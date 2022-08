Plzeňští hrozí centry ze stran, upozorňuje pardubický stoper Vlček

Vzhledem k tomu, že Vlček v jedenadvaceti letech v podstatě teprve začíná s prvoligovým fotbalem, půjde o obrovskou výzvu, našlápnuto má ale slušně. Hned při svém premiérovém startu v nejvyšší soutěži proti Českým Budějovicím minulý týden v Ďolíčku (0:2) se stal s naměřenou hodnotou 34,2 km/h nejrychlejším hráčem kola.

„Ve druhé lize mi jeden kouč říkal, že jsem nejrychlejší stoper soutěže, tak teď se to potvrdilo,“ smál se Vlček. „Dělám si legraci. Je to hezké číslo, ale nic neznamená. Jde jen o takový bonus k tomu prvnímu startu v lize. Těším se, až budou přibývat další,“ dodal.

Atletický výkon se bude Vlčkovi hodit zopakovat už v sobotu odpoledne, kdy Pardubice míří na půdu úřadujícího mistra. V 16 hodin rozehrají utkání v Plzni.

„Sledoval jsem její zápas v Teplicích i v předkole Ligy mistrů. Teplice nám ukázaly, jak by se s Plzní dalo hrát, ale ve druhé půli do toho začala šlapat a sypala do vápna spoustu nebezpečných centrů ze strany. To je pro nás vykřičník,“ upozorňoval Vlček s tím, že ze své pozice si bude muset dát největší pozor na útočníky Tomáše Chorého a Jana Klimenta.

„Chorý je ve vápně hodně nepříjemný, Kliment mě zase hodně zaujal tím, jak se dostává do šancí. Podle mě jsou ti dva nejnebezpečnější hráči na soupisce Plzně,“ uvažoval Vlček.

Pardubičtí fotbalisté v sobotu v 16 hodin nastoupí v Plzni.

V Teplicích Plzeň nakonec remizovala výsledkem 2:2. Stejně jako sice Pardubice nejdřív prohrávala 0:2, právě Kliment a Jhon Mosquera však ve druhé půli zařídili dělbu bodů. To Východočeši se proti českobudějovickému Dynamu na nic podobného nezmohli. Spálili celou řadu vyložených příležitostí, a z prvního utkání nové sezony tudíž vyšli naprázdno.

„Alespoň jsme v tom zápase dokázali, že se do šancí umíme dostat, teď už bude záležet jen na nás, jak s nimi budeme nakládat. S Budějovicemi to nevyšlo podle představ, ale nálada se nemění. Jsme odhodlaní a proti Plzni budeme hrát stejně,“ hlásil Vlček.

Na unavenou Plzeň nespoléháme

V souvislosti s příštím soupeřem Pardubice jistě vzpomínají na páté kolo své premiérové ligové sezony, ve kterém porazily Liberec 3:0. Severočeši byli tehdy rozložení ze dvou náročných utkání v kvalifikaci o Evropskou ligu, což by se po bitvách s finskými Helsinkami a Šeriffem Tiraspol z Moldavska o Ligu mistrů mohlo lehce přihodit i šampionovi minulého ročníku. I tak ale bude Plzeň v sobotu jasným favoritem.

„Může se stát, že Plzeň bude po pohárech unavená a pomůže nám to, ale nemůžeme na to spoléhat. Taky se říká, že nejzranitelnější zvíře kouše nejvíc. Soupeř se hecne a najednou půjde o ohromně těžký zápas. My ale pořád věříme ve tři body, na nic jiného nekoukáme a uděláme vše pro to, abychom je přivezli do Pardubic,“ velel Vlček.