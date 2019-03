Výbuch v Praze a mistr má trable. Co se děje s fotbalovou Plzní?

Hořava, Petržela, Bakoš, Beauguel, Čermák, taky stoper Hejda, jenž se vrací po zranění. V neděli dopoledne se hlásili v Luční ulici, kde má Plzeň tréninkové centrum. Jakmile je zmerčila skupinka diváků od vedlejšího hřiště, spustila ironické pokřiky: „Kluci, jak jste včera hráli? Povedlo se?“

Abyste si udělali představu, do Plzně v neděli dopoledne přijeli hrát desetiletí špunti Bohemians. Bylo počasí, že byste do něj psa nevyhnali, pršelo tak silně, že i nepromokavé bundy byly za chvíli promočené. A ti plzeňští náhradníci to při tréninku schytali za celou Viktorii.

Praha se jim vysmála. A celá fotbalová liga se přidala.

Obhájci titulu, kteří v posledních letech kralují, nemají kvůli svému suverénnímu vystupování zrovna pozitivní jméno. A když dostanou naloženo, jak se to přihodilo na Letné, je odezva o to silnější. Navíc to pro Plzeň nebyla první taková facka – a skupina nepřejících se rozšiřuje. „Dostali jsme velkou ránu,“ řekl plzeňský obránce Milan Havel.

Byla to demolice se vším všudy. Viktoria sice po 24. kole zůstala druhá v ligové tabulce, daleko před třetí Spartou, zároveň ale spoustu plusů promrhala. Na rozjetou Slavii, která o den později rozebrala 4:0 Ostravu, ztrácí už šest bodů. Třeba to je rozhodující trhák!

Hlavní poselství však nespočívá v bodech, nýbrž v dojmech. Ten plzeňský byl tristní, což se na venkovních stadionech opakuje. V září se Viktoria ztrapnila 0:4 na Slavii nebo 0:3 v Jablonci. Na jaře nestíhala při Evropské lize v Záhřebu (0:3) a naposledy selhala úplně ve všem. Kdybyste neznali aktuální ligové poměry, nechápali byste, jak může Sparta ztrácet na Plzeň v celkovém pořadí osm bodů. Jak tedy soupeře dokázala o víkendu spráskat?

Zaprvé: Sparta se zvedá. Na jaře vyhrála všech svých pět zápasů. Vymodleným comebackem kapitána Dočkala se do mužstva vrátila vášeň, správná atmosféra, bojovná nálada i dlouho chybějící srdce.

Zadruhé: Plzeň připomíná náladovou fotbalovou milenku, které se doma chce a venku ne. Týmové pojetí, na které kouč Vrba léta sázel, se v sobotu znovu kamsi vytratilo. Viktoria byla čitelná a profesorská. Příliš spoléhala na svou kvalitu a nepřidala nic víc. Dostala gól i od 16letého útočníka Adama Hložka, který se stal nejmladším střelcem v historii samostatné ligy.

Plzeňské fiasko zvýraznilo vyloučení záložníka Kovaříka i chování omezenců v kotli, kteří házeli dělbuchy na sparťanskou hlavní tribunu. Přímo do míst, kde seděly rodiny s dětmi. Chuligán, který pyrotechnickou raketou zranil ženu, byl zadržen. Hrozí mu deset let vězení.

Plzeň v uplynulých sezonách vypadala, že našla recept na elixír mládí. Třicátníci Limberský, Hubník, Petržela, Kolář či Bakoš dokázali potlačit znaky stárnutí. Nezřídka se jim to daří dál. Třeba v říjnu na hřišti Realu Madrid vypadali svěží jako v dobách, kdy udivovali Evropu. Jenže výpadků je stále víc. Pokud soupeř – se srovnatelnou kvalitou a výrazně nižším věkovým průměrem – nastoupí doma, často má navrch.

Plzeň určitě není tak špatná, jak se předvedla na Letné. Když má stoprocentní motivaci, je stále top. Zvlášť před svými fanoušky, kteří své milované Viktorii dodávají energii. V posledních měsících však není těžké odhalit vyčnívající nedostatky: bez zraněného Krmenčíka chybí jistota na hrotu, selhávají kraje obrany, na Letné nefungoval ani střed zálohy.

A protože se nepovedl tah se slovenským nováčkem Pačindou na pozici pod hrotem, výsledkem byl průšvih. Průšvih, který nemusí mít fatální důsledky, pokud se z něj Plzeň konečně poučí.