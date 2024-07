Fotbalisty Plzně posílil brazilský útočník Ricardinho z Levski Sofia

Dvakrát za sebou se obránce Filip Štěpánek v minulých dvou sezonách coby kapitán fotbalistů Vyškova pokoušel svoje mužstvo provést bitvou v baráži a postoupit s ním do první ligy. V obou případech...

Mistrovství Evropy ve fotbale má za sebou osmifinále. Česká reprezentace do něj nepostoupila, ze tří zápasů získala jediný bod - s Portugalskem prohrála 1:2, s Gruzií remizovala 1:1 a s Turky padla...

Zaujali vás? Ne? Tak to byli Češi. Vznikl žebříček Eura, Haškův tým poslední

Není to hezká vizitka. Spíš další důkaz o hrubě nepovedeném Euru, z kterého se český fotbal už týden sbírá. Co do úspěšnosti byla reprezentace na turnaji společně s Albánií třetí nejhorší. Zahraniční...