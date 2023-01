Fotbalisté Plzně zvládli první přípravu, jenže znovu postrádají Klimenta

Viktoria divizního protivníka porazila 3:1, duel však nedohrál zkušený bek Řezník, nenastoupili záložník Sýkora, velká útočná posila Vydra ani další forvard Kliment. Ten si na předchozím tréninku poranil kotník, vyfasoval berle a vyhlídky nejsou růžové.

„Uvidíme, na jak dlouho to bude, neznáme zatím přesnou diagnózu. Zvlášť v jeho případě je to nepříjemné. Hrozí, že nestihne úvod jara,“ připustil po úvodním herním testu plzeňský asistent Pavel Horváth.

Klimentovo angažmá ve Viktorii je zatím jako na tobogánu. Začal ve velkém stylu, Plzni vystřelil v závěrečném předkole proti Karabachu postup do Ligy mistrů, jenže si zároveň poranil stehenní sval. A když zranění doléčil, v polovině října si jej v ligovém duelu proti Baníku obnovil. Je velkým otazníkem, zda s týmem příští týden odletí na soustředění do španělského Benidormu. Stejně jako obránce Řezník, který si dnes sám řekl o vystřídání.

„V tuto chvíli není na pořadu dne zužování kádru. Spíš přemýšlíme, jak to bude dál. Radim (Řezník) odstoupil po deseti minutách, ještě nevíme, co s ním přesně je. Nehráli ani další kluci, kteří mají menší zdravotní problémy nebo se vrací po zranění. Musíme se poradit s lékaři a fyzioterapeuty, jak to bude dál vypadat,“ nastínil Horváth.

U rekonvalescentů Sýkory či Jemelky je ale výhled optimističtější. „Ti by se měli vrátit v nejbližších dnech, nejpozději týdnech.“

S tréninkem po půlroční pauze zaviněné zraněním kolena teprve začíná také útočník Matěj Vydra, bývalý reprezentant se s Viktorií dohodl po odchodu s Anglie na dvouleté smlouvě. „Sedm měsíců netrénoval, začíná od nuly. Hlavní je, aby se teď nezranil. Ale je to hráč, který toho má za sebou tolik jako nikdo jiný z kádru a měl by pro nás být určitě posilou,“ řekl Horváth.

Plzeň si v přípravě proti Petřínu vytvořila po půl hodině dvoubrankový náskok po trefách Chorého a Kopice. Ale městský rival, po podzimu čtvrtý tým tabulky divizní skupiny A, se na konci prvního poločasu dočkal snížení, když se utěšenou ranou prosadil Demeter.

Těsný stav 2:1 vydržel až do 89. minuty, kdy se parádní ranou předvedl mladík Kronus, míč se od levé tyče odrazil za gólmana Suchého.

„Je to náročné, v životě jsem asi takovou přípravu nezažil. Běhání je až nečekaně hodně. Peru se s tím snad dobře, ale přijdu domů a spím,“ svěřil se pětadvacetiletý Roman Květ, který nastoupil jako novic s kapitánskou páskou na ruce.

Dobře ví, že ho čeká tvrdý boj o základní sestavu. Plzeň má v přípravě k dispozici 27 hráčů, k tomu tři gólmany. „Když přijdete na trénink, každý maká na sto procent, aby se do základní jedenáctky dostal. Já pro to udělám maximum.“

Další šanci bude mít v sobotu v přípravě proti Pardubicím. Příští týden už český mistr nabere směr Španělsko.