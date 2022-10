Budeme se snažit, aby série byla co nejdelší, říká plzeňský trenér Bílek

„Choras s Klimentem už spolu v několika zápasech hráli, vždy dobře spolupracovali a dokázali si vyjít vstříc. Teď jsme to zkusili po delší době znovu a bylo to dobré,“ pochvaloval si Bílek po výhře 3:0, která v tabulce udržela Viktorii čtyřbodový náskok před Slavií.

Chorý byl mužem zápasu, jeho góly hlavou zajistily týmu vedení 2:0, v závěru pak výhru podtrhl povedenou střelou Ndiaye.

„Zápas se rozhodoval ve vápně. V poli jsme možná byli lepší, měli tlak i nějaké možnosti, ale v šestnáctce se chovali špatně. Dnes to bylo o Chorém, který podal nadstandardní výkon a Plzni vystřelil tři body,“ konstatoval jablonecký kouč David Horejš.

Dobře hostům fungovala i vazba Buchy s Čermákem. Před časem by se bez nich základní sestava Viktorie těžko obešla, teď se do ní ovšem Čermák propracovává složitě. Na hřišti tentokrát vydržel necelou hodinku. „Čermus je dobrý fotbalista, ale má to nyní u nás složité, na jeho postu je velká konkurence. Ale dostal šanci a určitě prokázal, že nám může pomoci,“ chválil Bílek.

Plzeň měla v nohách předchozí duel proti Bayernu Mnichov v Lize mistrů, ale na domácí soutěž dokázala přepnout. A v lize navlékla už třiatřicáté utkání bez porážky.

„Vždy je potřeba zvládat zápasy, které následují po pohárech. V tom se ukazuje síla týmu. A když máte takovouhle šňůru, je jasné, že v tabulce budete vysoko. Budeme se snažit, aby ta série byla co nejdelší,“ řekl plzeňský trenér.