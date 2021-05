Mistrovská lekce. Proč fotbalisté Plzně za dominantní Slavií zaostávají

Ono to tak (nejen) v této sezoně ale často vypadá. Česká fotbalová liga takového hegemona nepamatuje. Jistě, na přelomu tisíciletí získávala Sparta jeden titul za druhým a týmy k ní přijíždějící prohrávaly už na dálnici, jenže síla současné Slavie se vymyká všemu.



„V dnešním zápase byl cítit rozdíl,“ soukal ze sebe na tiskové konferenci zklamaný, ale smířený plzeňský kouč Adrian Guľa po nedělním nelítostném debaklu 1:5.

„Zasloužené vítězství domácích, zasloužený zisk mistrovského titulu. Potřebujeme hrát takovéhle zápasy, potřebujeme takovouhle konfrontaci, i když byla bolestivá.“ I ze slov slovenského odborníka bylo znát, jaká propast mezi současnou Plzní a Slavií zeje. A ač by to zřejmě ve Viktorii nepřiznali, stačí se podívat na výsledky vzájemných zápasů z posledních let, zejména na bitvy v Edenu.



1:0, 5:0, 1:0, 2:0, 4:0, 3:1, 0:0, 1:0 a naposledy 5:1. Vše z pohledu domácí Slavie. Dosti jednotvárné, že?

Západočeši zaostávají za úspěšnějším z vršovických celků finančně, to zajisté. Už strašně dlouho na něj však neumějí vyzrát ani jednorázově, což je samozřejmě v konečné tabulce většinou výrazně znát. Zaskočení favorita by se občas hodilo.



Proč tedy dokáže Plzeň porážet Spartu, končit povětšinou v tabulce před Jabloncem či Libercem, ale jakmile nastoupí se Slavií, nedokáže konkurovat?

Viktoria dvakrát rychle inkasovala, přežila penaltu, jenže po půli přišla třetí rána ani gól na 1:3 západočeský celek do zápasu nevrátil.



„Snížení nám mohlo trošku pomoct, ale vůbec nás to nenakoplo, spíš právě naopak,“ přiznal středopolař Miroslav Káčer.

Čtyřgólový rozdíl, který zářil na světelné tabuli během slávistického mistrovského křepčení po závěrečném hvizdu, bezchybně reflektoval, co se po devadesát minut dělo na trávníku. Ustrašená Plzeň proti Slavii, které by mohl zdravé fotbalové sebevědomí závidět i leckterý věhlasný tým ze světové špičky.

Prostě rozdíl třídy.

V tempu, ve střelbě, v držení míče, v předfinální fázi i zakončení. „Věřili jsme, že budeme produktivnější, ale stejně by to asi neznamenalo, že to dokážeme zremizovat,“ prohodil Guľa.