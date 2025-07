Vydra: Nohy už nejsou tak těžké V lize i bojích o pohárovou Evropu ho brzy čekají daleko těžší soupeři než ten ze čtvrté nejvyšší české soutěže. Ale i tak mohl být plzeňský útočník Matěj Vydra po víkendovém přípravném utkání na hřišti Komárova spokojený, k výhře 6:2 přispěl hattrickem. V letní přípravě se trefil už pětkrát. „Pro útočníka jsou branky vždycky důležité. Čím víc gólů dám v přípravě, tím asi budu mít větší sebevědomí i potom v lize,“ mínil třiatřicetiletý Vydra pro klubový web. I v přípravě znamená hattrick příspěvek do pokladny?

Bohužel, za hattrick se platí do kasy vždycky. Tentokrát to vyšlo na mě. Tedy, jednou jsem se tomu snažil vyhnout, což se mi povedlo. Ale pak už to nešlo, Ladrič (Tomáš Ladra) mi to naservíroval skoro před prázdnou branku, to už jsem musel trefit. (smích) Radost plzeňských fotbalistů po gólu Cadua (uprostřed) proti pražské Dukle. Ještě vnímáte únavu z náročných tréninků?

Musím uznat, že první dva přáteláky byly nohy hodně těžké. Ale v Komárově už se mi běhalo lépe a věřím, že na soustředění to bude ještě mnohem lepší. Těšíte se na středeční odjezd do Rakouska?

Jistě. Všichni víme, že první dva týdny byly náročné hlavně na fyzičku, teď už půjde víc o herní soustředění. I když tam určitě budeme trénovat také tvrdě, nebude to už na fyzičku tak náročné. Přibude taktika a další věci.