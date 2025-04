„Věřil jsem, že se to může odrazit ke mně a šel za tím. Nebyla to jednoduchá pozice, protože balon se odrazil trochu za mě, ale jsem rád, že jsem to zvládl,“ popisoval bosenský ofenzivní záložník svoji nedělní trefu. Druhou ligovou branku v plzeňském dresu označil jako zatím nejcennější v kariéře.

I proto, že Viktoria pražského rivala po výborném výkonu porazila 2:0 a udělala důrazný krok k udržení druhé příčky tabulky, která zajišťuje boj o Ligu mistrů.

Předvedli jste o dost lepší výkon, než v semifinále poháru na Spartě. V čem byly ty zápasy jiné?

Pohárový zápas jsme nehráli dobře. Sparta víc chtěla, šla si za vítězstvím. V domácím duelu jsme měli dobrý vstup do zápasu a byli lepším mužstvem. Chtěli jsme soupeři vrátit porážku a ukázat, že druhé místo patří nám.

Jak důležitým faktorem bylo domácí hřiště?

Domácí prostředí nám hodně pomohlo, chtěl bych poděkovat fanouškům, že přišli v tak velkém počtu a věřili, že to můžeme zvládnout. Cítili jsme jejich důvěru, o to se pak hraje lépe.

Věříte, že nyní už druhé místo uhájíte?

Samozřejmě, proti Spartě jsme k tomu udělali důležitý krok. Myslím, že máme dostatečnou kvalitu, abychom po nadstavbě skončili na druhé pozici.

Je to pro vás nejdůležitější výhra v Plzni?

V lize asi ano, ale vítězství v evropských pohárech řadím ještě výš. A teď máme šanci zabojovat o kvalifikaci do Ligy mistrů, což je jeden z mých snů, který si chci splnit.

Amar Memič (vlevo) z Plzně se snaží ubránit Nuna Tavarese z Lazia.

Sparta nevystřelila ani jednou na bránu, nečekali jste přece jen od soupeře víc?

Poučili jsme se z toho, co jsme na Spartě udělali špatně. Dali jsme do hry maximum a ukázali, že máme kvalitní tým. V předchozím utkání to byl pro nás jeden špatný den.

Příští zápas hrajete na Slavii, která si v předstihu zajistila titul. Může to být výhoda?

Víme jakou kvalitu Slavie má a nemyslím si, že budou jen chtít odehrát zápas. V domácím prostředí nic nevypustí a půjdou si určitě za vítězstvím.