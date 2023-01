Fotbalisty Plzně otestuje v Benidormu soupeř ze špičky druhé německé ligy

„Je důležité, abychom se pravidelně potkávali se zahraničními celky. Pro hráče je to dobré srovnání. Heidenheim je třetí tým druhé bundesligy, tedy nesmírně kvalitní soupeř,“ míní o prvním přípravném utkání hlavní trenér Viktorie Michal Bílek.

Soupeře si pochvaloval i německý celek. „Proti Viktorii Plzeň nás čeká první vytrvalostní zkouška. Jedná se o vedoucí celek české nejvyšší soutěže a stálého hosta evropských soutěží,“ uvedl Heidenheim na svém webu.

Dalšími soupeři Viktorie na soustředění bude maďarský Ferencváros, který se letos probojoval do základní skupiny Evropské ligy. Poslední zápas odehraje Plzeň s norským mistrem z Molde. „Za tuto konfrontaci s kvalitními týmy z evropských soutěží jsem rád. Může nám to pomoci do ligové soutěže,“ dodal Bílek.