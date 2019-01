První plzeňský test, Viktoria si zahraje proti čínskému Wu-chanu

„Jsem rád, že můžeme poměřit síly se zajímavými soupeři, a doufám, že z toho vyjdeme vítězně,“ hlásil pro klubový web ze Španělska záložník Tomáš Hořava.

Fakta o Wu-chanu Tým, který se vrací mezi domácí elitu Vítěz uplynulého ročníku druhé nejvyšší čínské soutěže (Jia League) Wu-chan Čuo-er je prvním soupeřem plzeňských fotbalistů na španělském soustředění. Nejlepším střelcem týmu, který vyznává oranžové barvy, byl v minulé sezoně brazilský záložník Rafael Silva, dalším cizincem je útočník z Pobřeží slonoviny Jean Evrard Kouassi, jinak už jsou v kádru kouče Li Tie jen Číňané. Klub sídlí v provincii Chu-pej a ve městě Wu-chan má stadion s kapacitou 60 tisíc diváků. Letos se po šesti letech vrací mezi čínskou elitu do Chinese Süper League, z níž sestoupil v roce 2013 ze 16. místa.

Prvním na řadě je tedy exotický čínský klub Wu-chan Čuo-er. „V úvodních dvou zápasech ve Španělsku ještě rozdělíme mančaft na dvě jedenáctky. Pak už budeme stavět optimální sestavu,“ naznačil už na startu přípravy trenér Vrba.

Zatím není jasné, kdy a nakolik se do hry zapojí hráči po zranění, Kopic, Řezník a Kolář. Krmenčík sice s týmem do Španělska také odcestoval, má však upravený tréninkový plán zaměřený na rehabilitaci. Minimálně do dubna je mimo hru.

Čínští soupeři nejsou pro viktoriány na zimních soustředěních ve Španělsku žádnou neznámou, před rokem hráli hned se dvěma kluby. Nejprve na závěr prvního pobytu v Marbelle podlehli Šanghaji vysoko 1:5, potom v Benidormu porazili v generálce na jaro tým Kuej-čou Cheng-feng 2:1. V lednu 2017, ještě za trenéra Romana Pivarníka, porazili Yanbian Funde 1:0.

Zajímavou postavou dnešního soupeře je 41letý trenér Li Tie, jenž jako hráč působil i na britských ostrovech. Za Everton odehrál 34 utkání v prestižní Premier League, v reprezentaci své země má na kontě téměř sto zápasů. Po skončení kariéry se dal na trenérskou dráhu a teď dovedl Wu-chan Čuo-er do nejvyšší soutěže.

Den po zápase s plzeňskou Viktorií prověří Číňany rumunský tým Concordia Chiajna, svěřence kouče Pavla Vrby zase utkání s maďarským Puskás Akadémia FC.