Vítězství. Jediná cesta, jak udržet plzeňskou naději na titul

První možnost: výhra. Ta nejžádanější, samozřejmě. Najednou by byl rozdíl tříbodový, Slavia pod ohromným tlakem a Viktoria s pořádnou dávkou sebevědomí. Možná i jisté euforie, alespoň dočasné.

Druhá možnost: remíza. Tahle varianta je zřejmě nejméně pravděpodobnou. Nerozhodný výsledek, kterým skončilo i nedávné vzájemné utkání v Edenu, by Slavii sice ještě mistrovské vavříny nepřinesl, už by si je ale pomalu mohli na vršovickém stadionu chystat.

Fakta Slavii chybí k jistotě šest bodů. Nebo porazit Plzeň Pokud fotbalisté Slavie získají ze zbývajících čtyř duelů aspoň šest bodů, titul už jim nikdo nevezme. I kdyby totiž plzeňská Viktoria vše vyhrála a došlo na bodovou shodu, bude se slavit v Edenu. Proč? Při rovnosti totiž rozhoduje postavení po základní části. Jestliže Slavia triumfuje nad Plzní v přímém souboji, bude o novém šampionovi rozhodnuto rovnou.

Pro Plzeň by bod absolutně nic neřešil. Nemůže hrát na remízu, za žádnou cenu. Pokud by se snad klání blížilo podobnému konci, budou se Západočeši hnát kupředu, co to jen půjde.



Třetí možnost: porážka. Plamen vyhasne. Definitivně. Už i matematicky. V případě, že úřadující vicemistr lídrovi podlehne, bude hotovo. Vyřízeno. Červenobílý celek bude slavit, zatímco skleslý soupeř bude smutně nasedat do autobusu směr Štruncovy sady.

O posledním zmíněném scénáři ale zatím nechtějí ve Viktorii ani slyšet. Tímhle způsobem neuvažují. Maximálně se koncentrují, aby podali výkon na hraně svých možností. Bude potřeba.

„Soustředíme se jen na Slavii, pak bude prostoru dost. Úplně jsem zapomněl, s kým hrajeme potom,“ odmítá plzeňský trenér Adrian Guľa představu „ultimátního týdne“, kdy o víkendu přijede do Doosan Areny druhý pražský rival, Sparta.

Jako by svému mužstvu vzkazoval, že momentálně jediný úkol čeká na Plzeňany dnes. Zítřek neexistuje.



„Velmi se těšíme. Tyhle zápasy dvou silných klubů jsou opravdu vynikající. Navíc už může dorazit aspoň část fanoušků,“ oceňuje Guľa.

Večer v osm půjde o všechno. Zápas roku, část druhá... A pak? Naděje, nebo konec.