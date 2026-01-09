Plzeň přivítala Hrošovského jeho vlastním dárkem. Někdejší hvězda ligy je zpět

„Teď přišel správný čas ji otevřít,“ přivítala ho Plzeň lehce nostalgickým videem. Na láhvi je Hrošovského fotografie i podpis z dob, kdy ze západu Čech coby jeden z nejlepších ligových záložníků odcházel do belgického Genku.
Teď je zpět coby velká posila.
„Jsem šťastný, že můžu být zpátky. Viktorka mě přivedla do velkého fotbalu a já ji teď můžu vrátit to, co všechno mě naučila. Strašně se na to těším, hodně to pro mě znamená,“ uvedl Hrošovský pro klubový web.
„Ani jednoho nás tehdy nenapadlo, k jaké příležitosti sekt nakonec otevřeme,“ přidal Šádek, předseda představenstva a generální ředitel klubu.
Před 7 lety nám tady zanechal láhev a dnes přišel ten správný čas ji otevřít 🍾🥂 pic.twitter.com/of1fr3Cr7v— FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) January 9, 2026
„Jsem přesvědčený, že bude důležitou postavu nejen na hřišti, ale i mimo něj,“ dodal.
Hrošovský v Plzni strávil deset let, vyhrál tři tituly a byl u účasti v Lize mistrů v sezoně 2018/19, ke konci nosil kapitánskou pásku.
Do Plzně kdysi přišel jako dorostenec z Trenčína, putoval po hostováních v druhé lize a od jara 2014 nastupoval za první tým Viktorie. Postupně se vypracoval v oporu, dostal se do slovenské reprezentace, v níž nasbíral 61 startů.
V české lize odehrál 172 zápasů s bilancí 15 gólů a 20 asistencí.
V létě 2019 za něj Genk zaplatil v přepočtu asi 130 milionů korun. Za možná trochu nenápadného fotbalistu, který nepřekypoval výstřednostmi, ale patřil k hvězdám ligy. Vždyť v milionářské soutěži se trefil třeba do sítě Realu Madrid.
Úspěšné bylo i jeho angažmá v Genku, vždyť v klubu vydržel šest a půl roku. Během loňského podzimu převzal plaketu se svou fotografií a číslicí 250 symbolizující počet zápasů. Celkem jich nakonec odehrál 261, dal 21 gólů ve všech soutěžích a přidal stejný počet asistencí. V roce 2021 s týmem vyhrál Belgický pohár.
V klubové historii je v počtu zápasů čtvrtý.
„Genk bude vždycky součástí mého života a je pro mě důležité, že mi tady zůstanou dobré vztahy,“ řekl před odchodem belgické televizy DAZN.
Když z Plzně odcházel, tým trénoval Pavel Vrba. Chytal Hruška či Kozáčik, který je v klubu trenérem brankářů. V poli nastupovali Limberský, Pernica, Brabec, Kovařík, Petržela, Kolář, Kayamba, Kopic, Hořava, Beauguel či Chorý. Nikoho už v týmu nepotká.
V zimním přestupním termínu je pátou plzeňskou posilou. Z Karviné přišel stoper Krčík, z Bohemians obránce Kadlec, z hostování v Olomouci se vrátil útočník Vašulín a z Hradce ofenzivní záložník Slončík. Z Hradce Králové klub získal ještě středopolaře Sojku, u kterého aktivoval klauzuli o zpětném odkupu.