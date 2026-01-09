Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

Chance Liga 2025/2026

Do španělského Benidormu, kde plzeňští fotbalisté absolvují zimní soustředění, přijel večer bílým vozem. V hotelovém salonku ho přivítal klubový šéf Adolf Šádek a na přípitek mu nalil šampaňské z láhve, kterou právě on, slovenský záložník Patrik Hrošovský, při svém odchodu před šesti a půl lety v Plzni nechal.
„Teď přišel správný čas ji otevřít,“ přivítala ho Plzeň lehce nostalgickým videem. Na láhvi je Hrošovského fotografie i podpis z dob, kdy ze západu Čech coby jeden z nejlepších ligových záložníků odcházel do belgického Genku.

Teď je zpět coby velká posila.

„Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já ji teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ uvedl Hrošovský pro klubový web.

„Ani jednoho nás tehdy nenapadlo, k jaké příležitosti sekt nakonec otevřeme,“ přidal Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.

„Jsem přesvědčený, že bude důležitou postavu nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ dodal.

Hrošovský v Plzni strávil deset let, vyhrál tři tituly a byl u účasti v Lize mistrů v sezoně 2018/19, ke konci nosil kapitánskou pásku.

Do Plzně kdysi přišel jako dorostenec z Trenčína, putoval po hostováních v druhé lize a od jara 2014 nastupoval za první tým Viktorie. Postupně se vypracoval v oporu, dostal se do slovenské reprezentace, v níž nasbíral 61 startů.

V české lize odehrál 172 zápasů s bilancí 15 gólů a 20 asistencí.

Patrik Hrošovský slaví gól Plzně na hřišti Realu Madrid v Lize mistrů.

V létě 2019 za něj Genk zaplatil v přepočtu asi 130 milionů korun. Za možná trochu nenápadného fotbalistu, který nepřekypoval výstřednostmi, ale patřil k hvězdám ligy. Vždyť v milionářské soutěži se trefil třeba do sítě Realu Madrid.

Úspěšné bylo i jeho angažmá v Genku, vždyť v klubu vydržel šest a půl roku. Během loňského podzimu převzal plaketu se svou fotografií a číslicí 250 symbolizující počet zápasů. Celkem jich nakonec odehrál 261, dal 21 gólů ve všech soutěžích a přidal stejný počet asistencí. V roce 2021 s týmem vyhrál Belgický pohár.

V klubové historii je v počtu zápasů čtvrtý.

„Genk bude vždycky součástí mého života a je pro mě důležité, že mi tady zůstanou dobré vztahy,“ řekl před odchodem belgické televizy DAZN.

Návrat někdejší hvězdy ligy: Hrošovský se rozloučil v Genku a míří do Plzně

Když z Plzně odcházel, tým trénoval Pavel Vrba. Chytal Hruška či Kozáčik, který je v klubu trenérem brankářů. V poli nastupovali Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík, Petržela, Kolář, Kayamba, Kopic, Hořava, Beauguel či Chorý. Nikoho už v týmu nepotká.

V zimním přestupním termínu je pátou plzeňskou posilou. Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.

