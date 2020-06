Vítězství pro Čišovského. Vzpomínka na starou Plzeň a zrod nové

Dres s číslem Mariána Čišovského už pravděpodobně nikdo neobleče, protože zamíří do Síně slávy, ovšem vzpomínky na krásné časy zůstanou. Stejně jako nedělní originální gesto, kdy si celý plzeňský tým nechal na dresy narychlo nažehlit jméno svého hrdiny.

Už zbyl jen Limberský

Elegantní slovenský stoper, jenž ve čtyřiceti letech podlehl zákeřné nemoci ALS, patřil do zlaté plzeňské generace.

„Chci ocenit chlapce, jak ten zápas ustáli po psychické stránce. Zvlášť ty, kteří s Mariánem hrávali. Oni věděli, za koho bojují a komu chtějí vítězství poslat. Čišo se totiž nikdy nevzdával a v našich srdcích zůstane,“ prohlásil dojatý trenér Adrián Guľa po výhře 2:1.

Zrovna pod Guľou se od ledna skládá nová Plzeň, ale zároveň se s láskou vzpomíná na tu původní, která na západě Čech zažehla euforii. S divokými vlčáky, mezi které se Čišovský řadil.

Ačkoli... Dvoumetrový útočník Tomáš Chorý, který z výskoku pomohl sestřelit Spartu (a na druhý gól přihrál Mihálikovi), by se v někdejší partě kolem kapitána Horvátha neztratil. Je to drsňák, buldok, často zbytečně provokativní. Nadávky soupeřů a žluté karty schytává na počkání. Ale kopat umí a porážky ho štvou. Když se proti Spartě prosadil krásnou hlavičkou po rohu, sundal z levé paže černou pásku a emotivně poslal vzkaz Čišovskému do nebe.

Sice spolu nehráli, přesto Chorý ví, jak byla osmadvacítka pro Plzeň důležitá.

Pomohla psát plzeňskou pohádku, vyhrála titul, zahrála si Ligu mistrů proti Barceloně. Mimochodem, z nebe se na své nástupce dívají už tři muži z vychvalované defenzivní linie. David Bystroň s Františkem Rajtoralem si v depresích kolem krku zavázali oprátku, Čišovského zabila nevyléčitelná nemoc.

Šílená kletba.

Viktorii zbyl poslední mohykán, krajní obránce David Limberský. Byť mu táhne na sedmatřicet, zůstává pevným článkem týmu.

Jak se tvoří nová Viktoria?

Dá se předpokládat, že mohykán Limberský má před sebou poslední sezonu na elitní scéně. Znovu si po krátké letní pauze zakope o Ligu mistrů a znovu pro novou sezonu dostane konkurenta. O pozici levého obránce nově zabojuje Matěj Hybš z Liberce, přestup je hotový, dres s číslem 11 připravený.

Jestli sledujete práci plzeňských manažerů, sotva vás překvapí, že bylo živo i během krušné doby koronaviru. Kromě Hybše přišli ještě obránce Kaša a malý záložník Káčer, kterým v Žilině rozpustili klub. Velmi blízko je také obchod s Karvinou: za 13 milionů korun by mělo přiletět křídlo Ba Loua, vrchní ligový asistent z Pobřeží slonoviny. K tomu Plzeň uplatnila předkupní právo na útočníka Mihálika z Alkmaaru.

Co to znamená v překladu do fotbalové řeči? Viktoria chce dál zlobit. Letos nestačila jen na suverénní Slavii, která už má titul v kapse, jinak se drží v absolutní špičce. Herní kvalitou, osobnostmi, výší platů, ambicemi i zákulisním vlivem.

Za Čišovského časů bývala Plzeň romantická, rychlá i mazaná, prostě měla drajv. Tehdejší tahouni Bakoš s Kozáčikem v neděli seděli na lavičce jako asistenti a při úvodním potlesku, který patřil mrtvému kamarádovi, stěží zadržovali slzy. Stejně jako při nekonečně dlouhé děkovačce v závěru. Hráči se jako vždycky postavili do jedné řady, poslouchali chorály, tleskali a dresy s jediným jménem jako by křičely: „Všichni jsme Čišovský!“

A Spartu čeká finále

Sparta, která kvůli středečnímu finále poháru šetřila většinu sestavy, prohrála po osmi výhrách v řadě. Ale nemusela. Kapitán Dočkal prásknul balon do břevna, Hložek běžel na konci první půle sám a posledních deset minut hráli hosté přesilovku. Zlobivý záložník Kopic fauloval tak pomstychtivě, až mu sudí po konzultaci s videem změnil žlutou kartu na červenou. Karlsson za chvíli snížil a ještě to bylo drama.

Upřímně, výsledek tentokrát nebyl až tak důležitý, protože vlastně nešlo o nic velkého. Dvě kola před koncem nadstavby je vršek tabulky vyřešený: Slavii nikdo nesesadí, Plzeň druhou příčku neztratí a třetí Sparta se stejně soustředí na zásadní pohárové finále s Libercem.

V neděli měl hlavní roli ten, kdo už tu být nemůže.