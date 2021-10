Fotbalistům Plzně zbývá v sezoně už jen jedna karta. Liga, nebo nic

Viktoria Plzeň po osmifinálové porážce 0:2 v Mladé Boleslavi už MOL Cup s jistotou nevyhraje.

Středeční odpoledne bylo ve městě automobilů pro Západočechy obzvlášť pochmurné. Ač vyběhli na trávník v silné sestavě, nedokázali skórovat, navíc dvakrát v krátkém časovém úseku inkasovali.

Pohárový sen se rozplynul, v této sezoně už ostatně podruhé. Na jejím začátku vypadla Viktoria z evropských soutěží, teď i z domácích vyřazovacích bojů.



„Nebylo to dobré a strašně nás to mrzí. Hráli jsme špatně, vytvořili jsme si snad jen jednu stoprocentní šanci,“ soukal ze sebe zklamaný gólman Jindřich Staněk.

A tak se nyní Plzeň musí plně koncentrovat na ligovou scénu. Ono to nemusí být vůbec na škodu, naopak. Vždyť ročník má rozjetý skvěle, rozhodně nad očekávání. Movité pražské kluby na ni hledí zdola. Na rozdíl od svých největších konkurentů bude hrát méně zápasů, Sparta i Slavia totiž figurují v základních skupinách evropských pohárů. Sparťané navíc proklouzli v MOL Cupu do čtvrtfinále a slávisty čeká osmifinálový souboj až první prosincový den.



Viktoria odehraje během podzimní části ještě sedm ligových soubojů a rozhodně před ní nestojí jednoduchý úkol. Pojede na Slovácko, do Ostravy, a především do Edenu. V neděli se představí na hřišti mistrovské Slavie, kde se jí v minulosti vůbec nedařilo.

Slavia - Plzeň Neděle 18.00 online

„Máme pár dní na to, abychom se dali dohromady. Vrátí se nám Kalvach a k dispozici budou i další hráči, kteří v Boleslavi nenastoupili od začátku. Věřím, že se dáme do kupy tak, abychom to na Slavii zvládli lépe herně i výsledkově,“ hlásí trenér Michal Bílek.



Potenciální odměna může být obrovská. Mistr si zahraje o Ligu mistrů, což už automaticky znamená významný příjem do klubové kasy. Na druhého a třetího čeká „jen“ kvalifikace o účast v Evropské konferenční lize. Slabá náplast.Nadcházející střetnutí hodně napoví, jestli může mít Plzeň skutečně titulové ambice. Pokud ve Vršovicích neprohraje, jasně zbytku ligy ukáže, že se s ní musí počítat.