro legendy. Vydra se těší, až z něj sudí udělá Svobodovou

Autor:
  8:24
Své jméno na dresu přepustí legendám z různých oborů. Plzeňský útočník Matěj Vydra tak 26. října v domácím utkání fotbalové ligy proti Baníku Ostrava vyběhne na trávník se jmenovkou Mária Svobodová, což je vedoucí zdravotnického operačního střediska.

Zleva Václav Hanzlík, Lukáš Hejda, Matěj Vydra, Miroslav Bezděka, Martin Šimůnek a Martin Hložek na tiskové konferenci k akci  Plzeň září pro legendy. | foto: Chaloupka MiroslavČTK

Obránce Lukáš Hejda si vybral dobrovolného hasiče Pavola Špiláka, další hráči budou mít na dresu například jméno skalního fanouška Viktorie Zdeňka Pavla, obchodního sládka Gambrinusu Martina Hložka, ředitele zoologické zahrady Jiřího Trávníčka či divadelního osvětlovače Pavla Koloucha.

Nominované osobnosti

Jisté místo v sestavě: Zdeněk Pavel, Martin Hložek, Jiří Trávníček.

Koho vybírají fanoušci do základní sestavy: Jiří Valenčat, Jiří Schuster, Miroslav Valina, Jindřich Duras, Pavol Špilák, Martin Suchý, Pavel Kolouch, Petr Kokoška, Pavel Drábek, Magdalena Toušová, Mária Svobodová, Jitka Chaloupková, Jiří Ferda, Michal Klouda, Jiří Trnka, Jiřina Majerová, Nina Müllerová, Tomáš Marek, Marián Lenárt.

Profily najdete na: www.plzenskelegendy.cz.

Viktoria společně s pivovarem Gambrinus nachystala speciální akci „Plzeň září pro legendy“, zároveň navazuje na podobnou zkušenost před deseti lety. „Tehdy jsem měl na dresu jméno nevidomého fanouška Václava Šindeláře. Pak jsme se osobně setkali, několikrát napsali, jeho osobní příběh a vnímání fotbalu jsou pro mě fascinující,“ vzpomínal Hejda.

O tom, kdo z 22 legend „nastoupí“ v základní sestavě, rozhodují fanoušci na webu www.plzenskelegendy.cz, kde najdete i profily všech nominovaných. Jen tři jména jsou jistá, vybraly je společně klub, Gambrinus a město Plzeň. „Chceme nechat zazářit ty, kteří sice stojí mimo záři reflektorů, ale život v našem městě a regionu by bez nich nebyl takový,“ uvedl mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

„Takovou akci zažívám poprvé a moc se těším. Vybral jsem si zástupkyni zdravotního operačního střediska. Vede mě k tomu osobní zkušenost se synem, kterému manželka kvůli febrilním křečím volala záchrannou službu. Já byl zrovna v Plzni, o to víc si práce těchto lidí vážím,“ svěřil se kapitán Viktorie Matěj Vydra. „Ale jsem zvědavý, jaké to bude, až rozhodčí na hřišti zařve: Svobodová, pojď sem! Zda pochopím, že mluví na mě,“ zavtipkoval zároveň plzeňský útočník.

Utkání bude mít také charitativní podtext, výtěžek půjde na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně. „My věnujeme polovinu výtěžku z prodeje vypitých piv při utkání,“ nastínil Martin Šimůnek, brand manažer značky Gambrinus. Hlasování potrvá do 12. října.

Vstoupit do diskuse

9. kolo

Kompletní los

8. kolo

2. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 8 6 1 1 17:9 19
3. FK JablonecJablonec 8 5 3 0 12:5 18
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 7 3 1 3 5:8 10
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 8 2 3 3 10:12 9
11. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
13. FC Baník OstravaOstrava 7 1 2 4 5:8 5
14. 1. FC SlováckoSlovácko 8 1 2 5 4:10 5
15. FK TepliceTeplice 8 1 1 6 9:17 4
16. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 8:18 2
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Fotbalová Plzeň září pro legendy. Vydra se těší, až z něj sudí udělá Svobodovou

Své jméno na dresu přepustí legendám z různých oborů. Plzeňský útočník Matěj Vydra tak 26. října v domácím utkání fotbalové ligy proti Baníku Ostrava vyběhne na trávník se jmenovkou Mária Svobodová,...

19. září 2025  8:24

Rashford trefil výhru Barcelony, tři body i pro City. Leverkusen remizoval v Kodani

Šest zápasů čtvrtečního programu uzavřelo úvodní kolo hlavní fáze Ligy mistrů. Manchester City porazil oslabenou Neapol 2:0, Barcelona zvítězila na hřišti Newcastlu 2:1. Bayer Leverkusen s Patrikem...

18. září 2025  22:58,  aktualizováno  23:19

Příběh Tygra. Z trápení ve třetí lize českou jedničkou, vyskočí Staněk ještě výš?

Ten sešup nemohl kousat lehce. Nejdřív klábosil v kabině s fotbalovými hvězdami Evertonu a na lavičce trpělivě čekal na šanci v Premier League. A za pár měsíců sedal za volant a po rozkopané dálnici...

18. září 2025  19:03

Sabou dostal za napadení Vindahla stopku a pokutu, disciplinárka řeší také Priskeho

Jiří Sabou, sportovní ředitel Hradce Králové, zná trest za napadení sparťanského brankáře Petera Vindahla. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace mu udělila zákaz výkonu všech funkcí na šest...

18. září 2025  17:46

Velký návrat. Mourinho trenérem Benfiky. Smlouvu podepsal na dva roky

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Benfiky se podle očekávání stal slavný José Mourinho, pro něhož to je velký návrat domů. Právě v Lisabonu totiž před 25 lety jeho trenérská kariéra...

18. září 2025  13:49,  aktualizováno  17:05

Sudí pustil zpět hráče, jenž pomohl ke gólu. Může na něj být Slavia naštvaná?

Zlobí se sami na sebe, že si nepohlídali brejk v úplném závěru. Ale slávistickým fotbalistům v tu chvíli také zrovna nepomohl rumunský sudí Marian Barbu. Ten v začátku soupeřova útoku, který v...

18. září 2025  14:40

Zápas nižší soutěže rozhodčí přerušil kvůli bitce diváků. Kameramanovi vlepili facku

Šílenou dohru měl víkendový zápas nižší fotbalové soutěže na Olomoucku. Utkání šesté ligy mezi Pasekou a Bludovem rozhodčí Dalibor Čásek ukončil předčasně v 92. minutě. Důvod? Bitka diváků....

18. září 2025  13:33

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

11. září 2025  21:29,  aktualizováno  18.9 13:10

Simeone se pustil do urážejících fanoušků Liverpoolu. Musela ho krotit ochranka

Viseli na něm jak pořadatelé ve svítivých oranžových vestách, tak kolegové z realizačního týmu v tmavých teplákovkách. A pořádně nasupený Diego Simeone, kouč fotbalistů Atlétika Madrid, se v...

18. září 2025  12:39

Jak dostat Baník z bídy ven? Vyhrát, velí ostravský útočník Zlatohlávek

Ve čtyřech zápasech střídal, jednou byl na lavičce. Až v minulých dvou duelech po odchodu Erika Prekopa do pražské Slavie, se útočník Tomáš Zlatohlávek poprvé v tomto ročníku první ligy dostal do...

18. září 2025  11:54

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Češi se v žebříčku FIFA posunuli do nejlepší čtyřicítky, do čela jdou španělští fotbalisté

Čeští fotbalisté se v novém vydání žebříčku reprezentací FIFA posunuli o dvě příčky na 39. místo. Do čela pořadí národních týmů poskočilo Španělsko, první místo po více než dvou letech opustila...

18. září 2025  11:07

Bod pro Bodö je historický. I v Norsku si všímají Douděrova „cynického chování“

Bod fotbalového Bodö/Glimt za remízu 2:2 na Slavii ve středečním úvodním utkání ligové fáze Ligy mistrů označila norská média za historický. Severský tým totiž uspěl hned při premiérové účasti v...

18. září 2025  10:30

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.