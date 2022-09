Šlágr kola je tu. Chceme Slavii přibrzdit, hlásí plzeňský Jemelka

Z vítězství proti Slavii se Viktoria radovala naposledy v únoru roku 2019, kdy doma vyhrála po brankách Chorého a Beauguela 2:0. Na druhou stranu, Plzeň v lize neprohrála už neuvěřitelných 29 utkání v řadě. „Čeká nás jeden z nejlepších a nejtěžších zápasů sezony. Všichni se těšíme, chceme to zvládnout. Určitou výhodou je, že hrajeme doma. Lidé nás tu opět poženou za vítězstvím,“ řekl Jirka.

Stejného názoru je i reprezentační obránce Václav Jemelka, který na rozdíl od Jirky zápasy proti Slavii zažil. „Je to jeden z největších zápasů, které jsou v lize k vidění. Budeme se chtít, co nejlépe připravit. Slavia bude velice těžký soupeř. Mají obrovskou formu, střílí hodně gólů. Očekávám, že to bude náročné. My je chceme přibrzdit a před domácími fanoušky sesadit dolů,“ doplnil svého kolegu Jemelka.

Zítřejší duel nabídne i střet dvou odlišných herních stylů. Ofenzivní Slavia proti defenzivnější Plzni. Nutno podotknout, že přestože má Plzeň nálepku defenzivního týmu, nastřílela společně s Libercem druhý nejvyšší počet branek, čtrnáct. Slavia je, co se vstřelených branek týče, hegemonem s jednatřiceti góly.

„Hrát naši hru. Musíme být velmi organizovaní vzadu, vstřelit gól a neinkasovat,“ reagoval slovenský záložník Jirka.

Svou roli může sehrát i absence dvou klíčových hráčů Slavie. Holeš si poranil lýtko a ve čtvrtečním utkání přišli slávisté i o Schranze. „Velmi smutné zprávy. Ivan Schranz hospitalizován na neurochirurgii UVN se zraněním hlavy a krční páteře.“ uvedl na svém twittrovém účtu šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík.

Jen víc takových zápasů, říká Horváth před hitem ligy

Neděle 17. února 2019. Je už to dlouhých tři a půl roku, kdy fotbalová Plzeň v lize porazila Slavii. Ze současného kádru Viktorie výsledek 2:0 pamatují Chorý, mimochodem tehdy střelec prvního gólu, Havel a zraněný Řezník.

Od té doby Plzeň v nejvyšší soutěži z devíti pokusů urvala jen tři remízy, šestkrát Slavii podlehla.

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth před odletem do Barcelony k utkání Ligy mistrů odpovídá novinářům.

V neděli večer to chce změnit. Ligový hit podzimu začíná v 19 hodin.

„Je to pro nás další velký zápas. A nejlepší by bylo, kdybychom podobné mohli hrát neustále. Po tom přece všichni voláme. Abychom se mohli měřit s mančafty z top evropských lig, k tomu pomůžou jen taková těžká utkání, jako nás čeká v neděli se Slavií,“ míní Pavel Horváth, asistent hlavního kouče Viktorie Michala Bílka.

Asi tentokrát nebude složité přepnout z Ligy mistrů na domácí soutěž, že?

To problém určitě nebude. Navíc stadion bude zase plný, atmosféra podobná jako proti Interu.

Věříte, že domácí prostředí pro vás bude výhodou?

Je to tak vždycky a doufám, že i nyní. I po porážce s Interem fanoušci kluky odměnili potleskem. Přijelo sem skvělé mužstvo, ale hráči to nevzdali ani v deseti. Lidi to viděli a věřím, že nás znovu podpoří.

Znovu to bude ostrý souboj o první místo. Se Slavií máte stejně bodů, Pražané výrazně lepší skóre, vy zase jeden zápas k dobru. Co od duelu očekáváte?

Očekávám Slavii, která bude chtít být silná na míči a půjde za výhrou. Hráči to mají v sobě. Ale my jsme na tom úplně stejně. Oba týmy hrají evropské poháry, pro oba to tak bude další z řady těžkých utkání.

Slavia je hlavně v domácích zápasech velmi produktivní. Jak ji uhlídat?

Teď jim přibylo zranění, nejsou úplně fit a pro nás je složitější trefit, v jaké sestavě nastoupí. Nevíme, kdo bude a nebude k dispozici. Ale bude to v každém případě silná Slavia a my budeme připravení.

Jak vypadá vaše marodka?

Kliment, Kopic ani Řezník nenastoupí. Všichni jsou stále v rekonvalescenci, počítat s nimi nemůžeme. Jinak jsou ostatní hráči fit a připravení do toho naskočit.