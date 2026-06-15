Hyský zahájil přípravu. Češi na MS? Jde o nastavení, pak JAR porazíme

„Očekávám od něj obrovské zvýšení konkurence a to, že bude sahat po základní sestavě,“ uvedl Hyský na adresu třiadvacetileté posily, která prošla mimo jiné mládežnickou akademií CZ Bělehrad.
Čím vás zaujal?
Stefan je středový záložník, velmi dobře technicky vybavený, schopný se dostat do koncovky, má velmi dobrou střelu. Sezona bude dlouhá, cítili jsme, že na této pozici potřebujeme přinést kvalitu. Je vysledovaný, působil v srbské lize, kde měl v Železničaru Pančevo důležitou roli. Kdybych měl říci jednu specialitu, je velmi dobrý v přechodové fázi, dokáže balon rychle vyvézt, je silný v driblinku.
Už dříve klub oznámil příchod útočníka Baboucara Faala z Gambije, na testy přišli senegalský stoper Nghabo a maďarský záložník Krán. Na jakých postech ještě cítíte, že je třeba kádr doplnit?
Příprava se rozbíhá, kádr není uzavřený ani směrem ven, ani dovnitř. Bavíme se o tom, že chceme ještě zkvalitnit ofenzivu, to znamená přivést křídlo. A potřebujeme také ještě jednoho obránce.
Díváte se především do zahraničí, nebo hledáte i na českém trhu?
Díváme se všude. Ale český trh je momentálně hodně složitý, není jednoduché přivést hráče z české ligy. Samozřejmě vnímáme, že je třeba mít kostru z českých hráčů, je to důležité a toho se vzdát nechceme. Na druhou stranu, nejdůležitější je kvalita hráče, kterého chcete. Dnes jsou možnosti obrovské, koukáme se všude možně. A spíš je reálnější varianta, že přivedeme fotbalisty ze zahraničí.
Obáváte se, že o některé opory, které jsou nyní na mistrovství světa, ještě můžete přijít?
Obávám. Šampionát je vrcholně sledovaná událost. Stačí, když se vám tam povede část utkání, dáte hezký gól a už se situace může nějak vyvinout. Věřím, že vedení udělá vše pro to, aby hráči neodešli, pokud nepřijde nějaká opravdu extra nabídka. V hlavách hráčů není jednoduché se koncentrovat na Plzeň, kdyby měli možnost odejít do některé z top pěti ligy Evropy.
Sledujete své svěřence na turnaji? Sojka hrál proti Jižní Koreji v základní sestavě, Memič byl u remízy Bosny s Kanadou...
Alex (Sojka) ukázal, že má velkou kvalitu, Amar odehrál také velmi slušný zápas. Uvidíme. Věřím, že žádný z našich hráčů neodejde. Jde o stabilitu, tito hráči už vědí, jakým stylem chceme hrát, každý takový odchod by byl komplikací.
Kolik zápasů na mistrovství světa jste stihl sledovat? A zaujal vás některý tým mimořádně?
Neviděl jsem všechno, ale dost ano. Zatím mě nejvíc zaujalo Maroko, to byl opravdu fotbal podle mého gusta. Jsou tam skvělé zápasy, výborní hráči. Líbila se mi Amerika. Třeba Holanďané hráli naopak hodně defenzivně, to mě překvapilo. Ale je to pěkná podívaná a věřím, že Češi budou na další zápas mentálně připravení jinak, pak mají velkou šanci zápas s Jihoafrickou republikou vyhrát.
Ukázal duel s Korejci fakt, že technicky na tom není český fotbal tak dobře a je to věc, na které se musí ve vývoji soustředit?
Já si nemyslím, že máme špatné hráče, naopak. Máme v nároďáku výborné fotbalisty, je to spíš o nastavení v hlavách. Aby si víc věřili. A myslím, že to ve druhém utkání uvidíme. První výsledek byl zklamáním, ale pořád je velká šance na turnaji uspět, což znamená postoupit ze základní skupiny.
Zpátky k Plzni. Počítáte s druhým předkolem Evropské ligy. Ale máte v myšlenkách i možnost, že byste převzali lepší post po Karviné, která jako vítěz domácího poháru čelí obvinění z korupce a o Evropu ještě může přijít?
Počítáme s druhým předkolem Evropské ligy, na víc nemyslím. Samozřejmě, pokud by nastala druhá varianta, jdeme do čtvrtého předkola a máme jistý pohárový podzim minimálně v Konferenční lize. Byla by to úleva, výhoda. Tak to je, to je prostě logické. Ale my se koncentrujeme na to, že začneme 23. července druhým předkolem.
Jaký je tedy plán pro další dny?
Po třech týdnech volna se moc těším, až to začne. Věřím, že si kluci dostatečně odpočinuli a jsou plní energie a odhodlání nastoupit správně do nové sezony. Máme před sebou šest týdnů přípravy. Nejsme ještě kompletní, máme reprezentanty, někteří kluci ještě odpočívají po srazech a připojí se později, máme ještě nějaké marody. Věnujeme se i testování, abychom věděli, jak naordinovat zátěž.
Bude začátek přípravy zaměřený hlavně na fyzickou dřinu, nebo se od prvních tréninků budete věnovat i herním věcem?
Já mám filozofii, že kondici dělám přes fotbal. Jdeme tedy hned do fotbalových věcí. Chci vidět správné nastavení, intenzitu a činnosti, které pak potřebujete přenést do zápasu. Věřím, že do kluků dostaneme správnou fyzickou připravenost. Měli individuální plány, už týden pracují, nezačínají od nuly. Na začátku července odjedeme na kemp do Rakouska, tam máme tři zápasy s dobrými a kvalitními soupeři.
Pro klubový web jste uvedl, že jste si předchozí sezonu hodně analyzoval, sledoval data. V čem jste našel největší plusy a mínusy?
Potřebujeme se zlepšit ve finální fázi. Ve vytváření šancí a hlavně v jejich proměňování. Měli jsme nějaké XG (statistika očekávaných gólů) a prakticky jsme nad něj branky nedávali. Na to se musíme zaměřit. Na řešení situací okolo šestnáctky a v ní, abychom dávali víc gólů. To je hlavní memento. Jinak sezona byla slušná, čísla ukázala, že směr je správný. Jde o to vydržet, být na sebe náročný a zlepšovat se. Být ještě víc poctiví v defenzivě, abychom se nenechali lehce obcházet. Věřím, že kvalitu mít budeme.
Na herní kemp byste 4. července už rád vyrazil s hotovým kádrem?
Rád bych. Ale co se bude dít na mistrovství světa, to neovlivníme. A co se týče příchodů, přestupní termín je otevřený až do konce srpna. Tam je spousta času reagovat a případně někoho ještě přivést.
Někteří hráči se vrátili z hostování, například slovinský záložník Zeljkovič. Jsou teď všichni na stejné startovací čáře?
Každý má šanci porvat se o místo, záleží jen na něm. Konkrétně Adrian je jeden z hráčů, který se Slovinskem absolvoval reprezentační sraz. Má o tři dny delší volno, připojí se ve středu.
Na marodce jsou pořád obránci Paluska s Jemelkou. Jak to s nimi aktuálně vypadá?
S Honzou Paluskou jsou ještě menší komplikace, začala se u něj aplikovat ještě jiná léčba. Herní kemp v Rakousku určitě nestihne. Venca Jemelka je v rekonvalescenci, ani on s námi neodcestuje, ale u něj jde vše podle plánu.