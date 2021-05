Chybělo nasazení, cokoliv navíc, mrzí plzeňského kapitána Hejdu

Západočeši odehráli slušných úvodních dvacet minut, před závěrem půle se však sesypali. Nejprve po nedůrazu inkasovali, pak navíc střední obránce Filip Kaša uviděl červenou kartu.

A bylo zle.

Bylo rázem po nadějích na povzbudivý výsledek?

Zbytek zápasu to ovlivnilo, ale určitě jsme neměli vstoupit do druhé půle tak, že dostaneme další dva góly.

Přesto musí být inkasování takové branky těsně před poločasem velkou ránou pro psychiku...

Dostat gól do šatny, kdy necháme hráče samotného na malém vápně, to si takhle zkušený tým nemůže dovolit. A červená byla shodou okolností, Kaša už podle mě jinou možnost ani neměl. Druhá půle byla hodně špatná, chybělo jakékoliv nasazení nebo cokoliv navíc.

Jakým způsobem jste během poločasové přestávky pozměnili plán?

Chtěli jsme hrát trošku víc v bloku a čekat na nějaký brejk nebo standardku, ale dá se říct, že kromě Mihálika jsme se do ničeho většího nedostali. Bylo to špatné.

Jste smutný o to víc, že jste utkání odehrál s kapitánskou páskou?

Zklamaný bych byl tak či tak, v tom to není jiné.

Rychle musíte přepnout na čtvrteční finále MOL Cupu. Věříte, že se vzpamatujete?

Je to finále, co už člověka k tomu může dokopat víc? Dá se říct, že hrajeme o všechno, abychom zachránili sezonu. Musíte být samozřejmě vidět, dát do toho všechno a hrát úplně jinak než tady.