Postavení v tabulce nehraje roli, ví plzeňský kouč Guľa

V minulém ročníku Středočeši dokázali červenomodrý celek na jeho hřišti obrat, remíza 1:1 byla ale výjimkou. Vždyť Příbramští ve Štruncových sadech naposledy zvítězili před dlouhými sedmnácti lety.

Trenér Adrian Guľa ovšem k nadcházejícímu duelu přistupuje se vší vážností, premiéru před plzeňským publikem si rozhodně nechce nechat zkazit nějakou nečekanou ztrátou.

„Postavení v tabulce pro mě až tak nehraje roli. Prostě musíme hrát pořád naplno. I Opava ukázala, že dokáže být nepříjemná, pokud na chvíli sundáte nohu z plynu. Chlapci ví, že musíme odvést maximum,“ prohlásil.

Radost mu dělá úspěšná rekonvalescence dvou obvyklých pilířů základní sestavy. Aleš Čermák už je v plném tréninku a měl by být připravený nastoupit, v nominaci se možná objeví i David Limberský. Zato pár týdnů mimo bude po operaci ramene Adam Hloušek, zraněný je Marko Alvir a kvůli karetnímu trestu se na trávníku neobjeví ani Joel Kayamba.

Zdá se, že kouč Guľa do hry zatím nepošle ani nejčerstvější posilu Ivána Díaze. „Bude záležet na zdravotním stavu zbytku týmu. Zatím je tu velmi krátce na to, abychom ho mohli hned použít. Musí kluky trochu poznat,“ pronesl na adresu argentinského středopolaře, jenž v Plzni hostuje ze Žiliny.

Po nepříliš vydařené přípravě zůstal v Opavě mimo úvodní jedenáctku Jan Kopic, pak ale vlétl ze střídačky do utkání a v závěru pečetil výhru Viktorie dorážkou střely Pavla Buchy. Tentokrát by už měl naskočit od počátečního hvizdu.

Plzeň vs. Příbram Hraje se od 16.30 hodin v plzeňské Doosan Areně - online zde

Viktoria přichystala pro fanoušky speciální kelímky, na stadionu je nainstalováno nové ozvučení Rozhodčí: Hocek - Vlček, Vaňkát

Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Brabec, Hejda, Kovařík (Limberský) - Bucha, Kalvach, Čermák (Hořava) - Kopic, Beauguel, Mihálik. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček.



„Není to jen o brance, ale i pracovitosti pro mužstvo. Pokud do toho jde v devadesáté minutě naplno a chce dát gól, tak je to pro nás velmi dobré. To samé se dá říct i o Pištovi Mihálikovi. Věřím, že budeme opět silní,“ chválil Guľa.

Pro Plzeň se jedná o poslední zdánlivě jednodušší zápas na dlouhou dobu. Jací soupeři přijdou po Příbrami? Výlet do Jablonce, doma nevyzpytatelné České Budějovice, pak cesta na Spartu, Mladá Boleslav, Ostrava, Slavia... A v tu chvíli už se bude neúprosně blížit závěr základní části.

Na první jarní domácí zápas se dá v Doosan Areně očekávat slušná návštěva. Počasí není tak nepřející, jak by na startu druhé poloviny sezony mohlo být, Viktoria si navíc připravila spoustu novinek. Vratné kelímky, rozšířené informační technologie, jedno pivo pro permanentkáře zdarma, od Fortuna ligy navíc zimní kulich jako pozornost.

A samozřejmě nový trenér, který už svou premiéru před plzeňským publikem netrpělivě vyhlíží. „Byl jsem velmi překvapený už na venkovním zápase, fanoušci přijeli mužstvo podpořit a byli při něm. Velmi se na sobotu těším, nemůžu se dočkat,“ sdělil.