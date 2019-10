Konečně vyhrál v Plzni. Velká úleva i radost, řekl střelec Hušbauer

Hušbauer byl v závěru prvního poločasu nejpohotovější během závaru v plzeňské šestnáctce. Gólman Aleš Hruška vyrazil zakončení Tomáše Součka, domácí nedokázali balon odkopnout, tak ho vousatý záložník poslal do odkryté sítě a oslavil pátou podzimní trefu.

„Jsem rád, že jsem hlavně pomohl týmu, protože z herní stránky to nebylo ideální. Ale počítá se gól a výhra,“ prohlásil Hušbauer, který v Plzni uspěl vůbec poprvé v životě. Na desátý pokus.



Ani trenér Trpišovský tady dosud nebodoval. Bavili jste se o tom, byla to motivace navíc?

Bavil jsem se s ním o tom, protože já tady vlastně taky nikdy nevyhrál. Je to velká úleva, velká radost. Jsme rádi, že jsme po letech, kdy se tady nedařilo, konečně zvítězili.



Ligu teď vedete o devět bodů. Jak se vám kouká na tabulku?

Je to velkej rozdíl, ale víme, že si to můžeme pokazit zase jen my sami. Byla by škoda to nějak zbytečně ztratit, budeme hrát furt stejně.



Nebyli jste herně aktivnějším týmem, co rozhodlo?

Nebyl to náš zápas, hraje se nám tady velmi těžko. Plzeň hrála dobře, měla slušný začátek, nějaké šance. My až kolem třicáté minuty začali trochu držet balon, ale furt to bylo málo. A až ke konci půle jsme měli standardku a potom ten gól. Druhá půle už byla boj, spíš se čekalo, jestli přidáme branku z brejku, nebo ji dají oni po nějaké standardce.

Svědčí to i o vaší síle?

Ano. Snažíme se hrát jako tým, bojovat jeden za druhého, to se dnes vyplatilo.

Dal jste jeden z nejsnazších gólů v kariéře?

Jo, měl jsem to jednoduchý. Bavili jsme se s Tomášem Součkem, ten to měl na hlavě a měl dát gól už on. Ale trefil Aleše Hrušku, pak se to tam nějak odráželo...



Proti Plzni jste nastoupili čtyři dny po utkání s Barcelonou. Kolik vám tenhle zápas vzal sil?

Jsou to náročné zápasy. Barcelona, Plzeň, teď nás čeká dvakrát Ostrava. Ke konci už bylo myslím vidět, že kluci, kteří hráli s Barcelonou, toho měli plné zuby. Byla škoda, že jsme nedali góla z brejku a víc se neuklidnili.



Trenér Vrba mluvil o tom, že vám v zimě můžou odejít nějací hráči - a že se to na vašich výkonech může podepsat. Je to jediná naděje, které se vaši soupeři můžou chytat?

Můžeme si to fakt spíš pokazit sami, ten náskok je opravdu velký. Ale pořád jsme v půlce základní části a krize vždycky na někoho přijde. Může přijít i na nás, může se stát, že tři zápasy nezvládneme a bude po náskoku.